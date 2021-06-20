飛利浦無線吸塵器 PowerPro Duo 的吸力偏低

如果您的飛利浦無線吸塵器 PowerPro Duo 或 PowerPro Aqua 的吸力偏低，請查看以下疑難排解建議，自行解決問題。

濾網堵塞 塵土或毛髮可能會卡在飛利浦無線吸塵器 PowerPro Duo 與 PowerPro Aqua 的刷毛下。這可能會造成動力刷毛卡住。



若要解決此問題，請依照以下步驟清潔無線吸塵器的刷毛：



1.關閉產品電源，並按一下濾網按鈕以取出濾網

2.取出泡棉濾網

3.在水龍頭下清潔泡棉濾網

4.讓濾網風乾 24 小時後再裝回產品內

