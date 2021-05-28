主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

1
產品
HD8966/08 Saeco GranBaristo 超級全自動特濃咖啡機
請注意，您產品的顏色可能會與此圖片有所不同，但支援資訊相同
檢視產品

Saeco GranBaristo 超級全自動特濃咖啡機

HD8966/08

我的飛利浦/Saeco 義式咖啡機沖煮裝置下方有咖啡粉

如果您在飛利浦/Saeco 義式咖啡機沖煮裝置內部或下方看到咖啡粉，請參閱以下解決方案或觀看我們的說明影片。

Play Pause

潤滑沖煮裝置

如果沖煮裝置及其零件未充分潤滑，可能導致咖啡粉出現在沖煮裝置底下或周圍區域。請依照下列步驟潤滑沖煮裝置的零件：
1.關閉義式咖啡機的電源，靜候機器完全關閉，直到不再有任何聲響 (可能需要 15-20 秒)
2.從機器取出沖煮裝置，並以乾淨的溫水沖洗。使其自然風乾
3.在沖煮裝置的活塞上塗抹一層薄薄的潤滑油
4.在沖煮裝置底部的軸周圍塗抹一層薄薄的潤滑油
5.在兩側導軌塗抹一層薄薄的潤滑油。

注意：請使用飛利浦/Saeco 潤滑油 HD5061 潤滑沖煮裝置。您可以在我們的線上商店購買 這裡

潤滑飛利浦義式咖啡機的沖煮裝置

沖煮裝置太髒

因為研磨咖啡粉的細緻度之故，若有些許咖啡粉掉入沖煮裝置內部和下方，屬於正常現象。我們建議每週沖洗飛利浦/Saeco 義式咖啡機的沖煮裝置及其內部。

如要清潔，請依照下列步驟操作，或是觀看我們的教學影片：
1.關閉機器電源，靜候機器完全關閉，直到不再有任何聲響 (可能需要 15-20 秒)
2.打開檢修門，將「PUSH」(推) 按鈕往右推，握住不放並朝自己的方向拉出，就能取出沖煮裝置
3.以溫水徹底沖洗沖煮裝置，待其完全風乾後再放回

如果任何解決方案皆無法解決此問題，請聯絡我們以取得進一步的協助。

Play Pause
其他相關問題

按產品型號搜尋。

搜尋字眼
建議結果：
    我可在哪裡找到產品號碼？

    每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    要找到型號有幾種方法：
    在包裝盒上
    在產品內部
    在產品上
    在手冊上
    抱歉，我們找不到這個產品。請檢查您是否已填寫正確的型號。型號由字母及其後跟隨的數字組成（如 HX9903、SP9820）。如果輸入型號後沒有產生任何結果，我們建議您聯絡客戶服務中心。
    {words} ({number} products) 的搜尋結果

    我們發現 {number} 款產品在您所在的國家/地區外提供，因此本地推廣不會使用。

    顯示產品 隱藏產品

    我們找到超過 1 個產品。

    請根據產品編號（例如 RQ1280/21）的最後 2 位數字選擇型號。

    產品圖像

    產品說明

    型號

    返回至所有產品
    Register your product
    註冊您的產品

    請留意您產品的保養範圍

    合資格獲取現金回贈、禮品贈送及特別禮遇

    輕鬆取得產品支援

    註冊您的產品

    訂閱電子通訊

    Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

    感謝您訂閱電子通訊！

    抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

    成為
    My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記