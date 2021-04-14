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HX9996/11 Prestige 9900 具備 SenseIQ 的電動牙刷
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Prestige 9900 具備 SenseIQ 的電動牙刷

HX9996/11

如何使用 Sonicare 9900 Prestige？

以下是如何使用 Sonicare 9900 Prestige 的逐步指南。 
 
 
 
 
 

第一步驟

將刷頭確實推入握把上。

備註：刷頭與握把之間有小縫隙是正常現象，因為小縫隙可讓刷頭正常震動

第二步驟

沾濕刷毛，然後抹上牙膏。

第三步驟

將牙刷刷毛以約 45 度的微傾斜角度對準牙齒。輕輕施力讓刷毛接觸牙齦線，或稍微深入牙齦線下方。

備註：請隨時將刷頭中央與牙齒保持接觸。 

第四步驟

按下電源按鈕以開啟牙刷。

第五步驟

輕輕施力即可發揮最大效果 – 牙刷會為您代勞。

輕柔地將刷頭在牙齒間來回小幅度緩慢移動，以便長刷毛深入齒間。在整個刷牙過程中，持續這樣的動作。

備註：刷毛應稍微展開。請勿用力刷動。當您施力過大時，握把震動會有變化，且環狀指示燈閃爍紫燈來提醒您。

第六步驟

如要清潔門牙內側表面，請直握牙刷握柄，使其呈半傾斜，在每顆牙齒上進行數次垂直重疊的刷拂。
 

第七步驟

BrushPacer 會將刷牙時間分成六個相等的階段，並指示何時應前進下一區域。各階段會以短暫的暫停震動指示。刷牙程序結束後，牙刷會自動關閉。

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