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HD8966/08 Saeco GranBaristo 超級全自動特濃咖啡機
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Saeco GranBaristo 超級全自動特濃咖啡機

HD8966/08

如何調整 Saeco 義式咖啡機的飲品分量

是否要變更義式咖啡機的標準飲品分量？您可以使用義式咖啡機的記憶功能編排飲品分量。

調整義式濃縮咖啡和美式咖啡的分量

記憶功能能協助調整標準飲品分量。短片會示範如何調整和儲存義式濃縮咖啡的分量。若要調整義式淡咖啡、美式咖啡或法式黃金泡沫咖啡，請按住想要調整之飲品的按鈕。

說明
1.按住想要調整之飲品的按鈕，直至顯示幕顯示 memo (記憶)
2.義式咖啡機現在進入編排模式，並開始沖煮咖啡
3.等到咖啡達到想要的分量時，按下 OK 按鈕將其停止
4.義式咖啡機此時已調整至您偏好的飲品分量

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調整卡布奇諾和拿鐵瑪琪朵的分量

記憶功能能協助調整標準飲品分量。短片會示範如何調整和儲存卡布奇諾的分量。若要調整拿鐵瑪琪朵，請按住拿鐵瑪琪朵按鈕。

說明
1.確認鮮奶盒有裝上，且內含充足牛奶
2.按住卡布奇諾或拿鐵瑪琪朵按鈕，直至顯示幕顯示 memo (記憶)
3.義式咖啡機現在進入編排模式，並開始製作奶泡
4.在泡沫達到想要的分量時，按下 OK 按鈕將其停止。義式咖啡機此時將開始沖煮您的飲品
5.等到咖啡達到想要的分量時，按下 OK 按鈕將其停止
6.義式咖啡機此時已調整至您偏好的分量

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調整 Saeco PicoBaristo 義式咖啡機的飲品分量

記憶功能能協助調整 Saeco PicoBaristo 義式咖啡機的標準飲品分量。參考此說明短片，瞭解如何輕鬆調整標準飲品分量。

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調整 Saeco Incanto 義式咖啡機的飲品分量

記憶功能能協助調整 Saeco Incanto 義式咖啡機的標準飲品分量。參考此說明短片，瞭解如何輕鬆調整標準飲品分量。

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調整飛利浦 4000/3100 義式咖啡機的飲品分量

記憶功能能協助調整飛利浦 4000/3100 義式咖啡機的標準飲品分量。參考此說明短片，瞭解如何輕鬆調整標準飲品分量。

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調整飛利浦 3000 義式咖啡機的飲品分量

記憶功能能協助調整飛利浦 3000 義式咖啡機的標準飲品分量。參考此說明短片，瞭解如何輕鬆調整標準飲品分量。

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調整飛利浦 2100/2000 義式咖啡機的飲品分量

記憶功能能協助調整飛利浦 2100/2000 義式咖啡機的標準飲品分量。參考此說明短片，瞭解如何輕鬆調整標準飲品分量。

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