飛利浦鼻毛修容刀是多功能裝置，可舒適地修剪鼻毛、耳毛和眉毛。部分機型的刀頭配備雙面修剪組件，且刀片含有安全防護層，可確保刀片不會直接接觸到肌膚。因此您可以安全地剪短毛髮，輕鬆展現俐落外型，而無須擔心割傷或拉扯到毛髮。建議您在修剪眉毛時，務必將眉毛梳具裝上修整刀頭。如此可讓您將眉毛修剪至想要的長度。
觀看此影片，瞭解如何使用修容刀。如需更深入詳細的疑難排解指示，請參閱以下章節。
我的飛利浦鼻毛修容刀無法運作
檢查電池容量
飛利浦鼻毛修容刀可能會在電池耗盡時停止運作。若要確認，請執行下列動作：
搭配拋棄式電池的修容刀
若您的鼻毛修容刀使用拋棄式 AA 電池，您可能需要更換這些電池。只需更換新的電池即可解決此問題。更換電池時，請確定電池的正 (+) 負 (-) 極放置無誤。
- 關閉鼻毛修容刀的電源。
- 拆下修整刀頭，並開啟修容刀的電源。
- 馬達是否運轉且插銷是否旋轉？如果沒有，則修容刀的電池已耗盡。
- 將刀頭重新裝回修容刀，然後為鼻毛修容刀充電。
搭配拋棄式電池的修容刀
若您的鼻毛修容刀使用拋棄式 AA 電池，您可能需要更換這些電池。只需更換新的電池即可解決此問題。更換電池時，請確定電池的正 (+) 負 (-) 極放置無誤。
刀組阻塞
如果您確認飛利浦鼻毛修容刀已充電且產品仍無法運作，則可能因為內部髒污、刀組阻塞而無法運作。建議您於每次使用後清潔鼻毛修容刀，以維持最佳效能。
請遵循下列清潔建議。
如果您已嘗試上述建議，但鼻毛修容刀仍無法運作，請聯絡我們以取得進一步的協助。
請遵循下列清潔建議。
- 開啟鼻毛修容刀，並以溫水沖洗鼻毛修容刀的修整刀頭。然後再次關閉產品電源。
- 如果在水龍頭下沖洗的效果不足以徹底清潔修整刀頭，請將修整刀頭浸入裝有溫水的玻璃杯內數分鐘。請勿將修容刀的握把放入水中，如此可能會損壞內部機械裝置。
- 如果這樣沒有解決問題，請拆下鼻毛修容刀配件，並將此零件個別浸泡在水中 8 小時。
- 小心甩乾多餘的水份，並讓修容刀自然風乾。
如果您已嘗試上述建議，但鼻毛修容刀仍無法運作，請聯絡我們以取得進一步的協助。
修剪長度
使用鼻毛修容刀後，看到殘留毛髮是正常現象。毛髮被剪成較短的長度，因此剩餘的毛髮會繼續保護肌膚的安全與舒適 (可作為防禦系統，避免微粒侵入)。使用修容刀時，請旋轉修整刀頭，以確定有修剪組件的那側接觸毛髮。