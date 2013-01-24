多功能輕巧設計,即插即用

Philips Ultinon Essential LED 燈採用全新的燈泡設計，將驅動器盒電子元件集成在機體中。驅動器盒是 LED 燈的大腦，處理瓦數和光線輸出等性能表現。市場上其他 LED 燈改型解決方案是將驅動器盒放置在 LED 燈主體的外部。Philips Ultinon Essential LED 燈直接將其集成到機體中，以最小的空間達至最優化的設計。優化 LED 燈的尺寸是關鍵，因為一些光學組件非常細小。Philips Ultinon Essential LED 燈設計輕巧，適用於廣泛的汽車型號，並且可以由專業機械人員輕鬆完成安裝.