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在 Philips，我們致力透過創新締造更健康、更可持續的世界。我們的目標是在 2025 年改善 30 億人的生活。我們的 EcoVision 計劃將會成為實踐公司願景的主要推動力。 如需詳細資訊，請點擊頁面底部的「全球投資者資訊網站」連結。
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在 Philips，我們積極投放資源發展綠色科技，讓消費者透過選購我們的綠色產品，實現在日常生活中為更健康的世界作出貢獻。我們積極採取行動，以持續減低業務營運對環境造成的影響，保護健康的生態環境。
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作為綜合年報的一部分，Philips 公佈了有關 2013 年可持續發展活動的數據，涵蓋財務、社會及環保績效等資料。
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我們利用各項外部指標提供的基準資料及研究結果，幫助我們強化管理系統及可持續發展報告。對於多年來，我們的表現一直獲得各方嘉許，我們深感榮幸。
可持續發展獎項及認可
下載 Philips 可持續發展訊息圖表、政策及 EcoVision 方法論。
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