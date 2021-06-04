如果飛利浦體毛刀無法平整地修剪鬍鬚或毛髮，請試試我們的疑難排解建議以解決這個問題。 請觀看下方影片，瞭解如何使用我們最新的飛利浦鬢角刀 Prestige 和獨特的內建梳具。請記住，電鬍刀的功能會因機型而異。

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如果您將體毛刀用力按在頭皮或皮膚上，可能會意外地將設定變更為高或低，或施加不均勻的壓力。這可能會導致毛髮長短不一。 為獲得最佳的修剪體驗，請確保體毛刀與皮膚完全接觸，且在移動時要輕柔而穩定。

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使用不正確的配件