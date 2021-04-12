主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

1
產品
FC9570/61 5000 Series 無塵袋吸塵機
請注意，您產品的顏色可能會與此圖片有所不同，但支援資訊相同
檢視產品

5000 Series 無塵袋吸塵機

FC9570/61

我的飛利浦吸塵器過熱

如果您的飛利浦吸塵器過熱，請閱讀下列疑難排解建議，以解決此問題。

馬達熱度正常

飛利浦吸塵器的馬達運作時會產生一些熱度。當您接觸裝置或其排放的氣體，可能會注意到這個熱度。別擔心，這是正常現象。

吸塵器堵塞了

如果您的吸塵器堵塞，可能會產生比平常更多的熱度。這可能會降低吸塵器的清潔效能。

若要解決此問題，請遵循下列步驟：

無集塵袋式吸塵器處理方法：

1.確認集塵桶已清空。
2.確認馬達防護濾網乾淨暢通
3.確認排氣濾網乾淨暢通
4.確認吸塵管、軟管或吸頭未阻塞。


集塵袋式吸塵器處理方法：

1.確認馬達防護濾網乾淨暢通
2.確認排氣濾網乾淨暢通
3.確認集塵袋尚未裝滿
4.如果濾網乾淨且集塵袋未滿，但清潔效能仍然不佳且裝置持續過熱，請更換集塵袋

。如果您的飛利浦吸塵器使用時持續過熱，且上述解決方案沒有幫助，請聯絡我們以取得進一步的協助。

此頁面之資訊適用於以下型號： FC9570/61 , FC9174/61 , FC9350/61 , FC8293/61 , FC8383/62 , FC5833/61 , FC8670/61 , FC8671/61 , FC5128/61 , FC8473/61 , FC5828/61 , FC5822/61 , FC5228/61 , FC5225/61 , FC9192/61 , FC5122/61 , FC8633/61 , FC9172/67 , FC8471/61 , FC8631/61 , FC8760/61 , FC8766/61 , FC9170/67 , FC8451/61 , FC8454/61 , FC8229/61 , FC8279/61 , FC8220/01 , FC8270/01 , FC8224/01 , FC9166/01 , FC9262/01 , FC8132/60 , FC9083/01 , FC8917/01 , FC9302/01 , FC8146/01 , FC8208/01 , FC8204/01 , FC8611/01 , FC8210/01 , FC8212/01 , FC8262/01 , FC8734/01 , FC9064/02 , FC9222/01 , FC9064/01 , FC9160/01 , FC9164/01 , FC8602/01 , FC8716/01 , FC8394/01 , FC8396/02 . 點擊這裡顯示更多產品編號 點擊此處顯示較少的產品編號

按產品型號搜尋。

搜尋字眼
建議結果：
    我可在哪裡找到產品號碼？

    每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    要找到型號有幾種方法：
    在包裝盒上
    在產品內部
    在產品上
    在手冊上
    抱歉，我們找不到這個產品。請檢查您是否已填寫正確的型號。型號由字母及其後跟隨的數字組成（如 HX9903、SP9820）。如果輸入型號後沒有產生任何結果，我們建議您聯絡客戶服務中心。
    {words} ({number} products) 的搜尋結果

    我們發現 {number} 款產品在您所在的國家/地區外提供，因此本地推廣不會使用。

    顯示產品 隱藏產品

    我們找到超過 1 個產品。

    請根據產品編號（例如 RQ1280/21）的最後 2 位數字選擇型號。

    產品圖像

    產品說明

    型號

    返回至所有產品
    Register your product
    註冊您的產品

    請留意您產品的保養範圍

    合資格獲取現金回贈、禮品贈送及特別禮遇

    輕鬆取得產品支援

    註冊您的產品

    訂閱電子通訊

    Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

    感謝您訂閱電子通訊！

    抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

    成為
    My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記