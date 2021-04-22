可用於飛利浦健康氣炸鍋的烤模類型或模具

您可以在健康氣炸鍋中使用任何烤箱耐熱器皿或模具，無論是由玻璃、陶瓷、金屬或矽膠製成。您也可以使用矽膠或杯子蛋糕紙杯或模具來烘焙杯子蛋糕、馬芬或小型焗烤。



備註：



*將烤模放在網籃中時，兩側仍應保留一定空間，以確保空氣能流通。



*切勿將烤盤直接放進炸鍋，因為這會使得炸鍋中沒有氣流流動，只加熱到食物的頂端。烤盤應一律放在網籃中。



*拿烤模或模具時，請務必穿戴隔熱手套。烤模或模具與飛利浦健康氣炸鍋網籃會變得非常燙。