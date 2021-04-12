您的飛利浦體毛刀、電動剪髮器和鬢角刀可能隨附多種不同的配件。在此瞭解如何更換及使用這些配件。
如何更換飛利浦體毛刀的配件？
夾扣式修剪組件
修剪組件是飛利浦體毛刀的主裝置。邊緣短且銳利，可讓您獲得快速且乾淨的修剪效果。
若要從體毛刀機身移除刀組，請查看體毛刀機身上是否有鬆開按鈕。如果有，請按下按鈕拆開刀組。
如果體毛刀沒有鬆開按鈕，請將手指放在刀組的齒面下方，然後向上拉以將其取下。若要重新裝回，首先將其底部插入體毛刀機身，然後將齒面部分推入，直到聽到喀嚓聲。請勿強行裝入配件，否則可能會損壞裝置。
如果您在安裝時遇到困難，請檢查機身內是否有東西卡住，並試著用小刷子或棉花棒加以清潔。
若要從體毛刀機身移除刀組，請查看體毛刀機身上是否有鬆開按鈕。如果有，請按下按鈕拆開刀組。
如果體毛刀沒有鬆開按鈕，請將手指放在刀組的齒面下方，然後向上拉以將其取下。若要重新裝回，首先將其底部插入體毛刀機身，然後將齒面部分推入，直到聽到喀嚓聲。請勿強行裝入配件，否則可能會損壞裝置。
如果您在安裝時遇到困難，請檢查機身內是否有東西卡住，並試著用小刷子或棉花棒加以清潔。
附支架的刀組
部分刀組的側面有長支架。要拆除這類配件，請握住配件的兩側，將其從產品上拉下。若要重新安裝，請將其推回插槽，直到聽到喀嚓聲。
附支架的梳具
修整梳具可以加裝到飛利浦體毛刀的刀組頂部。這些可用來將毛髮和鬍鬚修剪到特定長度。
這類梳具很容易拆卸。只要從體毛刀機身拔下即可。若要安裝梳具，請將其輕輕滑落至修剪組件的頂端，使支架卡入側面的指定插槽中。
這類梳具很容易拆卸。只要從體毛刀機身拔下即可。若要安裝梳具，請將其輕輕滑落至修剪組件的頂端，使支架卡入側面的指定插槽中。
夾扣式梳具
若要將梳具從修剪組件拆下，請小心地將其後面部分從產品上拉出，然後將其從修剪組件滑下。若要將任何類型的刀網安裝到修剪組件上，請將刀網的前端滑動到修剪組件的齒面上。然後用手指或手掌將刀網中央往下壓。
請觀看下方影片，瞭解如何使用我們最新的飛利浦鬢角刀 Prestige 和獨特的內建梳具。請記住，電鬍刀的功能會因機型而異。
請觀看下方影片，瞭解如何使用我們最新的飛利浦鬢角刀 Prestige 和獨特的內建梳具。請記住，電鬍刀的功能會因機型而異。
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飛利浦兒童電動剪髮器梳具
飛利浦兒童電動剪髮器有不同的方式更換修整梳具。您必須從梳具的一側往後推，直到梳具完全脫離為止。
若要裝上梳具，請確保有所需毛髮長度的一側要朝上。先將梳具的一側裝入剪髮器機身。然後將另一側也推入並按下，直到聽到喀嚓聲。
若要裝上梳具，請確保有所需毛髮長度的一側要朝上。先將梳具的一側裝入剪髮器機身。然後將另一側也推入並按下，直到聽到喀嚓聲。
刀網
部分飛利浦體毛刀隨附刀網，可用於舒適刮除體毛。
若要取下刀網，請將其從電鬍刀刀頭上拉下。請小心握住刀網邊緣，因為中間部分可能非常銳利。若要重新裝上刀網，請將其扣回刀頭上，直到聽見喀嚓聲。
若要取下刀網，請將其從電鬍刀刀頭上拉下。請小心握住刀網邊緣，因為中間部分可能非常銳利。若要重新裝上刀網，請將其扣回刀頭上，直到聽見喀嚓聲。
身體除毛梳具
飛利浦體毛刀隨附專用梳具，是專為您的身體所設計。若要取下梳具，請小心地自後面部分從產品上拉下，然後從電鬍刀組取下梳具或將其向上推開。
若要裝上此梳具，請將其扣在刀網上。
請記住，配件可能因您使用的體毛刀或剪髮器機型而異。請務必查看使用手冊以取得詳細指示或與我們聯絡。
若要裝上此梳具，請將其扣在刀網上。
請記住，配件可能因您使用的體毛刀或剪髮器機型而異。請務必查看使用手冊以取得詳細指示或與我們聯絡。
鼻毛修剪配件
附鼻毛修容刀配件的飛利浦多功能體毛刀也能輕鬆拆卸及安裝。
若要取下修整刀頭，請緊握裝置機身，並以順時針方向轉動，直到與小指示點 (^) 對齊為止。然後直接拔下配件。
若要裝上修整刀頭，請將其放在機身上並加以轉動，直到機身和配件上的指示箭頭對齊為止。
若要取下修整刀頭，請緊握裝置機身，並以順時針方向轉動，直到與小指示點 (^) 對齊為止。然後直接拔下配件。
若要裝上修整刀頭，請將其放在機身上並加以轉動，直到機身和配件上的指示箭頭對齊為止。