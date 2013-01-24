PerfectCare Elite Plus 蒸氣熨斗

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PerfectCare Elite Plus 是最強勁、最快速的壓力式蒸氣熨斗。配備輕巧熨斗機身以及智能動感熨燙，為您帶來舒適高效的熨衣體驗。
無需調校溫度，保證不熨壞。
* 根據國際標準 IEC60311，與10款最暢銷的壓力式蒸氣電熨斗進行蒸氣量比較；於2017年4月測試。
*52 位蒸氣熨斗使用者的家用測試結果（德國，2017 年 7 月）
*蒸汽率 (norm IEC60311) 與十款最暢銷蒸氣熨斗比較；2017 年 4 月測試。
極致的蒸氣熨斗效能，為您帶來最快速的熨燙體驗，輕鬆快捷地去除縐褶。
Philips DynamiQ 智能動感蒸氣模式可在熨燙時自動輸出合適的蒸氣量，快速熨平衣服。衣物打褶的程度影響你移動熨斗的速度；熨頑固縐褶時你會緩慢移動熨斗，而處理輕柔縐褶則會快速移動。熨斗能自動感應，在熨頑固縐褶時輸出額外蒸氣，提升熨衣效率。
DynamiQ 智能動感技術乃蒸氣熨斗中最先進的感應器，自動於熨燙時輸出最佳的蒸氣量。此獨特創新的智能感應器，對熨衣動作的速度非常靈敏，並於熨燙動作暫停時停止輸出蒸氣。
可熨燙任何布料，無論是牛仔褲或絲質衣物，均無需調校溫度。
您甚至可以將熨斗安全地放在衣物或熨衣板上。保證不留燙痕或起鏡面。專為對熨斗有極高要求的用家而設。
PerfectCare Elite Plus 的熨斗機身極致輕巧，讓您輕鬆熨衣，即使垂直掛熨也輕鬆無比，助您輕易熨燙絲質上衣等精緻布料和西裝外套等難處理的衣物。
擁有這款壓力式蒸氣熨斗後，您會想讓它保持光潔如新。Easy De-Calc Plus 系統可以讓您知道應該何時除鈣。