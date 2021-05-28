如果沖煮裝置及其零件未充分潤滑，可能導致咖啡粉出現在沖煮裝置底下或周圍區域。請依照下列步驟潤滑沖煮裝置的零件：

1.關閉義式咖啡機的電源，靜候機器完全關閉，直到不再有任何聲響 (可能需要 15-20 秒)

2.從機器取出沖煮裝置，並以乾淨的溫水沖洗。使其自然風乾

3.在沖煮裝置的活塞上塗抹一層薄薄的潤滑油

4.在沖煮裝置底部的軸周圍塗抹一層薄薄的潤滑油

5.在兩側導軌塗抹一層薄薄的潤滑油。

注意：請使用飛利浦/Saeco 潤滑油 HD5061 潤滑沖煮裝置。您可以在我們的線上商店購買 這裡。