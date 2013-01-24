PowerCyclone技術

維持持久高效能



PowerCyclone颶風離塵技術以每小時達300公里的速度旋轉，在旋渦室中產生極高的離心力，快速將吸入的灰塵及毛髮從空氣中分離，確保氣流暢通無阻，時刻維持強勁吸力。