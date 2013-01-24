PerfectCare Elite Plus 蒸氣熨斗

Philips DynamiQ 智能動感蒸氣模式可在熨燙時自動輸出合適的蒸氣量，快速熨平衣服。衣物打褶的程度影響你移動熨斗的速度；熨頑固縐褶時你會緩慢移動熨斗，而處理輕柔縐褶則會快速移動。熨斗能自動感應，在熨頑固縐褶時輸出額外蒸氣，提升熨衣效率。

DynamiQ 智能動感技術乃蒸氣熨斗中最先進的感應器，自動於熨燙時輸出最佳的蒸氣量。此獨特創新的智能感應器，對熨衣動作的速度非常靈敏，並於熨燙動作暫停時停止輸出蒸氣。