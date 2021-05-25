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HX9912/07 DiamondClean 9000 聲波震動牙刷，附應用程式
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DiamondClean 9000 聲波震動牙刷，附應用程式

HX9912/07

我的飛利浦 Sonicare 牙刷震動太強

如果您的飛利浦 Sonicare 牙刷震動太強，此問題通常可自行解決。請依照下列幾個簡單步驟進行。

適應電動牙刷

電動牙刷的運作不同於一般牙刷。如果您是首次使用，需要一些時間才能適應您的電動牙刷。如果您的牙齦敏感，可能需要長達 3 週的時間才能適應電動牙刷。

請開啟 EasyStart 以適應飛利浦 Sonicare 牙刷。

啟用 Easystart

EasyStart 在頭 14 次的刷牙過程中會緩慢增加刷牙的力道，協助您適應以電動牙刷刷牙。在牙刷上使用 Easystart，即可獲得較弱的震動效果。

啟用 ProtectiveClean 牙刷的 Easystart 功能

  • ProtectiveClean 牙刷放在充電器上
  • 按住電源按鈕，直到您聽見兩聲嗶聲
  • 兩聲嗶聲後立即放開電源按鈕。
  • 您聽到從低音至高音的三聲嗶聲時，代表 Easystart 已啟動，且燈光將閃爍綠色
  • 您聽到從高音至低音的三聲嗶聲時，代表 Easystart 已停用，且燈光將閃爍橘色

啟用 DiamondClean (Smart) 牙刷的 Easystart 功能
DiamondClean (Smart) 放在充電器上。

  • 按住模式按鈕
  • 按一下電源按鈕
  • 握把會發出兩聲嗶聲 > EasyStart 已啟用
  • 握把會發出兩聲嗶聲 > EasyStart 已停用

選擇的正確的刷牙模式或強度設定

嘗試使用不同的刷牙模式或強度設定，找出最適合您的刷牙體驗。您 Sonicare 牙刷的震動太強嗎? 選擇較低的強度等級以適應 Sonicare 牙刷。

如果此舉無法解決問題，請與我們聯絡。

此頁面之資訊適用於以下型號： HX9912/07 , HX9912/40 , HX9912/17 , HX6803/02 , HX6853/12 , HX6808/02 , HX6871/42 , HX6812/02 , HX6897/22 , HX6856/12 , HX6857/20 , HX9903/12 , HX9954/52 , HX9944/02 , HX9924/42 , HX9924/22 , HX9924/12 , HX9924/02 , HX9903/22 , HX9984/02 , HX3216/01 , HX6322/04 , HX3216/13 , HX3216/31 , HX6311/07 , HX6311/02 . 點擊這裡顯示更多產品編號 點擊此處顯示較少的產品編號

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    每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    要找到型號有幾種方法：
    在包裝盒上
    在產品內部
    在產品上
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