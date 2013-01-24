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壓力式蒸氣熨斗
快速而小巧

極致熨衣體驗

    極致熨衣體驗      全球最強勁的智能壓力式蒸氣熨斗

    PerfectCare Elite Plus 蒸氣熨斗
    建議零售價: HK$4,388.00

    成為第一個複查該產品

    PerfectCare Elite Plus
    壓力式蒸氣熨斗

    GC9682/86

    PerfectCare Elite Plus 是最強勁、最快速的壓力式蒸氣熨斗。配備輕巧熨斗機身以及智能動感熨燙，為您帶來舒適高效的熨衣體驗。

     

    無需調校溫度，保證不熨壞。

    • 我們最智能、最快速的的熨斗，為您帶來效果最佳的極致熨衣體驗。

     

    • 備 OptimalTEMP 免調校溫控技術，可熨燙任何布料，無論是牛仔褲或絲質衣物，均無需調校溫度，保證不熨壞。

     

    • DynamiQ 智能動感感應器，準確感測熨斗的移動方式及靜止時間，按需要輸出合適的蒸氣量，讓熨衣更輕鬆快捷。

    • 超輕巧熨斗可在衣物上順滑移動，輕鬆實現完美熨衣效果。

     

    * 根據國際標準 IEC60311，與10款最暢銷的壓力式蒸氣電熨斗進行蒸氣量比較；於2017年4月測試。

     

    輕鬆快捷，效果完美。

    方便的智能熨燙

    PerfectCare Elite Plus
    壓力式蒸氣熨斗

    GC9682/86

    成為第一個複查該產品

    PerfectCare Elite Plus 蒸氣熨斗
    建議零售價: HK$4,388.00

    94% 的使用者認為，這是他們用過最智能的熨斗！*

     

    *52 位蒸氣熨斗使用者的家用測試結果（德國，2017 年 7 月）

    PerfectCare Elite Plus 蒸氣熨斗擁有世界最強效能* 和最高速度，極致輕盈，設智能自動蒸汽功能，為您帶來無比方便的熨燙體驗。無需設定溫度，而且保證不留燙痕。
    • 我們最智能、最快速、效能最強大的熨斗，為您帶來極致熨衣體驗，而且效果絕佳。

     

    • 具備 OptimalTemp 免調校溫控技術，由牛仔褲以至絲質衣物，熨燙任何衣料都無需調節溫度，保證不會出現熨焦。

     

    • 我們的 DynamiQ 智能感應器清楚知道熨斗移動的時間及方式，為需要的地方帶來強勁蒸汽，讓熨衣更輕鬆快捷

    • 超輕巧熨斗可在衣物上順滑移動，輕鬆實現完美熨衣效果。

     

    *蒸汽率 (norm IEC60311) 與十款最暢銷蒸氣熨斗比較；2017 年 4 月測試。

     

    94% 的使用者認為，這是他們用過最智能的熨斗！*

     

    *52 位蒸氣熨斗使用者的家用測試結果（德國，2017 年 7 月）

    完美熨衣效果

     

    極致的蒸氣熨斗效能，為您帶來最快速的熨燙體驗，輕鬆快捷地去除縐褶。 

    更快、更舒適的熨衣體驗
    智能動感蒸氣

     

    Philips DynamiQ 智能動感蒸氣模式可在熨燙時自動輸出合適的蒸氣量，快速熨平衣服。衣物打褶的程度影響你移動熨斗的速度；熨頑固縐褶時你會緩慢移動熨斗，而處理輕柔縐褶則會快速移動。熨斗能自動感應，在熨頑固縐褶時輸出額外蒸氣，提升熨衣效率。

     

    DynamiQ 智能動感技術乃蒸氣熨斗中最先進的感應器，自動於熨燙時輸出最佳的蒸氣量。此獨特創新的智能感應器，對熨衣動作的速度非常靈敏，並於熨燙動作暫停時停止輸出蒸氣。

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    保證不熨壞 

     

    可熨燙任何布料，無論是牛仔褲或絲質衣物，均無需調校溫度。

     

    您甚至可以將熨斗安全地放在衣物或熨衣板上。保證不留燙痕或起鏡面。專為對熨斗有極高要求的用家而設。

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    超輕巧
    蒸氣熨斗

     

    PerfectCare Elite Plus 的熨斗機身極致輕巧，讓您輕鬆熨衣，即使垂直掛熨也輕鬆無比，助您輕易熨燙絲質上衣等精緻布料和西裝外套等難處理的衣物。

    有效對抗水垢

     

    擁有這款壓力式蒸氣熨斗後，您會想讓它保持光潔如新。Easy De-Calc Plus 系統可以讓您知道應該何時除鈣。



    轉動旋鈕，水垢便會自動流走，使PerfectCare Elite Plus 可重新投入使用。

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    *影片中的壓力式蒸氣熨斗非香港售賣型號

    選擇最適合您的壓力式蒸氣熨斗

    PerfectCare Elite Plus

    PerfectCare Elite Plus

    HK$4,388.00*
    壓力式蒸氣熨斗
    比較功能
    PerfectCare Compact

    PerfectCare Compact

    HK$1,998.00*
    壓力式蒸氣熨斗
    比較功能

    智能動感蒸氣

    OptimalTEMP

    蒸氣壓力
    • 最高 8 bars
    • 最高 5.3 bars

    蒸氣噴射
    • 高達 600克強力蒸氣噴射
    • 高達 280 克強力蒸氣噴射

    水箱容量
    • 1.8公升可拆式水箱
    • 1.5公升固定式水箱

    機組攜帶鎖扣

    靜音蒸氣熨燙技術

    超輕巧熨斗
    • 0.8 公斤
    • 1.2 公斤
    * 建議零售價
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    Philips PerfectCare Elite Plus 蒸氣熨斗
    建議零售價: HK$4,388.00