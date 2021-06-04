主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

1
產品
HC5630/15 Hairclipper series 5000 可水洗髮剪 全新
請注意，您產品的顏色可能會與此圖片有所不同，但支援資訊相同
檢視產品

Hairclipper series 5000 可水洗髮剪

HC5630/15

我的飛利浦體毛刀無法達到均勻的修剪效果

如果飛利浦體毛刀無法平整地修剪鬍鬚或毛髮，請試試我們的疑難排解建議以解決這個問題。

請觀看下方影片，瞭解如何使用我們最新的飛利浦鬢角刀 Prestige 和獨特的內建梳具。請記住，電鬍刀的功能會因機型而異。
Play Pause

梳具未正確裝上

與體毛刀搭配使用的修剪組件或修整梳具必須正確安裝在機身上，這點很重要。如果配件未正確放置，體毛刀可能無法運作，或是無法達到預期效果。
 

對體毛刀施力過猛

如果您將體毛刀用力按在頭皮或皮膚上，可能會意外地將設定變更為高或低，或施加不均勻的壓力。這可能會導致毛髮長短不一。

為獲得最佳的修剪體驗，請確保體毛刀與皮膚完全接觸，且在移動時要輕柔而穩定。
使用飛利浦體毛刀

將體毛刀朝單一方向移動

為獲得最佳效果，請務必逆著毛髮生長方向進行修剪。修剪毛髮時，請務必記住毛髮會朝不同方向生長。

因此，為獲得平整的修剪效果，請嘗試以不同方向 (向上、向下、橫向) 移動體毛刀，使其涵蓋所有毛髮。

修剪潮濕的毛髮

潮濕的毛髮較難修剪，因為毛髮會黏在皮膚上，可能會被裝置漏掉。因此，建議您在毛髮完全乾燥時進行修剪。

使用不正確的配件

飛利浦體毛刀可能隨附不同的配件，可用於修剪毛髮和鬍鬚。請務必在對應區域使用正確的配件。

臉部毛髮通常比頭髮硬。因此，鬍鬚配件僅針對鬍鬚進行設計與測試。

鬢角刀的修剪組件和梳具通常比電動剪髮器的要小。如此可讓您輕鬆深入較小的區域，例如鼻子下方。

因此，為達到平整的修剪效果，請務必使用正確的配件。

如果您對飛利浦體毛刀的效果仍不滿意，請聯絡我們以尋求進一步的支援。
飛利浦體毛刀臉部和頭部配件

長度設定不正確

並非所有鬢角刀都適合用於修剪非常長的鬍鬚 (> 10 公釐)，需要多修剪幾次才能達到理想效果。 
 

按產品型號搜尋。

搜尋字眼
建議結果：
    我可在哪裡找到產品號碼？

    每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    要找到型號有幾種方法：
    在包裝盒上
    在產品內部
    在產品上
    在手冊上
    抱歉，我們找不到這個產品。請檢查您是否已填寫正確的型號。型號由字母及其後跟隨的數字組成（如 HX9903、SP9820）。如果輸入型號後沒有產生任何結果，我們建議您聯絡客戶服務中心。
    {words} ({number} products) 的搜尋結果

    我們發現 {number} 款產品在您所在的國家/地區外提供，因此本地推廣不會使用。

    顯示產品 隱藏產品

    我們找到超過 1 個產品。

    請根據產品編號（例如 RQ1280/21）的最後 2 位數字選擇型號。

    產品圖像

    產品說明

    型號

    返回至所有產品
    Register your product
    註冊您的產品

    請留意您產品的保養範圍

    合資格獲取現金回贈、禮品贈送及特別禮遇

    輕鬆取得產品支援

    註冊您的產品

    訂閱電子通訊

    Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

    感謝您訂閱電子通訊！

    抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

    成為
    My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記