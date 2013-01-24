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Ultinon Essential LED

車頭燈燈泡

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    Ultinon Essential LED 車頭燈燈泡

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    全新 Philips Ultinon Essential LED 絕對物超所值。產品設計輕巧且具多合一功能，亮度強勁、外形時尚、配備雙重散熱技術並兼容 12 伏和 24 伏。 查看各種好處

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      脫穎而出

      易於安裝的時尚 LED 燈

      • LED-HL [~H4]
      • 強勁亮度
      • 6500 K 銳利白光
      • 與大部分汽車兼容
      體驗更清晰視野

      體驗更清晰視野

      為了提升安全性和營造現代高端風格，選擇高性能的 Philips Ultinon Essential LED 燈，可盡享明亮的光線和更清晰的視野。均勻和精準的光束模式讓您能看見更清晰和也能被他人清楚看見.

      時尚白光體驗

      時尚白光體驗

      為您的愛車配置 Ultinon Essential LED 車頭燈，打造時尚高端風格。這款車頭燈燈泡以 6500 Kelvin 的色溫投射時尚的白光。時尚光束，令您與眾不同.

      多功能輕巧設計,即插即用

      多功能輕巧設計,即插即用

      Philips Ultinon Essential LED 燈採用全新的燈泡設計，將驅動器盒電子元件集成在機體中。驅動器盒是 LED 燈的大腦，處理瓦數和光線輸出等性能表現。市場上其他 LED 燈改型解決方案是將驅動器盒放置在 LED 燈主體的外部。Philips Ultinon Essential LED 燈直接將其集成到機體中，以最小的空間達至最優化的設計。優化 LED 燈的尺寸是關鍵，因為一些光學組件非常細小。Philips Ultinon Essential LED 燈設計輕巧，適用於廣泛的汽車型號，並且可以由專業機械人員輕鬆完成安裝.

      高質冷卻，高效散熱

      高質冷卻，高效散熱

      溫度管理是 LED 燈性能的關鍵因素。內置風扇及電鍍鋁散熱片以1+1的設計而成，加上雙重散熱技術能助 Philips Ultinon Essential LED 車頭燈有效地散熱，從而保持最佳亮度的表現（即使在高溫情況下亦然，有別於其他劣質的 LED 燈）。燈泡的使用壽命亦很長久，無需頻繁更換.

      精確的光束模式，提升安全性

      精確的光束模式，提升安全性

      全賴 Philips Ultinon Essential LED 燈的精確光學設計，光線能精準地投射在前方的道路上。您不僅能夠更快地發現障礙物、更安心地駕駛，還可以避免向其他司機反射危險眩光，提升道路安全。想要精準銳利的光束，將燈泡正確放置在車頭燈中也很重要。利用可調節的連接器環，您就可以確保燈泡與車頭燈完美對齊，從而獲得最佳的照明性能並增強道路安全.

      性能持久，壽命長久

      性能持久，壽命長久

      Philips 在汽車照明領域擁有 100 多年經驗，我們汽車級質量產品的設計和開發遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），高生產標準始終如一。

      可選連接器環適合大部分汽車型號使用

      可選連接器環適合大部分汽車型號使用

      H7 連接環配備各種燈泡支架，消費者在安裝一些 LED 燈時可能十分麻煩，有了 Philips Ultinon Essential LED 燈就不再困難。Philips 可選 LED 連接環適合絕大部分汽車型號使用，讓您安心購買。

      技術規格

      • 包裝資料

        包裝類型
        X2
        EAN1
        8719018003829
        EAN3
        8719018003836

      • 產品說明

        技術
        LED
        應用
        • 遠光燈
        • 近光燈
        範圍
        Ultinon Essential LED
        類型
        LED-HL [~H4]
        ECE 認可
        沒有
        型號
        LED-HL [~H4]
        機座
        P43t

      • 電氣特性

        瓦數
        21  瓦
        電壓
        12V 及 24  伏

      • 市場推廣詳細說明

        期望效果
        風格
        產品特色
        Philips LED 燈泡

      • 燈光特性

        色溫
        6500 K
        流明
        HB: 1500，LB:1000

      • 訂購資訊

        訂購項目
        11342UE2X2
        訂購代碼
        00382931

      • 外包裝資訊

        每件總重量
        0.6019  克
        高度
        11.5  厘米
        長度
        22  厘米
        每件淨重
        503.4  克
        寬度
        15.5  厘米

      • 產品包裝資訊

        每件總重量
        26.5  克
        高度
        12.7  厘米
        長度
        10.6  厘米
        每件淨重
        57.4  克
        寬度
        4.8  厘米
        最小起訂量（專業人士使用）
        12
        包裝數量
        2

      • 使用壽命

        使用壽命
        1500 小時

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          • 請確實依循當地交通法規使用替換式 LED 車燈，若有違反相關規範需自行負責