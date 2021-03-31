哪種刷頭適合我的飛利浦 Sonicare 牙刷？
如果想知道哪款飛利浦 Sonicare 刷頭最適合您的牙刷握把，請依照下列準則操作。
刷頭與牙刷握把指南
刷頭有兩種類型：壓扣/按入以及扭轉/旋入。以下可找到這兩種刷頭差異的詳細資料。
例外：Philips One 牙刷僅與 Philips One 刷頭相容。
- 壓扣或按入刷頭可與我們大部分的充電式 Sonicare 牙刷握把相容。除 PowerUp 電池和 Essence 機型外，這些適用於所有飛利浦 Sonicare 牙刷握把。
- 扭轉或旋入刷頭是我們的原創標準刷頭，可與舊型號的牙刷相容。
例外：Philips One 牙刷僅與 Philips One 刷頭相容。
智慧型牙刷刷頭
您可以透過刷頭底部的智慧型圖示來識別智慧型刷頭，如下圖所示。
飛利浦 Sonicare 智慧型刷頭內的微晶片可告訴 DiamondClean Smart 您正在使用的刷頭。因此，舉例來說，如果按入的是牙齦護理刷頭，您的牙刷便會知道該刷頭最適合選取的模式與強度。
飛利浦 Sonicare 智慧型刷頭內的微晶片可告訴 DiamondClean Smart 您正在使用的刷頭。因此，舉例來說，如果按入的是牙齦護理刷頭，您的牙刷便會知道該刷頭最適合選取的模式與強度。