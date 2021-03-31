如果想知道哪款飛利浦 Sonicare 刷頭最適合您的牙刷握把，請依照下列準則操作。

如果想知道哪款飛利浦 Sonicare 刷頭最適合您的牙刷握把，請依照下列準則操作。

扭轉或旋入刷頭是我們的原創標準刷頭，可與舊型號的牙刷相容。

壓扣或按入刷頭可與我們大部分的充電式 Sonicare 牙刷握把相容。除 PowerUp 電池和 Essence 機型外，這些適用於所有飛利浦 Sonicare 牙刷握把。

智慧型牙刷刷頭

您可以透過刷頭底部的智慧型圖示來識別智慧型刷頭，如下圖所示。

飛利浦 Sonicare 智慧型刷頭內的微晶片可告訴 DiamondClean Smart 您正在使用的刷頭。因此，舉例來說，如果按入的是牙齦護理刷頭，您的牙刷便會知道該刷頭最適合選取的模式與強度。