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HD8966/08 Saeco GranBaristo 超級全自動特濃咖啡機
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Saeco GranBaristo 超級全自動特濃咖啡機

HD8966/08

我無法調整飛利浦/Saeco 義式咖啡機的研磨機設定

如要調整飛利浦/Saeco 義式咖啡機的研磨機設定，請依下列步驟操作。

注意：如需更加精確的逐步指示，請參閱使用手冊，或造訪我們的 咖啡照護 頁面。

調整研磨機設定

您可以利用咖啡豆槽內的研磨設定旋鈕，調整研磨機設定。依機器不同，您可能需要調整鍵 (預磨咖啡匙的握把)。

1.在咖啡出口下方放一個杯子。
2.按下「Espresso」(義式濃縮咖啡) 按鈕，沖煮一杯義式咖啡。
3.如為需要工具的機器，當研磨機開始研磨時，您必須先將研磨機調整鍵放到旋鈕上 (參閱圖 1)，接著下壓旋鈕，向左或向右轉動。如為不需要工具的機器，您可以手動壓下旋鈕，再向左或向右轉動 (參閱圖 2)。
4.往左或往右旋轉一格，即可調整設定。機器會以數字或點表示研磨設定。較小的點 = 較小的粉粒大小。較小的數字 = 較小的粉粒大小
5.沖煮 2-3 杯咖啡，試試看差異為何。SAS (Saeco 調節感應器) 需要適當調整研磨機旋轉的時間長度，以確保研磨適量的咖啡，進而獲得最佳濃縮咖啡風味。

調整飛利浦義式咖啡機的研磨設定

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    在產品內部
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