1) 按 MENU 按鈕，並選取「CALC CLEAN」(除鈣清洗)。 按下 ESPRESSO 按鈕，開始進行除垢。 若為沒有 Menu 按鈕的機器，請按下 CALC CLEAN 按鈕，接著再選擇「CALC CLEAN」(除鈣清洗)，並按下 ESPRESSO 按鈕即可開始進行除垢。

2) 顯示幕上會顯示除垢劑符號。 具備鮮奶盒設計的機器，會先提醒您在鮮奶盒中加入清水至最低水位刻度，裝好鮮奶盒並將其流出口往右拉出 (蒸氣符號)。

3) 取出水箱。 將整瓶 Saeco 除垢溶液倒入水箱中。

4) 在水箱中加入乾淨的自來水至除鈣清洗符號或 MAX 刻度。

5) 將水箱裝回機器中。

6) 咖啡出水口與蒸氣/熱水棒/牛奶流出口下方放一個盛物碗 (根據機器有無鮮奶盒設計而定)。

7) 按下正確的按鈕以啟動除垢循環。 依據型號機種不同，您可能需要按 AROMA/PRE GROUND 或 CAPPUCCINO 按鈕，請見機器顯示應選何者。

8) 機器會開始以間隔一段時間的方式送出除垢溶液。 顯示幕上的指示列會顯示進度。 這個過程大約需要 25 分鐘。

9) 當混合除垢溶液與水的液體用完時，顯示幕會出現「無水」符號。

10) 沖洗水箱，並在裡面加入清水至 MAX 刻度，然後將水箱裝回原位。 顯示幕上會顯示開始沖洗符號。

11) 若機器具備鮮奶盒設計，沖洗鮮奶盒並在其中加入清水至 MIN 刻度，然後將鮮奶盒裝入機器中。 將鮮奶盒流出口往右拉出 (蒸氣符號)。

12) 將盛物碗放回原位。

13) 按下正確的按鈕以啟動沖洗循環。 依據型號機種不同，您可能需要按 AROMA/PRE GROUND 或 CAPPUCCINO 按鈕，請見機器顯示應選何者。

14) 當顯示幕上出現「準備就緒」符號時，表示沖洗循環已完成。

注意： 若顯示幕上出現「無水」符號而不是「準備就緒」符號，請重複步驟 10-13，直到顯示「準備就緒」符號為止。

您可能必須多次重複此步驟。

15) 按下正確的按鈕以退出選單。 依據型號機種不同，您可能需要按 ESPRESSO/STEAM/SPECIAL DRINKS 按鈕，請見機器顯示應選何者。

16) 機器會預熱，並執行自動沖洗循環。

17) 清空滴盤後，將其放回原位。 若機器具備鮮奶盒設計，請沖洗鮮奶盒。

18) 此時即可開始使用本機器。