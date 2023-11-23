搜尋字眼

Philips 支援

如何清潔飛利浦電鬍刀？

更新於 2025 年 3 月 4 日
請定期清潔飛利浦電鬍刀，以確保電鬍刀保持最佳狀態，並每次都提供絕佳的刮鬍體驗。以下為操作說明，您可以在電鬍刀隨附的使用手冊中找到更多詳細說明。

如果飛利浦電鬍刀的效能降低，請參閱下方的「徹底清潔」一節。

請參考這段影片概略瞭解本文涵蓋的資訊。請啟用 YouTube 字幕，用您的語言查看影片文字。

雖然電鬍刀型號各有不同，但所有的飛利浦電鬍刀適用相同的原則。請完整閱讀下列資訊，以取得更多詳細資料。

清潔前

為避免電鬍刀損壞，清潔前請務必檢查電鬍刀是否防水。防水刮鬍刀的握把印有小水龍頭 (圖 1) 或浴缸 (圖 2) 符號。如果您的裝置握把上印有打叉的水龍頭 (圖 3)，則不應以水清洗。

清潔前，請先拔除電鬍刀的電源插頭。
指示電鬍刀是否防水的圖示

每次刮鬍後進行清潔

飛利浦建議您在每次刮鬍後快速清潔電鬍刀，以盡可能減少刀頭周圍的毛髮和碎屑堆積。

若是防水電鬍刀：請開啟電鬍刀電源，並在溫自來水下沖洗整個電鬍刀組 (電鬍刀頂部)。關閉電鬍刀的電源。

根據電鬍刀型號而定，您可以按下鬆開按鈕或輕拉出頂部以打開電鬍刀組。您可以從開口沖洗電鬍刀組內部。下次刮鬍前，請先讓所有配件部位自然風乾。下圖說明如何清潔兩種常見的防水電鬍刀型號。

若是乾式電鬍刀：在關閉電鬍刀電源的情況下，吹去電鬍刀組頂部附著的毛髮和碎屑。 

根據電鬍刀型號而定，您可以按下鬆開按鈕或輕拉出頂部以打開電鬍刀組。您可以從開口清潔電鬍刀組內部。您可以使用電鬍刀隨附的清潔刷或乾淨軟刷 (或類似工具) 來進行清潔。
每次刮鬍後均需清潔飛利浦電鬍刀

SmartClean 智慧型清洗系統和 Quick Clean Pod

如果您有適用於飛利浦電鬍刀的 SmartClean 智慧型清洗系統或 Quick Clean Pod，則您可在每次刮鬍後用以清潔電鬍刀並使其氣味清新。使用清潔系統可取代上述定期清潔步驟。

儘管如此，仍需每月徹底清潔 (請參閱下方詳細資訊)。

徹底清潔

飛利浦建議您每個月至少徹底清潔電鬍刀一次，或在刮鬍效能降低時徹底清潔電鬍刀。 
若要徹底清潔電鬍刀，您需要取下刀頭。

下圖展示如何取下及清潔兩種常見的飛利浦電鬍刀刀頭。請參閱常見問題集「如何取下飛利浦電鬍刀的刀頭」或使用手冊，以取得有關您電鬍刀的詳細說明。

若是防水刮鬍刀：您可以在取下刀頭後，分別清潔刀具及刀網。請注意，每個刀具和刀網皆形成獨立刀組，請避免混用。清潔完畢後，請讓所有配件自然風乾再進行下次刮鬍。

若是乾式電鬍刀：取下刀頭後，請使用隨附的清潔刷 (或其他乾淨軟刷) 來清潔。從刀網取下刀具，並清除所有可見毛髮。請注意，每個刀具和刀網皆形成獨立刀組，請避免混用。
徹底清潔飛利浦電鬍刀

UV 充電器和 UV Cube 紫外線殺菌燈

如果需要加倍衛生的電鬍刀，您可以使用飛利浦 UV 充電器搭配 UV Cube 紫外線殺菌燈，並定期徹底清潔 (如上述詳細說明)。 

使用 UV 配件前，請先待電鬍刀乾燥。

備註：UV 充電器和 UV 僅與特定電鬍刀型號相容。這些配件有助於去除電鬍刀上的細菌，但不可取代清潔。

清潔配件

如果您的飛利浦電鬍刀有彈出式鬢角刀或精準鬢角刀、鬍鬚造型或鼻毛修容刀等嵌入式配件，這些配件皆可在水龍頭下使用溫水清潔。

在後續使用之前，請先讓配件風乾。

提示：為發揮最佳效能，請每六個月添加一滴礦物油以潤滑彈出式鬢角刀的刀齒。
飛利浦清潔彈出式鬢角刀

此頁面之資訊適用於以下型號： XP9205/05 , XP9405/31 , XP9201/30 , XP9403/31 , XP9202/20 , X9001/10 , XP9402/06 , XP9401/38 , XP9404/38 , YQ660/02 , X3001/00 , S1141/00 , S3342/13 , S3244/12 , S3241/12 , X3052/00 , S3144/00 , S5885/35 , S7887/58 , S7885/50 , S7882/55 , S5887/10 , S5884/38 , X5012/05 , X5004/00 , X5006/00 , PQ888/06 , SP9882/37 , S7886/35 , SP9885/36 , SP9830/12 , SP9888/63 , SP9871/13 , SP9870/13 , SP9873/14 , S5466/03 , SP9830/26 , S9987/54 , S9982/50 , S9983/95 , S1301/02 , S7786/50 , S5585/35 , S5587/10 , S7783/55 , S5589/95 , S1131/41 , S1231/41 , S1332/41 , S3333/54 , S3231/52 , S3134/51 , S3233/52 , S1103/02 , S7930/16 , S7910/16 , S7940/16 , S7960/17 , S7970/26 , S6680/26 , S6630/11 , S6650/48 , SP9863/14 , SP9820/12 , SP9860/13 , SW5700/07 , SW6710/15 , SP9880/61 , S586/12 , S9751/33 , S9551/31 , S3110/06 , S3520/06 , S3510/06 , S3120/06 , S7510/41 , S5400/06 , S7720/31 , S7530/50 , S7370/12 , S5110/06 , S5510/45 , S5140/26 , S5340/06 , S9911/62 , S9711/33 , S9111/12 , S9511/31 , YS502/16 , YS500/16 , RQ1251/16 , RQ1296/23 , RQ1175/16 , RQ1195/21 , RQ1160/21 , RQ1250/16 , RQ1150/16 . 點擊這裡顯示更多產品編號 點擊此處顯示較少的產品編號

常見問題解答

在尋找其他內容？

探索所有 Philips 支援選項

支援主頁

成為 My Philips 會員

獲取產品保養期限

獲取推廣及特惠價

輕鬆取得產品支援

立即登記
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. 版權所有。

最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。