卓越品質帶來全新極限體驗
Philips X-tremeVision G-force 汽車燈泡是市面上亮度最強的車用燈泡之一，比其他同類產品亮度高出 130%，燈光射程極佳更配備 10G 抗震功能。讓您看得更遠，駕駛更快更安全。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips X-tremeVision G-force 汽車燈泡是市面上亮度最強的車用燈泡之一，比其他同類產品亮度高出 130%，燈光射程極佳更配備 10G 抗震功能。讓您看得更遠，駕駛更快更安全。 查看各種好處
完美的照明效果在座駕前方 75 至 100 米之間的距離尤其重要。Philips X-tremeVision G-force 提升燈光亮度多達 130％，增強您的視野。相比其他大部分鹵素車頭燈泡，這款燈具能更快地協助您識別障礙物和任何潛在危險。
Philips X-tremeVision G-force 車頭燈採用優化的高精確度燈絲幾何設計，配合高達 13 巴的高壓氣體填充，以及高精確度塗層和優質的抗 UV 石英玻璃，為汽車照明燈具產品設立了新標準，帶來最佳照明性能，以及超強的駕駛視野。
高達 3500 Kelvin 的明亮白光比標準車頭燈明顯更亮白。Philips 專利的漸進塗層技術帶來更明亮的光線。您可享受最明亮的照明效果，讓夜間駕駛時感覺更舒適。
汽車配件的每個潛在故障都會為您和車輛帶來安全風險，而車頭燈的質量尤其重要。車頭燈泡故障會降低您的駕駛視野和駕駛者的安全，為您和道路交通帶來隱患。Philips X-tremeVision G-force 經過優化的設計，效能持久及可靠。相比使用其他高效能燈具，您的視野將會更遠，更易被其他駕駛者看到。
Philips X-tremeVision G-force 車頭燈的效能卓越，可帶來增光多達 130％ 的明亮光線，而壽命依然長久。Philips X-tremeVision G-force 的燈具壽命長達 450 小時*，在亮度更強的燈具選擇中有明顯的優勢。（*以 13.2V 的標準電壓測試）
絕不要讓坑洞使您停滯不前。今天的旅程或許挑戰重重，但 Philips X-tremeVision G-force 的設計持久耐用。經過測試，燈泡抗震強度高達 10G，其性能絕對持久可靠。
Philips X-tremeVision G-force 是目前在法律允許參數範圍內，將車頭燈升級至最安全、最簡單和效能最高的選擇。燈具全面通過 ECE 認證。
技術先進的 Philips 照明在汽車界中享負盛名，並已經有 100 多年歷史。Philips 原廠品質規格產品的設計和開發均遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），從而帶來一貫優質的高生產標準。X-tremeVision G-force 與奧迪、寶馬、福特、通用、豐田和福士等主要品牌的汽車型號兼容。更多有關信息，請參閱產品選擇指南。
包裝資料
電氣特性
使用壽命
燈光特性
訂購資訊
外包裝資訊
產品說明
產品包裝資訊
市場推廣詳細說明