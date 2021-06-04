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NT3650/16 Nose trimmer series 3000 鼻毛、耳毛及眉毛修剪器
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Nose trimmer series 3000 鼻毛、耳毛及眉毛修剪器

NT3650/16

我的飛利浦鼻毛修容刀無法運作

飛利浦鼻毛修容刀是多功能裝置，可舒適地修剪鼻毛、耳毛和眉毛。部分機型的刀頭配備雙面修剪組件，且刀片含有安全防護層，可確保刀片不會直接接觸到肌膚。因此您可以安全地剪短毛髮，輕鬆展現俐落外型，而無須擔心割傷或拉扯到毛髮。建議您在修剪眉毛時，務必將眉毛梳具裝上修整刀頭。如此可讓您將眉毛修剪至想要的長度。 

觀看此影片，瞭解如何使用修容刀。如需更深入詳細的疑難排解指示，請參閱以下章節。

檢查電池容量

飛利浦鼻毛修容刀可能會在電池耗盡時停止運作。若要確認，請執行下列動作：
  1.  關閉鼻毛修容刀的電源。
  2.  拆下修整刀頭，並開啟修容刀的電源。
  3.  馬達是否運轉且插銷是否旋轉？如果沒有，則修容刀的電池已耗盡。 
  4.  將刀頭重新裝回修容刀，然後為鼻毛修容刀充電。 
為修容刀充電時，請務必使用裝置隨附的原廠充電器。如需進一步的充電說明，請參閱使用手冊。

搭配拋棄式電池的修容刀
若您的鼻毛修容刀使用拋棄式 AA 電池，您可能需要更換這些電池。只需更換新的電池即可解決此問題。更換電池時，請確定電池的正 (+) 負 (-) 極放置無誤。 
飛利浦鼻毛修容刀電池

刀組阻塞

如果您確認飛利浦鼻毛修容刀已充電且產品仍無法運作，則可能因為內部髒污、刀組阻塞而無法運作。建議您於每次使用後清潔鼻毛修容刀，以維持最佳效能。

請遵循下列清潔建議。
  1. 開啟鼻毛修容刀，並以溫水沖洗鼻毛修容刀的修整刀頭。然後再次關閉產品電源。
  2. 如果在水龍頭下沖洗的效果不足以徹底清潔修整刀頭，請將修整刀頭浸入裝有溫水的玻璃杯內數分鐘。請勿將修容刀的握把放入水中，如此可能會損壞內部機械裝置。
  3. 如果這樣沒有解決問題，請拆下鼻毛修容刀配件，並將此零件個別浸泡在水中 8 小時。
  4. 小心甩乾多餘的水份，並讓修容刀自然風乾。
為了達到最佳效果，每次使用後請清潔鼻毛修容刀，每六個月以一滴縫紉機油潤滑修整刀頭。

如果您已嘗試上述建議，但鼻毛修容刀仍無法運作，請聯絡我們以取得進一步的協助。
清潔飛利浦鼻毛修容刀

修剪長度

使用鼻毛修容刀後，看到殘留毛髮是正常現象。毛髮被剪成較短的長度，因此剩餘的毛髮會繼續保護肌膚的安全與舒適 (可作為防禦系統，避免微粒侵入)。使用修容刀時，請旋轉修整刀頭，以確定有修剪組件的那側接觸毛髮。

按產品型號搜尋。

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    每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    要找到型號有幾種方法：
    在包裝盒上
    在產品內部
    在產品上
    在手冊上
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