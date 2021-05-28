您的飛利浦/Saeco 義式咖啡機是否已研磨咖啡豆，但沒有咖啡流出？您可在下方查閱可能發生此問題的數個原因。
我的飛利浦/Saeco 義式咖啡機沒有沖煮咖啡即丟棄咖啡粉
使用預磨咖啡功能
使用預磨咖啡功能沖煮咖啡時，機器必須先開啟電源，讓其準備就緒，再將預磨的咖啡加至預磨咖啡槽內。
僅限使用隨附的咖啡匙裝入滿滿一匙且頂部抹平的咖啡粉。咖啡粉過量可能造成沖煮裝置過滿，中斷咖啡沖煮程序。咖啡粉會被丟棄，不會流出咖啡。
沖煮裝置太髒
髒污或阻塞的沖煮裝置可能導致機器無法流出咖啡。請務必每週沖洗沖煮裝置。請依照下列步驟操作，或是觀看我們的教學影片：
1.關閉機器電源，靜候機器完全關閉，直到不再有任何聲響 (可能需要 15-20 秒)
2.打開檢修門，將「PUSH」(推) 按鈕往右推，握住不放並朝自己的方向拉出，就能取出沖煮裝置
3.以溫水徹底沖洗沖煮裝置，待其完全風乾後再放回
Play Pause
沒有足夠的咖啡豆或水
如果沖煮咖啡前沒有足夠的咖啡豆或水，沖煮過程會中斷，咖啡粉會被丟棄至咖啡渣盒內。
如要修正此問題，請在開始沖煮前確認您已裝入足夠的咖啡豆或水。
如果這些解決方案無法解決此問題，請聯絡我們以取得進一步的協助。