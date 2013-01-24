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Ultinon Pro3000 SI

汽車信號燈燈泡

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    Ultinon Pro3000 SI 汽車信號燈燈泡

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    想令愛車更型格，不妨升級使用 Philips Ultinon Pro3000 LED [˜P21W] 停車燈。出眾造型搭配鮮紅明亮的燈光，讓您安全打燈同時兼具型格。 查看各種好處

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      耐用兼亮麗的 LED 信號燈

      • LED-RED [~P21W]
      • 燈泡數目：2
      • 12V，鮮紅燈光
      • 先進的汽車照明系統

      使用更光亮的車外燈傳達您的駕駛意圖

      打燈指示汽車的動向對您的安全至關重要。為了避免碰撞，其他司機需要知道您的動向。無論是倒車、定位還是停車，Philips Ultinon Pro3000 信號燈為您提供所需的性能，讓其他司機有足夠的額外時間對您的動向作出反應。為您的車外照明升級，換上更鮮紅停車燈及車尾位置燈。您的愛車能展現出您的個性，選用 Philips LED 車外信號燈，讓您突顯個人風格。

      經優化以增強能見度

      Philips Ultinon Pro3000 LED 車外照明範圍經過專門設計，帶來更智能的光線分佈，確保車外信號燈投射到您需要的地方（無論是倒車、停車還是傳達信號）。具備廣角和均勻光線散射，不僅可以讓您看到更大範圍的路面情況，其他駕駛者亦更容易看到您。

      安裝簡單，兼容多種車型

      即插即用，Philips Ultinon Pro3000 備有標準燈座，更換簡單快捷。

      持久耐用的 LED 照明

      想要夠光亮又夠時尚的汽車燈，但又不想頻繁更換壞燈泡。越光亮的燈泡，其壽命就越短，這是傳統車頭燈的主要弱點。在相同的亮度下，LED 燈的壽命卻可更持久。Philips Ultinon Pro3000 LED 燈特別耐用，使用壽命可長達 3,000 小時。

      技術規格

      • 包裝資料

        EAN1
        8719018006400
        EAN3
        8719018006417
        包裝類型
        B2

      • 產品說明

        技術
        LED
        應用
        信號及車內
        範圍
        Ultinon Pro3000
        類型
        LED-Red [~P21W]
        ECE 認可
        沒有
        型號
        LED-Red [~P21W]
        機座
        BA15S

      • 電氣特性

        瓦數
        1.75  瓦
        電壓
        12  伏

      • 市場推廣詳細說明

        期望效果
        風格
        產品特色
        Philips LED 燈泡

      • 燈光特性

        色溫
        紅色
        流明
        50

      • 訂購資訊

        訂購項目
        11498U30RB2
        訂購代碼
        00640030

      • 外包裝資訊

        高度
        10.3  厘米
        長度
        14.2  厘米
        寬度
        12.1  厘米
        每件總重量
        0.49  千克

      • 產品包裝資訊

        每件總重量
        39.87  克
        高度
        13.5  厘米
        長度
        9.5  厘米
        每件淨重
        15  克
        寬度
        1.5  厘米
        最小起訂量（專業人士使用）
        10
        包裝數量
        2

      • 使用壽命

        使用壽命
        3000 小時

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