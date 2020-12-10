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HD8966/08 Saeco GranBaristo 超級全自動特濃咖啡機
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Saeco GranBaristo 超級全自動特濃咖啡機

HD8966/08

如何清潔及保養我的飛利浦/Saeco 義式咖啡機

請務必保持您的飛利浦/Saeco 義式咖啡機潔淨，確保機器、零件與咖啡風味均為最佳狀態。

使用手冊中列有清潔義式咖啡機的逐步指示。以下為我們新增的一些常用說明影片，協助您瞭解如何清潔機器及其零件。

如需適用於特定義式咖啡機的清潔指示，請造訪我們的 咖啡照護支援頁面

清潔沖煮裝置

沖煮裝置需要每週及每月保養。以下為操作方法的說明影片。

  • 每週清潔：用溫水沖洗機器的沖煮裝置
  • 每月清潔：使用咖啡脂清潔錠 CA6704 清除沖煮裝置濾網上的油脂
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潤滑沖煮裝置

務請時常潤滑沖煮裝置，以便讓義式咖啡機中的機械零件順暢移動。

沖煮裝置應每 2 個月潤滑一次。

1.在沖煮裝置的活塞上塗抹一層薄薄的潤滑油
2.在沖煮裝置底部的軸周圍塗抹一層薄薄的潤滑油
3.在兩側導軌塗抹一層薄薄的潤滑油。

清潔滴盤、咖啡渣盒與水箱

您可在下方找到有關滴盤、咖啡渣盒及水箱的清潔頻率等資訊：

  • 滴盤：每日清空，或於滴盤上亮起紅色指示燈時盡速清空
  • 咖啡渣盒：每週清潔，當機器提示時清空咖啡渣盒
  • 水箱：每週清潔，並且在水龍頭下清洗
飛利浦義式咖啡機零件

清潔牛奶系統

清潔 LatteGo

每次使用後：在水龍頭下沖洗 LatteGo，或將兩個零件放進洗碗機中清洗。

清潔鮮奶盒

  • 每次使用後：以溫水沖洗鮮奶盒頂部零件及管路。
  • 每週：拆卸鮮奶盒的所有零件並在溫水中清洗。
  • 每月：使用 Saeco 牛奶管路清潔劑 CA6705，防止牛奶管路阻塞。請參閱使用手冊以取得逐步指示。

清潔經典奶泡器

每天：移除經典奶泡器的外層部分後，以清水沖洗。

飛利浦義式咖啡機牛奶系統

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    每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    要找到型號有幾種方法：
    在包裝盒上
    在產品內部
    在產品上
    在手冊上
    抱歉，我們找不到這個產品。請檢查您是否已填寫正確的型號。型號由字母及其後跟隨的數字組成（如 HX9903、SP9820）。如果輸入型號後沒有產生任何結果，我們建議您聯絡客戶服務中心。
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