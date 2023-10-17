為保持飛利浦電鬍刀乾淨清新且運作正常，您需要定期更換清潔系統的補充匣。



在此常見問題集中，您可以瞭解如何及何時更換飛利浦 Quick Clean Pod (如右圖所示) 和 SmartClean 智慧型清洗系統 (如左圖所示) 的補充匣。



備註：自動清潔系統無法取代手動徹底清潔。飛利浦建議每個月至少徹底清潔電鬍刀一次。請參閱使用手冊，瞭解詳細資料。