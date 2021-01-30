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  • 為駕駛愛好者而設的突破性 LED 為駕駛愛好者而設的突破性 LED 為駕駛愛好者而設的突破性 LED

    Ultinon Pro9000 配備獨家汽車 LED

    11012U90CWX2

    為駕駛愛好者而設的突破性 LED

    Philips Ultinon Pro9000 為 LED 改型燈泡奠定新標準，其亮度提高至 250%*，更亮白的燈光讓表現更理想，而纖巧設計能輕易安裝到大多數車輛。*與最低法定標準比較。

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    Ultinon Pro9000 配備獨家汽車 LED

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    為駕駛愛好者而設的突破性 LED

    原裝汽車 LED 表現

    • 燈泡類型：HIR2
    • 亮度增強最多 250%
    • 5,800 K 冷白光
    • Lumileds TopContact LED
    • 燈泡數目：2

    亮度增強最多 250%

    全新 Philips Ultinon Pro9000 車頭燈燈泡能在駕駛時，為您提供出色的能見度。這款燈泡能夠發出比最低法定鹵素燈泡亮度高 250% 的燈光，能在路上提供穩定光線。這款燈泡能提供最優化光譜，使道路標誌更加清晰。讓您看得更遠，反應更快！

    Lumileds 擁有在零件市場獨有的 OEM LED

    領先市場的 Philips Ultinon Pro9000 以獨有的頂級 Lumileds TopContact LED 晶片提高性能。這些獨特的 OEM LED 能優化光線的一致性，產生更低熱量，並提供理想光色，帶來更清晰的能見度。因 Lumileds 汽車 LED 晶片和 Philips 車頭燈燈泡均採用絕佳的部件和技術，使其被世界主要汽車製造商所選用，以提供無可比擬的性能和延長燈泡壽命。

    高達 5,800K 的色溫，帶來冷白燈光

    盡情享受實用性與性能之間的平衡。經原裝設備製造商認證，Philips Ultinon Pro9000 能提供高達 5800K 色溫，在夜間駕駛時為雙眼帶來最高舒適度。可減少疲憊及眼睛疲勞所帶來的風險，使黑暗中的駕駛更加安全舒適。

    在路上按您的需要投射光線

    Philips Ultinon Pro9000 燈泡的 LED 晶片能提供完美定位，可在路上按駕駛者需要準確投射光線，而不會讓迎面車輛的駕駛者感到眩目。Philips 燈泡更採用 Philips SafeBeam，能產生最佳可用光束及無眩光模式。Philips Ultinon Pro9000 使駕駛更安全。

    小面積，高性能

    Philips Ultinon Pro9000 以小巧而高效的設計蘊藏強勁的技術。Philips Ultinon Pro9000 以性能和易用性為前提而打造，全新一體式燈泡設計能使安裝快速輕鬆。內置驅動器讓您無需再擔心車頭燈空間有限。此極致輕巧設計能確保兼容多種車型。

    電力的高兼容性，適用於大多數車輛

    LED 改型燈泡和鹵素燈泡在功率、合成和功耗方面都不同。使用其他 LED 替換鹵素燈泡可能會導致燈光閃爍等問題。Philips Ultinon Pro9000 燈泡無需額外變壓器**，就能在大多數車輛消除閃爍情況。這些燈泡能直接與車輛電力系統配合使用，提供一致的光線和色溫。

    兼容 12V 及 24V，提供更廣泛的可用性

    Philips Ultinon Pro9000 同時兼容 12V 及 24V 電力系統，適合大部分車型。

    延長壽命達 5,000 小時

    大家都想要明亮時尚的車頭燈，但又不希望不斷更換壞掉的燈。一般車頭燈的一大缺點是光線越強，使用壽命越短。Philips Ultinon Pro9000 車頭燈持久耐用，亮線強度越高，LED 使用壽命越長。採用 AirBoost 和 AirCool 熱度管理系統，使產品可持續使用高達 5,000 小時。

    符合現今駕駛者所需的耐用性

    Philips Ultinon Pro9000 燈泡通過 IP65 防塵認證，同時具有防濺水保護功能，保證符合 EMI 標準及汽車行業的電磁干擾標準。燈泡經過精心設計，能承受嚴苛的現代日常駕駛要求，提供符合現今駕駛者所需的耐用性。同時可提供高質素的日常性能，能在整個旅程中提供更明亮一致的光線。

    技術規格

    • 市場推廣詳細說明

      期望效果
      更明亮燈光
      產品特色
      汽車級品質 LED

    • 產品說明

      應用
      • 遠光燈
      • 近光燈
      機座
      PX22d
      型號
      LED HIR2 11012 U90CW X2
      ECE 認可
      沒有
      範圍
      Ultinon Pro9000
      技術特點
      AirBoost、SafeBeam 技術
      技術
      LED
      類型
      LED-HL [~HIR2]

    • 使用壽命

      使用壽命
      5000 小時

    • 燈光特性

      色溫
      5800K
      流明 [lm]
      1850

    • 電氣特性

      瓦數 [W]
      20W
      電壓 [V]
      13.2 V

    • 訂購資訊

      訂購項目
      11012U90CWX2
      訂購代碼
      724731

    • 包裝資料

      包裝類型
      X2
      EAN1
      8719018007247
      EAN3
      8719018007254

    • 產品包裝資訊

      每件總重量
      410  克
      長度
      15.2  厘米
      寬度
      7  厘米
      高度
      18.9  厘米
      每件淨重
      85  克
      包裝數量
      2 件
      最小起訂量（專業人士使用）
      6 個

    • 外包裝資訊

      長度
      32.5  厘米
      寬度
      22  厘米
      高度
      19.1  厘米
      每件淨重
      22  克
      每件總重量
      2.4  千克

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    • 請確實依循當地交通法規使用替換式 LED 車燈，若有違反相關規範需自行負責
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