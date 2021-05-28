髒污或阻塞的沖煮裝置可能導致機器無法流出咖啡。請務必每週沖洗沖煮裝置。請依照下列步驟操作，或是觀看我們的教學影片：

1.關閉機器電源，靜候機器完全關閉，直到不再有任何聲響 (可能需要 15-20 秒)

2.打開檢修門，將「PUSH」(推) 按鈕往右推，握住不放並朝自己的方向拉出，就能取出沖煮裝置

3.以溫水徹底沖洗沖煮裝置，待其完全風乾後再放回