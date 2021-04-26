如何使用飛利浦 Avance 健康氣炸鍋 XXL (數位顯示)

請依照說明或觀賞下列影片，瞭解如何開始烹調程序，以及使用健康氣炸鍋的保溫功能：



開始烹調程序：



1.將飛利浦健康氣炸鍋的插頭插入電源插座



2.按下電源開/關 (On/Off) 按鈕



3.若要變更預設，請將 QuickControl 轉盤 (位於產品前方) 轉到想要的設定。若要確認選取的預設或手動功能，請按下 QuickControl 轉盤。螢幕上的烹調時間指示會閃爍。



4.若要變更烹調時間，請將健康氣炸鍋的 QuickControl 轉盤旋轉到想要的設定。若要確認選取的烹調時間，請按下 QuickControl 轉盤。可根據食譜中的預設表格選擇時間，或根據在支援頁面《手冊與說明文件》下所找到的使用者手冊進行選擇。



備註：如果您選擇手動預設，您可以先選擇溫度。



5.確認烹調時間之後，本產品即會開始烹調。



使用保溫功能：



保溫模式的設計目的是讓料理成品在健康氣炸鍋烹調製作完畢後，即刻進行保溫。由於使用的溫度偏低，此功能並不適合用來重新加熱。



在保溫模式期間，產品的風扇和加熱器會間歇性啟動。這會讓食物在烹調時間結束後繼續保溫 30 分鐘。



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