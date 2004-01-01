如果您對在身體上使用刀網的安全性感到好奇，請參閱以下資訊。



所有由刀網組成的飛利浦產品皆不刺激肌膚。飛利浦並非皮膚科專家，且無法針對個案提供皮膚、毛髮或指甲相關建議。



使用搭配刀網的飛利浦產品之前，最好先目視檢查裝置，確保刀網完好無缺。為盡量減少刀網的磨損，請安全存放您的產品，並裝上護蓋或梳具，以保護刀網免於外來的壓力或撞擊。若刀網損壞，請立即透過我們的網路商店，或您當地的客戶服務中心進行更換。



您可以使用刀網修剪並刮除頸部以下的體毛，例如腋下、手臂、腿部及比基尼線或陰部 (搭配梳具使用)。在私密部位 (外陰唇的外側和內側) 使用刀頭或修整刀時，請務必將梳具裝到刀頭上。我們不建議將其用於臉部或頭部，如此將無法獲得預期效果，也可能會傷害您的肌膚。



部分產品隨附額外配件，可用於陰部等敏感部位。如需更多有關使用這些配件的資訊，請參閱使用手冊相關內容，或是與我們聯絡。



如果您仍不確定是否該使用配備刀網的飛利浦裝置，請諮詢您的醫師或醫療專業人士，請他們評估您的肌膚是否適合使用此類除毛裝置。

