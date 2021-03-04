由於髒污的沖煮裝置濾網會導致不良水流及影響咖啡風味，因此務請每週清洗沖煮裝置。如要清潔，請依照下列步驟操作，或是觀看我們的教學影片：

1.關閉機器電源，靜候機器完全關閉，直到不再有任何聲響 (可能需要 15-20 秒)

2.打開檢修門，將「PUSH」(推) 按鈕往右推，握住不放並朝自己的方向拉出，就能取出沖煮裝置

3.以溫水徹底沖洗沖煮裝置，待其完全風乾後再放回