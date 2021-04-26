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HD9860/91 Premium XXL 健康空氣炸鍋
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Premium XXL 健康空氣炸鍋

HD9860/91

如何使用飛利浦健康氣炸鍋

如果您擁有飛利浦健康氣炸鍋 XXL 型號 (飛利浦 Avance 健康氣炸鍋 XXL 或飛利浦 Viva 健康氣炸鍋 XXL)，只要依照簡單的逐步說明和下列影片，瞭解如何使用飛利浦健康氣炸鍋 XXL。

如何使用飛利浦 Avance 健康氣炸鍋 XXL (數位顯示)

請依照說明或觀賞下列影片，瞭解如何開始烹調程序，以及使用健康氣炸鍋的保溫功能：

開始烹調程序：

1.將飛利浦健康氣炸鍋的插頭插入電源插座

2.按下電源開/關 (On/Off) 按鈕

3.若要變更預設，請將 QuickControl 轉盤 (位於產品前方) 轉到想要的設定。若要確認選取的預設或手動功能，請按下 QuickControl 轉盤。螢幕上的烹調時間指示會閃爍。

4.若要變更烹調時間，請將健康氣炸鍋的 QuickControl 轉盤旋轉到想要的設定。若要確認選取的烹調時間，請按下 QuickControl 轉盤。可根據食譜中的預設表格選擇時間，或根據在支援頁面《手冊與說明文件》下所找到的使用者手冊進行選擇。

備註：如果您選擇手動預設，您可以先選擇溫度。

5.確認烹調時間之後，本產品即會開始烹調。

使用保溫功能：

保溫模式的設計目的是讓料理成品在健康氣炸鍋烹調製作完畢後，即刻進行保溫。由於使用的溫度偏低，此功能並不適合用來重新加熱。

在保溫模式期間，產品的風扇和加熱器會間歇性啟動。這會讓食物在烹調時間結束後繼續保溫 30 分鐘。

您也可以觀看以下影片：
Play Pause

如何使用飛利浦 Viva 健康氣炸鍋 XXL (類比顯示)

請依照說明或觀賞下列影片，瞭解如何使用健康氣炸鍋開始烹調程序：

開始烹調程序：

若要開始烹調程序，請使用溫度控制鈕 (位於健康氣炸鍋上方) 設定溫度，然後順時針旋轉計時器 (位於產品正面)。

將烹調時間設定在 10 分鐘以下：

如果您需要的烹調時間不到 10 分鐘，您必須先將飛利浦健康氣炸鍋的計時器設定為超過 10 分鐘 (例如 15 分鐘)，然後逆時針旋轉到所要的烹調時間，例如 6 分鐘。否則時鐘將無法正確啟動，且烹調程序無法開始。


停止烹調程序：

如果您想在烹調時間結束前停止烹調程序，請將計時器 (位於健康氣炸鍋正面) 逆時針轉到零。接著，烹調程序即會停止。

您也可以在以下影片中觀看這些步驟：
Play Pause

此頁面之資訊適用於以下型號： HD9860/91 , HD9654/91 .

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