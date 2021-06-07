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MG3720/13 Multigroom series 3000 7 合 1，臉部和頭髮
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Multigroom series 3000 7 合 1，臉部和頭髮

MG3720/13

使用飛利浦體毛刀後肌膚感到不舒服

若使用飛利浦體毛刀後肌膚感到不舒服，可能有幾個原因。請閱讀下方的建議，嘗試自行解決此問題。

避免肌膚不適的秘訣

請依照下列秘訣，充分發揮飛利浦體毛刀的最佳效果，同時避免肌膚不適與刺激。
  • 使用飛利浦體毛刀前，請先確認您的肌膚已清潔乾淨。  
  • 請務必確保體毛刀完全貼合肌膚。  
  • 溫和施力，並將體毛刀放在皮膚上緩緩推移。  
  • 預先修剪較長或難以刮除的毛髮。  
  • 預留一段調適期，讓肌膚在除毛程序之間有時間修復。
如需更多避免肌膚不適的秘訣和技巧，請至 Google PlayApp Store 下載飛利浦 Grooming App。

使用刀網修除體毛是否安全？

如果您對在身體上使用刀網的安全性感到好奇，請參閱以下資訊。

所有由刀網組成的飛利浦產品皆不刺激肌膚。飛利浦並非皮膚科專家，且無法針對個案提供皮膚、毛髮或指甲相關建議。

使用搭配刀網的飛利浦產品之前，最好先目視檢查除毛裝置，確保刀網完好無缺。若刀網損壞，請立即透過我們的網路商店，或您當地的客戶服務中心進行更換。  

您可以使用刀網修剪並刮除頸部以下的體毛，例如腋下、手臂、腿部及陰部。我們不建議將其用於臉部或頭部，如此將無法獲得預期效果，也可能會傷害您的肌膚。

部分產品隨附額外配件，可用於陰部等敏感部位。如需更多有關使用配件的資訊，請參閱使用手冊相關內容，或是與我們聯絡。

如果您仍不確定是否該使用配備刀網的飛利浦裝置，請諮詢您的醫師或醫療專業人士，請他們評估您的肌膚是否適合使用此類除毛裝置。

刀頭可能受損

飛利浦體毛刀的刀網會隨時間磨損。

每次使用前，請先檢查刀頭。如果刀網外觀損壞或磨損，請立即更換。您可以在我們的線上商店尋找替換刀網。

如需瞭解如何更換體毛刀刀頭，請參閱使用手冊。
 

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    我可在哪裡找到產品號碼？

    每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    要找到型號有幾種方法：
    在包裝盒上
    在產品內部
    在產品上
    在手冊上
    抱歉，我們找不到這個產品。請檢查您是否已填寫正確的型號。型號由字母及其後跟隨的數字組成（如 HX9903、SP9820）。如果輸入型號後沒有產生任何結果，我們建議您聯絡客戶服務中心。
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