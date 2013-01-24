打燈指示汽車的動向對您的安全至關重要。為了避免碰撞，其他司機需要知道您的動向。無論是倒車、定位還是停車，Philips Ultinon Pro3000 信號燈為您提供所需的性能，讓其他司機有足夠的額外時間對您的動向作出反應。為您的車外照明升級，換上更鮮紅停車燈及車尾位置燈。您的愛車能展現出您的個性，選用 Philips LED 車外信號燈，讓您突顯個人風格。
Philips Ultinon Pro3000 LED 車外照明範圍經過專門設計，帶來更智能的光線分佈，確保車外信號燈投射到您需要的地方（無論是倒車、停車還是傳達信號）。具備廣角和均勻光線散射，不僅可以讓您看到更大範圍的路面情況，其他駕駛者亦更容易看到您。
即插即用，Philips Ultinon Pro3000 備有標準燈座，更換簡單快捷。
想要夠光亮又夠時尚的汽車燈，但又不想頻繁更換壞燈泡。越光亮的燈泡，其壽命就越短，這是傳統車頭燈的主要弱點。在相同的亮度下，LED 燈的壽命卻可更持久。Philips Ultinon Pro3000 LED 燈特別耐用，使用壽命可長達 3,000 小時。
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