主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

Ultinon Essential LED

車頭燈燈泡

11972UEX2
  • 感覺獨一無二，享受與眾不同 感覺獨一無二，享受與眾不同 感覺獨一無二，享受與眾不同
    -{discount-value}

    Ultinon Essential LED 車頭燈燈泡

    11972UEX2

    感覺獨一無二，享受與眾不同

    與大部分汽車兼容，您甚至可以輕鬆提升您的品味和安全性。Ultinon Essential LED [˜H7] 車頭燈擁有時尚的外觀和 ThermalCool 散熱技術，為您持續提供高性能的燈光。 查看各種好處

    Ultinon Essential LED 車頭燈燈泡

    感覺獨一無二，享受與眾不同

    與大部分汽車兼容，您甚至可以輕鬆提升您的品味和安全性。Ultinon Essential LED [˜H7] 車頭燈擁有時尚的外觀和 ThermalCool 散熱技術，為您持續提供高性能的燈光。 查看各種好處

    感覺獨一無二，享受與眾不同

    與大部分汽車兼容，您甚至可以輕鬆提升您的品味和安全性。Ultinon Essential LED [˜H7] 車頭燈擁有時尚的外觀和 ThermalCool 散熱技術，為您持續提供高性能的燈光。 查看各種好處

    Ultinon Essential LED 車頭燈燈泡

    感覺獨一無二，享受與眾不同

    與大部分汽車兼容，您甚至可以輕鬆提升您的品味和安全性。Ultinon Essential LED [˜H7] 車頭燈擁有時尚的外觀和 ThermalCool 散熱技術，為您持續提供高性能的燈光。 查看各種好處

    類似產品

    See all headlights

      感覺獨一無二，享受與眾不同

      易於安裝的時尚 LED 燈

      • LED-HL [~H7]
      • 高達 6000K 亮白燈光
      • 適合大部分汽車型號使用
      • 創新散熱技術
      Philips 技術出亮光

      Philips 技術出亮光

      想擁有現代高端外觀，可選擇使用 Ultinon Essential LED 車頭燈來爲愛車裝飾。6000 開氏溫度色溫，投射出時尚白光。配合別具創新的溫度管理系統，LED 燈泡始終如一地為您的旅程提供明亮光束。

      ThermalCool 溫度管理提供優質性能

      ThermalCool 溫度管理提供優質性能

      溫度管理是 LED 燈性能的關鍵因素。Philips Ultinon Essential LED 車頭燈獨特的一體式設計能有效散熱，從而使其始終以最佳亮度工作（即使在高溫情況下亦然，有別於其他劣質的 LED 燈）。燈泡的使用壽命亦很長久，無需頻繁更換。與許多競爭產品不同，獨特的 ThermalCool 技術不僅通過研發中心的多次測試，亦通過了實地汽車測試，高質持久性能就是給您的信心保證。

      高質冷卻材料，高效散熱

      高質冷卻材料，高效散熱

      採用高質量材料製成的 Ultinon Essential LED 燈能强烈抵抗由高溫所造成的損害。許多相競爭的 LED 產品在變熱時，可能會開始發出較弱的光束。因為大多是使用了較爲劣質且散熱技術效率較低的金屬。Ultinon Essential LED 車頭燈採用靈活銅質編織物和鋁質燃燒器的散熱片，可快速釋出熱量，在整個旅程中總有強大光束爲您領航。

      可選連接器環適合大部分汽車型號使用

      可選連接器環適合大部分汽車型號使用

      H7 連接環配備各種燈泡支架，使消費者在安裝一些 LED 燈時變得困難。有了 Philips Ultinon Essential LED 燈就不再困難。Philips 可選 LED 連接環適合最大部分汽車型號使用，讓您安心購買，Philips LED 燈一定合適。

      設計輕巧，安裝更簡易快捷

      設計輕巧，安裝更簡易快捷

      設計輕巧的 Ultinon Essential LED 燈泡使安裝更簡易快捷。即便是最細小的車頭燈内，也可以快速安裝燈泡。全賴採用靈活銅質編織物的散熱片和弧形控制盒，您可以將新 LED 燈泡輕鬆安裝至車上，再也不用擔心產品體積過大。

      性能持久，壽命長久

      性能持久，壽命長久

      想要光亮的白色 LED 燈，讓愛車外觀更時尚。一些人會選擇一些新 LED 燈，但又往往失望而回。這通常是因為那所謂的溫度管理性能並不符合現實使用環境的條件。換句話說，就購買了不合格的產品，使用壽命短。而 Philips Ultinon Essential LED 產品耐用可靠，在實際使用壽命可長達五年。

      Lumileds Luxeon ZES 提升投射式效能

      全新 LED 升級專為反射式和投射式車頭燈而設，採用 Lumileds Luxeon ZES LED 晶片的燈源設計經過專門優化，可大大提高車頭燈的近光和遠光效能。透過長而均勻的光束模式，它可大大提高道路照明亮度，同時減少其他車輛造成的眩光。

      精確的光束，讓您眼界更廣闊同時避開危險眩光

      全賴 Philips Ultinon Essential LED 燈的精確光學設計，將光線精準地投射前方道路上。您不僅能夠更快地發現障礙物，更加安心地駕駛，還可以避免向其他司機反射眩光，讓每個人都能更安全地駕駛。想要精準銳利的光束，將燈泡在車頭燈中正確放置也很重要。利用可調節的連接環，您就可以確保完美對齊，以獲得最佳的照明性能並增強道路安全。

      最高質 Philips 汽車照明

      技術先進的 Philips 照明在汽車界中享負盛名，並已經有 100 多年歷史。Philips 汽車級質量產品的設計和開發遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），從而帶來一貫優質的高生產標準。主要汽車製造商都選擇 Philips 燈具，選擇 Philips 等同於選擇高質素車燈。Philips 燈通常與奧迪、寶馬、福特、通用、豐田和大眾等主要品牌的汽車型號兼容。更多有關信息，請參閱產品選擇指南。

      技術規格

      • 包裝資料

        包裝類型
        X2
        EAN1
        8719018051196
        EAN3
        8719018051202

      • 產品說明

        技術
        LED
        應用
        • 遠光燈
        • 近光燈
        範圍
        Ultinon Essential LED
        類型
        [~H7]
        ECE 認可
        沒有
        型號
        11972UEX2
        機座
        PX26d

      • 電氣特性

        瓦數
        16  瓦
        電壓
        12  伏

      • 市場推廣詳細說明

        期望效果
        風格
        產品特色
        Philips LED 燈泡

      • 燈光特性

        色溫
        6000K

      • 訂購資訊

        訂購項目
        11972UEX2
        訂購代碼
        5119631

      • 外包裝資訊

        高度
        123.6  厘米
        長度
        116.7  厘米
        寬度
        92.7  厘米

      • 產品包裝資訊

        每件總重量
        1460  克
        高度
        20.5  厘米
        長度
        30.5  厘米
        每件淨重
        1260  克
        寬度
        16.5  厘米
        最小起訂量（專業人士使用）
        6
        包裝數量
        2

      • 使用壽命

        使用壽命
        長達 5 年

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近查閱過的產品

          • 請確實依循當地交通法規使用替換式 LED 車燈，若有違反相關規範需自行負責。