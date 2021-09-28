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我的Sonicare应用程序刷牙指南无法正确显示我的定位。

如果您的Sonicare应用程序不能正确显示飞利浦Sonicare电动牙刷的位置，我们将为您提供帮助。了解如何自己解决。技巧和窍门

确保相应地使用指导刷牙功能
应用程序中可能还存在一个错误，导致这种情况发生。我们一直在寻找改善我们产品体验的方法。为了确保您拥有最近更新的版本，请查看应用程序商店或Google Play商店，其中包括更新程序，可修复包括程序错误。
如需获取其他帮助，您可以在线或通过应用程序获取客户支持。

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