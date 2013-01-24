如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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時尚、高端造型，使用 Philips Ultinon Essential LED 車頭燈燈泡為愛車打造個人風格。色溫達 6,500 Kelvin，充滿現代感的白光，投射出時尚光束，讓您脫穎而出。
性能卓越，持久耐用，讓 Philips Ultinon Essential LED 車頭燈燈泡成為 LED 技術的領導者。全賴雙重散熱功能 — 內置風扇以及陽極酸化塗層的全鋁散熱片 — 此款 LED 車頭燈燈泡散熱更快，效果更好，且能在最高亮度下工作更長時間。
Philips Ultinon Essential LED 採用全新的燈泡設計，將驅動器盒電子元件集成在機體中。這樣便為燈泡在車頭燈內預留更多空間，提高兼容性。即插即用，一體化設計無需拆卸螺絲，直接從頂部取下圓環即可安裝。Philips Ultinon Essential LED 設計輕巧適用於各種車型，並且可以由專業機械人員輕鬆完成安裝。
光束集中且精確，讓您看得清楚，也容易被看見。全賴 Philips Ultinon Essential LED 燈的精確光學設計，將光線精準地投射前方道路上。您不僅能夠更快地發現障礙物，更加安心地駕駛，還可以避免向其他司機反射眩光，讓每個人都能更安全地駕駛。想要精準銳利的光束，將燈泡在車頭燈中正確放置也很重要。利用可調節的連接環，您就可以確保完美對齊，以獲得最佳的照明性能並增強道路安全。
Philips Ultinon Essential LED 適合多種車型，可與 12V 和 24V 電力系統兼容。如需了解詳情，請聯絡獲得我們授權的合作夥伴或客戶服務中心。
Philips 在汽車照明領域擁有 100 多年經驗，我們汽車級質量產品的設計和開發遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），高生產標準始終如一。
H7 連接環配備各種燈泡支架，消費者在安裝一些 LED 燈時可能十分麻煩，有了 Philips Ultinon Essential LED 燈就不再困難。Philips 可選 LED 連接環適合絕大部分汽車型號使用，讓您安心購買。
包裝資料
產品說明
電氣特性
市場推廣詳細說明
燈光特性
訂購資訊
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