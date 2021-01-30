全新 Philips Ultinon Pro9000 車頭燈燈泡能在駕駛時，為您提供出色的能見度。這款燈泡能夠發出比最低法定鹵素燈泡亮度高 250% 的燈光，能在路上提供穩定光線。這款燈泡能提供最優化光譜，使道路標誌更加清晰。讓您看得更遠，反應更快！
領先市場的 Philips Ultinon Pro9000 以獨有的頂級 Lumileds TopContact LED 晶片提高性能。這些獨特的 OEM LED 能優化光線的一致性，產生更低熱量，並提供理想光色，帶來更清晰的能見度。因 Lumileds 汽車 LED 晶片和 Philips 車頭燈燈泡均採用絕佳的部件和技術，使其被世界主要汽車製造商所選用，以提供無可比擬的性能和延長燈泡壽命。
盡情享受實用性與性能之間的平衡。經原裝設備製造商認證，Philips Ultinon Pro9000 能提供高達 5800K 色溫，在夜間駕駛時為雙眼帶來最高舒適度。可減少疲憊及眼睛疲勞所帶來的風險，使黑暗中的駕駛更加安全舒適。
Philips Ultinon Pro9000 燈泡的 LED 晶片能提供完美定位，可在路上按駕駛者需要準確投射光線，而不會讓迎面車輛的駕駛者感到眩目。Philips 燈泡更採用 Philips SafeBeam，能產生最佳可用光束及無眩光模式。Philips Ultinon Pro9000 使駕駛更安全。
Philips Ultinon Pro9000 以小巧而高效的設計蘊藏強勁的技術。Philips Ultinon Pro9000 以性能和易用性為前提而打造，全新一體式燈泡設計能使安裝快速輕鬆。內置驅動器讓您無需再擔心車頭燈空間有限。此極致輕巧設計能確保兼容多種車型。
LED 改型燈泡和鹵素燈泡在功率、合成和功耗方面都不同。使用其他 LED 替換鹵素燈泡可能會導致燈光閃爍等問題。Philips Ultinon Pro9000 燈泡無需額外變壓器**，就能在大多數車輛消除閃爍情況。這些燈泡能直接與車輛電力系統配合使用，提供一致的光線和色溫。
Philips Ultinon Pro9000 同時兼容 12V 及 24V 電力系統，適合大部分車型。
大家都想要明亮時尚的車頭燈，但又不希望不斷更換壞掉的燈。一般車頭燈的一大缺點是光線越強，使用壽命越短。Philips Ultinon Pro9000 車頭燈持久耐用，亮線強度越高，LED 使用壽命越長。採用 AirBoost 和 AirCool 熱度管理系統，使產品可持續使用高達 5,000 小時。
Philips Ultinon Pro9000 燈泡通過 IP65 防塵認證，同時具有防濺水保護功能，保證符合 EMI 標準及汽車行業的電磁干擾標準。燈泡經過精心設計，能承受嚴苛的現代日常駕駛要求，提供符合現今駕駛者所需的耐用性。同時可提供高質素的日常性能，能在整個旅程中提供更明亮一致的光線。
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