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蒸氣掛熨機

    雙重升溫　更熱蒸氣

    熨衣無水漬

    ProTouch
    直立式蒸氣掛熨機

    GC627/66
    配備創新雙重蒸氣升溫技術，在底座產生的蒸氣噴頭再次加熱；輸出較單次加熱更高溫的蒸氣。輕鬆熨平縐褶無水漬，令衣物煥然一新 。
    建議零售價: HK$2,598.00
    GC627/66 熨板蒸氣掛熨機

    了解更多 ProTouch 直立式蒸氣掛熨機

    其他用家評價

    成為第一個複查該產品

    深層滲透蒸氣

    創新雙重蒸氣升溫技術     


    底座產生的蒸氣會於蒸氣噴頭重新加熱， 產生更高溫豐盈的蒸氣，防止熨衣時形成水漬。
    製造熨褶效果

    PerfectCare OptimalTEMP 免調校溫控技術

     

    蒸氣噴頭熨壓板採用PerfectCare OptimalTEMP技術，保證不熨焦所有可熨燙衣料。提供最好的除縐效果，同時不留水漬。
    5 段蒸氣設定任君選擇

    強勁蒸氣 為衣物除味殺菌

     

     

    高達6巴蒸氣泵壓力，特快輸出強勁蒸氣，90克強力蒸氣噴射，35克/分鐘持續蒸氣輸出，高效滲透厚重布料 （如絨褸、床單被鋪等），淨味除菌高達99.9%*。

     

    * 由第三方研究所測試，經 1 分鐘的蒸氣時間測試衣物的「大腸桿菌 8099」、「金黃色葡萄球菌 ATCC 6538」、「念珠菌 ATCC 10231」細菌類型（消毒技術標準 2002-2.1.5）
    毋須除垢

    免除水垢的煩惱

     

    一般掛熨機需要定時清潔以確保蒸氣表現，而具備 PureSteam 恆淨除垢蒸氣技術的掛熨機，能於蒸氣產生時自動除垢，讓您再無後顧之憂
    5 段蒸氣設定任君選擇

    創新ErgoFit 人體工學掛熨板

     

     

    ErgoFit 人體工學熨衣板可傾斜 30° 配合您的熨衣習慣，熨衣時更感穩固舒適，讓衣物眼前一亮。此外，衣架狀的設計能顧及衣服的肩膀線，為您塑造出衣服原有的裁形。

     

     
    毋須除垢

    三重精準尖端

     

    熨壓板尖角設計可處理衣領、鈕門等難熨部位。
    Ergo fit board
    6段蒸氣設定
    （連環保節能模式）
    Pure Steam
    可於蒸氣噴頭簡易調節
    Steamboost
    蒸氣釋放鍵
    Auto descaling
    機側噴頭掛架
    烘焙
    矽膠喉管不含PVC
    烘焙
    8分鐘閒置自動關機
    配件可於洗碗碟機清洗

    更纖巧，佔地少25%

    （與Philips ProTouch 2-in-1系列相比）
    燒烤
    滾輪

    如何蒸熨衣服?

     

    蒸氣掛熨機可為您帶來全新的熨衣體驗，立即了解更多如何使用Philips直立式蒸氣掛熨機和手提式蒸氣掛熨機蒸熨衣服。

    閱讀更多

    您需要蒸氣掛熨機的 5 個原因

     

    現實中您是個大忙人，每日出門前你都希望能迅速整理你的衣物? 蒸氣掛熨機絕對是您日常衣物護理的理想選擇。

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    挑選最適合您的衣物蒸氣掛熨機

    ProTouch

    ProTouch

    ProTouch

    HK$2,598.00*
    直立式蒸氣掛熨機
    與當前選擇進行比較
    ComfortTouch

    ComfortTouch

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    HK$1,698.00*
    蒸氣掛熨機
    與當前選擇進行比較
    EasyTouch Plus

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    HK$898.00*
    蒸氣掛熨機
    與當前選擇進行比較
    Easy Touch

    Easy Touch

    Easy Touch

    HK$638.00*
    直立式蒸氣掛熨機
    與當前選擇進行比較

    功率
    • 2020-2200瓦
    • 1680-2000瓦
    • 1350-1600瓦
    • 1350-1600瓦

    獨特掛熨技術
    • 雙重加熱技術，蒸氣更高溫
    • OptimalTEMP免調校溫控熨壓板
    • 高達6 bars蒸氣壓力
    • FlexHead彈性蒸氣頭
    • -
    • -

    強力蒸氣噴射
    • 90克
    • -
    • -
    • -

    持續蒸氣
    • 35 克/分鐘
    • 40克/分鐘
    • 32克/分鐘
    • 32克/分鐘

    蒸氣設定
    • 6段(連ECO環保模式)，可於噴頭直接調校
    • 5段
    • 3段
    • 2段

    水箱容量
    • 2公升,分離式
    • 1.8公升,分離式
    • 2公升,分離式
    • 1.4公升,分離式

    可伸縮掛熨架
    • 伸縮雙掛桿設計
    • 伸縮雙掛桿設計

    其他特點
    • 30° 可傾斜人體工學熨板
    • 三重精準尖端熨壓板
    • 附蒸氣釋放鍵
    • 特長掛熨板
    • Hang&Lock 緊鎖衣架裝置
    • 噴嘴備有特大不銹鋼熨壓板
    • -

    防鈣化管理
    • 全自動恆淨除垢蒸氣技術，無需手動除垢
    • 簡易鈣化清洗功能
    • 簡易鈣化清洗功能
    • 簡易鈣化清洗功能

    配件
    • 可傾斜熨板
    • 隔熱手套
    • 衣架
    • 毛刷
    • 隔熱手套
    • 衣架
    • 隔熱手套
    • 衣架
    • 隔熱手套
    * 建議零售價

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    GC442/67 手提式蒸氣掛熨機
    建議零售價: HK$2,598.00