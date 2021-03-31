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HX9912/07 DiamondClean 9000 聲波震動牙刷，附應用程式
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DiamondClean 9000 聲波震動牙刷，附應用程式

HX9912/07

哪種刷頭適合我的飛利浦 Sonicare 牙刷？

如果想知道哪款飛利浦 Sonicare 刷頭最適合您的牙刷握把，請依照下列準則操作。

刷頭與牙刷握把指南

刷頭有兩種類型：壓扣/按入以及扭轉/旋入。以下可找到這兩種刷頭差異的詳細資料。
  • 壓扣或按入刷頭可與我們大部分的充電式 Sonicare 牙刷握把相容。除 PowerUp 電池和 Essence 機型外，這些適用於所有飛利浦 Sonicare 牙刷握把。
  • 扭轉或旋入刷頭是我們的原創標準刷頭，可與舊型號的牙刷相容。 
您可以參閱我們的 Sonicare 刷頭諮詢頁面，選擇牙刷握把適用的刷頭。

例外：Philips One 牙刷僅與 Philips One 刷頭相容。
飛利浦 Sonicare 刷頭指南

智慧型牙刷刷頭

您可以透過刷頭底部的智慧型圖示來識別智慧型刷頭，如下圖所示。
飛利浦 Sonicare 智慧型刷頭內的微晶片可告訴 DiamondClean Smart 您正在使用的刷頭。因此，舉例來說，如果按入的是牙齦護理刷頭，您的牙刷便會知道該刷頭最適合選取的模式與強度。
飛利浦 Sonicare 智慧型牙刷刷頭

此頁面之資訊適用於以下型號： HX9912/07 , HX9912/40 , HX9912/17 , HX9903/12 , HX9954/52 , HX9944/02 , HX9924/42 , HX9924/22 , HX9924/12 , HX9924/02 , HX9903/22 , HX9984/02 , HX3216/01 , HX6322/04 , HX3216/31 , HX3216/13 , HX6311/07 , HX3110/00 , HX6011/05 , HX6023/05 , HX6311/02 , HX6011/02 , HX6023/02 , HX6021/02 , HX6013/02 , HX5551/02 , HX4001/20 , HX4011/10 , HX5251/02 . 點擊這裡顯示更多產品編號 點擊此處顯示較少的產品編號

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    我可在哪裡找到產品號碼？

    每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    要找到型號有幾種方法：
    在包裝盒上
    在產品內部
    在產品上
    在手冊上
    抱歉，我們找不到這個產品。請檢查您是否已填寫正確的型號。型號由字母及其後跟隨的數字組成（如 HX9903、SP9820）。如果輸入型號後沒有產生任何結果，我們建議您聯絡客戶服務中心。
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