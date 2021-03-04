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HD8966/08 Saeco GranBaristo 超級全自動特濃咖啡機
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Saeco GranBaristo 超級全自動特濃咖啡機

HD8966/08

如何使用飛利浦/Saeco 咖啡脂清潔錠

使用飛利浦/Saeco 咖啡脂清潔錠 (CA6704) 有助於去除義式咖啡機沖煮裝置濾網上的油脂，確保您的機器可以長時間正常運作。您可在下方查看逐步指示。

若要購買，請造訪 飛利浦線上商店

注意：使用咖啡脂清潔錠無法為義式咖啡機除垢。

適用於有預磨咖啡功能的義式咖啡機指示

1.開啟機器電源
2.在水箱中倒入自來水到 max 刻度，並在咖啡出口下方放一個杯子
3.在預磨咖啡槽中放入一個咖啡脂清潔錠
4.選擇預磨咖啡功能
5.選擇咖啡，開始沖煮。在沖煮半杯水後，拔掉機器電源插頭
6.讓咖啡脂清潔溶液作用至少 15 分鐘。將插頭重新插入電源插座，然後開啟機器電源。機器會開始加熱，並執行自動沖洗循環。
7.打開檢修門，取出沖煮裝置。
8.將沖煮裝置放在水龍頭下，徹底沖洗
9.將沖煮裝置放回機器中，然後在咖啡出口下方放一個杯子
10.再次選擇預磨咖啡功能，請勿加入任何預磨咖啡
11.選擇咖啡，開始沖煮。機器將排出水。重複此步驟兩次。

使用飛利浦咖啡脂清潔錠
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適用於無預磨咖啡功能的義式咖啡機指示

1.打開檢修門，取出沖煮裝置
2.在杯中放入一個咖啡脂清潔錠，然後添加 150 毫升的熱水。靜置直到清潔錠完全溶解為止
3.使用咖啡脂清潔溶液清洗沖煮裝置的濾網。使用柔軟海綿或軟刷清潔濾網。
4.清潔後，讓溶液作用 15 分鐘
5.15 分鐘後，將沖煮裝置放在水龍頭下，徹底沖洗
6.將沖煮裝置裝回機器中。

咖啡脂清潔劑濾網

咖啡脂清潔錠無法除垢

咖啡脂清潔錠無法為 Saeco 義式咖啡機除垢。您可以使用 Saeco 除垢劑 (CA6700 或 CA6702) 為 Saeco 義式咖啡機除垢。

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    在包裝盒上
    在產品內部
    在產品上
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