如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
為了提升安全性和營造現代高端風格，選擇高性能的 Philips Ultinon Essential LED 燈，可盡享明亮的光線和更清晰的視野。均勻和精準的光束模式讓您能看見更清晰和也能被他人清楚看見.
為您的愛車配置 Ultinon Essential LED 車頭燈，打造時尚高端風格。這款車頭燈燈泡以 6500 Kelvin 的色溫投射時尚的白光。時尚光束，令您與眾不同.
Philips Ultinon Essential LED 燈採用全新的燈泡設計，將驅動器盒電子元件集成在機體中。驅動器盒是 LED 燈的大腦，處理瓦數和光線輸出等性能表現。市場上其他 LED 燈改型解決方案是將驅動器盒放置在 LED 燈主體的外部。Philips Ultinon Essential LED 燈直接將其集成到機體中，以最小的空間達至最優化的設計。優化 LED 燈的尺寸是關鍵，因為一些光學組件非常細小。Philips Ultinon Essential LED 燈設計輕巧，適用於廣泛的汽車型號，並且可以由專業機械人員輕鬆完成安裝.
溫度管理是 LED 燈性能的關鍵因素。內置風扇及電鍍鋁散熱片以1+1的設計而成，加上雙重散熱技術能助 Philips Ultinon Essential LED 車頭燈有效地散熱，從而保持最佳亮度的表現（即使在高溫情況下亦然，有別於其他劣質的 LED 燈）。燈泡的使用壽命亦很長久，無需頻繁更換.
全賴 Philips Ultinon Essential LED 燈的精確光學設計，光線能精準地投射在前方的道路上。您不僅能夠更快地發現障礙物、更安心地駕駛，還可以避免向其他司機反射危險眩光，提升道路安全。想要精準銳利的光束，將燈泡正確放置在車頭燈中也很重要。利用可調節的連接器環，您就可以確保燈泡與車頭燈完美對齊，從而獲得最佳的照明性能並增強道路安全.
Philips 在汽車照明領域擁有 100 多年經驗，我們汽車級質量產品的設計和開發遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），高生產標準始終如一。
H7 連接環配備各種燈泡支架，消費者在安裝一些 LED 燈時可能十分麻煩，有了 Philips Ultinon Essential LED 燈就不再困難。Philips 可選 LED 連接環適合絕大部分汽車型號使用，讓您安心購買。
包裝資料
產品說明
電氣特性
市場推廣詳細說明
燈光特性
訂購資訊
外包裝資訊
產品包裝資訊
使用壽命