務請時常潤滑沖煮裝置，以便讓義式咖啡機中的機械零件順暢移動。

沖煮裝置應每 2 個月潤滑一次。

1.在沖煮裝置的活塞上塗抹一層薄薄的潤滑油

2.在沖煮裝置底部的軸周圍塗抹一層薄薄的潤滑油

3.在兩側導軌塗抹一層薄薄的潤滑油。