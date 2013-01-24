便攜快捷
蒸氣噴頭熨壓板採用PerfectCare OptimalTEMP技術，保證不熨焦所有可熨燙衣料。提供最好的除縐效果，同時不留水漬。
高達6巴蒸氣泵壓力，特快輸出強勁蒸氣，90克強力蒸氣噴射，35克/分鐘持續蒸氣輸出，高效滲透厚重布料 （如絨褸、床單被鋪等），淨味除菌高達99.9%*。
* 由第三方研究所測試，經 1 分鐘的蒸氣時間測試衣物的「大腸桿菌 8099」、「金黃色葡萄球菌 ATCC 6538」、「念珠菌 ATCC 10231」細菌類型（消毒技術標準 2002-2.1.5）
一般掛熨機需要定時清潔以確保蒸氣表現，而具備 PureSteam 恆淨除垢蒸氣技術的掛熨機，能於蒸氣產生時自動除垢，讓您再無後顧之憂
ErgoFit 人體工學熨衣板可傾斜 30° 配合您的熨衣習慣，熨衣時更感穩固舒適，讓衣物眼前一亮。此外，衣架狀的設計能顧及衣服的肩膀線，為您塑造出衣服原有的裁形。
熨壓板尖角設計可處理衣領、鈕門等難熨部位。
更纖巧，佔地少25%
（與Philips ProTouch 2-in-1系列相比）
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功率
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獨特掛熨技術
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強力蒸氣噴射
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持續蒸氣
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蒸氣設定
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水箱容量
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可伸縮掛熨架
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其他特點
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防鈣化管理
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配件
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