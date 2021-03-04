請依照下列步驟操作，排出義式咖啡機中的滯留空氣：

1.關閉機器電源

2.清空水箱，並且取出 AquaClean 濾水器 (或任何其他濾水器)

3.水箱將裝滿水後放回原位

4.重新開啟機器電源。在機器加熱時，選擇熱水，並流出 2-3 杯熱水

如果您使用 AquaClean 濾水器，請依下列幾個額外步驟操作，以確保濾水器就緒且正確安裝可供使用：

1.甩動 AquaClean 濾水器 5 秒鐘

2.將濾水器以上下顛倒的方式壓入裝水的容器/盛物碗中，直到不再產生氣泡為止

3.將濾水器放回水箱內，在水箱中裝滿水

4.重新啟動機器，並將電源關閉後再開啟

5.選擇熱水，並流出 2-3 杯熱水

注意：若您已使用 AquaClean 濾水器超過 3 個月，請更換濾水器，因濾水器可能阻塞。