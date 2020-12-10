請務必保持您的飛利浦/Saeco 義式咖啡機潔淨，確保機器、零件與咖啡風味均為最佳狀態。
使用手冊中列有清潔義式咖啡機的逐步指示。以下為我們新增的一些常用說明影片，協助您瞭解如何清潔機器及其零件。
如需適用於特定義式咖啡機的清潔指示，請造訪我們的 咖啡照護支援頁面。
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Article Published Date : 2020-12-10
請務必保持您的飛利浦/Saeco 義式咖啡機潔淨，確保機器、零件與咖啡風味均為最佳狀態。
使用手冊中列有清潔義式咖啡機的逐步指示。以下為我們新增的一些常用說明影片，協助您瞭解如何清潔機器及其零件。
如需適用於特定義式咖啡機的清潔指示，請造訪我們的 咖啡照護支援頁面。
沖煮裝置需要每週及每月保養。以下為操作方法的說明影片。
務請時常潤滑沖煮裝置，以便讓義式咖啡機中的機械零件順暢移動。
沖煮裝置應每 2 個月潤滑一次。
1.在沖煮裝置的活塞上塗抹一層薄薄的潤滑油
2.在沖煮裝置底部的軸周圍塗抹一層薄薄的潤滑油
3.在兩側導軌塗抹一層薄薄的潤滑油。
您可在下方找到有關滴盤、咖啡渣盒及水箱的清潔頻率等資訊：
清潔 LatteGo
每次使用後：在水龍頭下沖洗 LatteGo，或將兩個零件放進洗碗機中清洗。
清潔鮮奶盒
清潔經典奶泡器
每天：移除經典奶泡器的外層部分後，以清水沖洗。