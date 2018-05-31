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WeatherVision

車頭燈燈泡

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  • 安全駕駛，安心自在 安全駕駛，安心自在 安全駕駛，安心自在
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    WeatherVision 車頭燈燈泡

    12336WVS2

    安全駕駛，安心自在

    Philips WeatherVision 鹵素車頭燈增加黃色燈光高達 60%*，以改善您在惡劣天氣（例如下雨、濃霧和下雪）駕駛時的視野，讓駕駛更安全。此款車頭燈符合 ECE**，可在道路合法使用。 查看各種好處

    WeatherVision 車頭燈燈泡

    安全駕駛，安心自在

    Philips WeatherVision 鹵素車頭燈增加黃色燈光高達 60%*，以改善您在惡劣天氣（例如下雨、濃霧和下雪）駕駛時的視野，讓駕駛更安全。此款車頭燈符合 ECE**，可在道路合法使用。 查看各種好處

    安全駕駛，安心自在

    Philips WeatherVision 鹵素車頭燈增加黃色燈光高達 60%*，以改善您在惡劣天氣（例如下雨、濃霧和下雪）駕駛時的視野，讓駕駛更安全。此款車頭燈符合 ECE**，可在道路合法使用。 查看各種好處

    WeatherVision 車頭燈燈泡

    安全駕駛，安心自在

    Philips WeatherVision 鹵素車頭燈增加黃色燈光高達 60%*，以改善您在惡劣天氣（例如下雨、濃霧和下雪）駕駛時的視野，讓駕駛更安全。此款車頭燈符合 ECE**，可在道路合法使用。 查看各種好處

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      兩顆車頭燈同時更換更為安全

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      強烈建議您同時更換一對車頭燈，以確保相同的照明效果

      均勻黃色燈光，以便提升道路上的對比度

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      憑藉均勻的黃色照明，WeatherVision 提供了極好的黃色燈光，在惡劣天氣條件下有更好的穿透度以確保駕駛安全。

      Philips 車用燈能高度防紫外線

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      多款不同的 12V 車燈適用於各種用途

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      Philips 是各大汽車製造商之選

      100 年來，Philips 一直位居汽車照明業的最前線，推出各種技術創新，成為現代汽車的標準。今天，歐洲每兩部汽車就有一部配備 Philips 照明，而全世界每三部就有一部配備 Philips 照明。

      更舒適、更安全的駕駛

      WeatherVision 為您提供道路上高達 60% 的更廣闊視野*，讓您看得更遠，及時留意到障礙物和交通標誌。*性能因燈泡類型而異

      符合 ECE 認證的高質量標準

      WeatherVision 完全符合 ECE 標準，可在道路上合法使用。

      Philips 車用燈採用高品質石英玻璃製造

      防紫外線石英玻璃比硬質玻璃更堅固，能高度抵抗極端溫度和震動，減低爆開的風險。Philips 石英玻璃燈（燈絲 2650º C，玻璃 800º C）可承受嚴酷的溫度改變。防紫外線石英玻璃可承受更大的燈內壓力，因而發出更強光線。^適用程度因燈泡類型而異

      Philips 車用燈能高度防潮^

      只有石英玻璃材質的燈泡能高度抵抗極端溫度改變（燈絲為 2650°C，玻璃為 800°C），極端溫度改變的情況可能是冷雨水觸及熱燈泡或車頭燈損壞時經過有水的地方。^適用程度因燈泡類型而異

      技術規格

      • 市場推廣詳細說明

        期望效果
        終極黃光
        產品特色
        2600K

      • 產品說明

        技術
        鹵素
        應用
        前霧燈
        機座
        PK22s
        範圍
        WeatherVision
        ECE 認可
        ECE 標記
        N/A
        型號
        H3 WeatherVision
        類型
        H3

      • 電氣特性

        電壓
        12  伏
        瓦數
        55  瓦

      • 燈光特性

        色溫
        2600  K
        流明
        1450 ±15%  lm

      • 使用壽命

        使用壽命
        400 小時

      • 訂購資訊

        訂購代碼
        77872730

      • 包裝資料

        包裝類型
        S2
        EAN1
        8711500778727
        EAN3
        8711500778734

      • 產品包裝資訊

        每件總重量
        126.5  克
        高度
        10.9  厘米
        長度
        10.9  厘米
        每件淨重
        6.38  克
        包裝數量 / MOQ
        20
        寬度
        5.3  厘米

      • 外包裝資訊

        高度
        12.6  厘米
        長度
        27.6  厘米
        寬度
        22.8  厘米
        每件總重量
        2.53  千克

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