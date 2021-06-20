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FC6172/61 PowerPro Duo 二合一手提/直立；具備 PowerCyclone 颶風離塵技術
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PowerPro Duo 二合一手提/直立；具備 PowerCyclone 颶風離塵技術

FC6172/61

飛利浦無線吸塵器 PowerPro Duo 的吸力偏低

如果您的飛利浦無線吸塵器 PowerPro Duo 或 PowerPro Aqua 的吸力偏低，請查看以下疑難排解建議，自行解決問題。

濾網堵塞

塵土或毛髮可能會卡在飛利浦無線吸塵器 PowerPro Duo 與 PowerPro Aqua 的刷毛下。這可能會造成動力刷毛卡住。

若要解決此問題，請依照以下步驟清潔無線吸塵器的刷毛：

1.關閉產品電源，並按一下濾網按鈕以取出濾網
2.取出泡棉濾網
3.在水龍頭下清潔泡棉濾網
4.讓濾網風乾 24 小時後再裝回產品內
 
清潔飛利浦 PowerPro Duo 的濾網

動力刷毛卡住

如果無線吸塵器的動力刷毛卡住，請依照以下逐步指示解決此問題：

1.關閉產品電源 
2.打開吸頭護蓋並取下刷毛
3.用剪刀剪下動力刷毛處堆積的頭髮、絲線和其他灰塵
4.將動力刷毛裝回吸頭內，然後關上護蓋 

這些解決方案無法解決問題嗎？請與我們聯絡，取得進一步的協助。
 

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    每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    要找到型號有幾種方法：
    在包裝盒上
    在產品內部
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