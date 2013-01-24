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X-tremeVision Plus

車頭燈燈泡

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    X-tremeVision Plus 車頭燈燈泡

    12972XVPS2

    以 X-treme 帶出極致表現

    Philips X-tremeVision Plus 汽車燈泡是市面上亮度最強的車用燈泡之一，比其他同類產品亮度及射程高出 130%，讓您看得更遠，駕駛更快更安全。 查看各種好處

    X-tremeVision Plus 車頭燈燈泡

    以 X-treme 帶出極致表現

    Philips X-tremeVision Plus 汽車燈泡是市面上亮度最強的車用燈泡之一，比其他同類產品亮度及射程高出 130%，讓您看得更遠，駕駛更快更安全。 查看各種好處

    以 X-treme 帶出極致表現

    Philips X-tremeVision Plus 汽車燈泡是市面上亮度最強的車用燈泡之一，比其他同類產品亮度及射程高出 130%，讓您看得更遠，駕駛更快更安全。 查看各種好處

    X-tremeVision Plus 車頭燈燈泡

    以 X-treme 帶出極致表現

    Philips X-tremeVision Plus 汽車燈泡是市面上亮度最強的車用燈泡之一，比其他同類產品亮度及射程高出 130%，讓您看得更遠，駕駛更快更安全。 查看各種好處

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      以 X-treme 帶出極致表現

      更大光度和亮度

      • 燈泡類型：H7
      • 每個包裝數量：2
      • 12 V，55 W
      最安全的道路合法車燈

      最安全的道路合法車燈

      Philips X-tremeVision Plus 是目前在法律允許參數範圍內，將車前燈升級的最安全、最簡單和效能最高的選擇。燈具全面通過 ECE 認證。

      明顯更亮白的燈光，提高舒適度和安全性

      明顯更亮白的燈光，提高舒適度和安全性

      明亮的白光 (3,500 K) 比標準車頭燈明顯更亮白。Philips 專利的漸進塗層技術帶來更明亮的光線。您可享受最明亮的照明效果，讓夜間駕駛時感覺更舒適。

      與汽車壽命看齊的安全燈光，讓您駕駛時視野更遠，更易被其他駕駛者看到

      汽車配件的每個潛在故障都會為您和車輛帶來安全風險。而車頭燈的質量尤其重要。車頭燈故障會降低您的駕駛視野和被其他駕駛者發現的機率，為您和道路交通帶來隱患。Philips X-tremeVision Plus 經過優化設計，效能持久及可靠。相比使用其他高效能燈具，您的視野將會更遠，更易被其他駕駛者看到。

      卓越的光束質量和效能

      Philips X-tremeVision Plus 設有更強的亮度配合增強的色溫，是鹵素燈泡中效能最佳的燈具之一。

      性能卓越的燈具必須具備更明亮、壽命更長的優點

      Philips X-tremeVision Plus 車頭燈的效能卓越，可帶來增光多達 130％ 的明亮光線，而壽命依然長久。Philips X-tremeVision 的燈具壽命長達 450 小時*，比其他亮度更強的燈具選擇有明顯的優勢。（*以 13.2V 的標準電壓測試 H4 及 H7）

      完美的對比度讓駕駛更舒適

      Philips X-tremeVision Plus 車頭燈（備有 H1、H4 及 H7 可供選擇）的色溫經過增強，讓您的眼睛更專注，即時遠距離也可感受到對比度，讓您在黑暗中駕駛也可享受更舒適和安全的駕駛體驗。

      其中一款最亮的燈泡：最亮的燈光效果

      Philips X-tremeVision Plus 車頭燈採用優化的高精確度燈絲幾何設計，配合高達 13 巴的高壓氣體填充，以及高精確度塗層和優質的抗 UV 石英玻璃，超越傳統的汽車照明燈具，為同系列產品設立了新標準。為您帶來最佳照明性能，以及超強的駕駛視野。

      亮度增強最多 130%，讓您看得更遠，反應更快

      完美的照明效果在座駕前方 75 至 100 米之間的距離尤其重要。Philips X-tremeVision Plus 提供增光多達 130％ 的亮度，增強您的視野。相比大部分其他鹵素車頭燈，這款燈具能更快地協助您識別障礙物和任何潛在危險。

      技術規格

      • 包裝資料

        包裝類型
        S2
        EAN1
        8727900373783
        EAN3
        8727900373790

      • 產品說明

        技術
        鹵素
        應用
        • 額外遠光燈
        • 遠光燈
        • 近光燈
        範圍
        X-tremeVision Plus
        類型
        H7
        ECE 認可
        型號
        H7 X-tremeVision Plus
        機座
        PX26d
        ECE 標記
        E1 22Z

      • 電氣特性

        瓦數
        55  瓦
        電壓
        12  伏

      • 市場推廣詳細說明

        期望效果
        更光亮
        產品特色
        亮度增強最多 130%

      • 燈光特性

        色溫
        3500  K
        流明
        1500 ±15%

      • 訂購資訊

        訂購項目
        12972XVPS2
        訂購代碼
        22122330

      • 外包裝資訊

        每件總重量
        2250  克
        高度
        12.6  厘米
        長度
        27.6  厘米
        寬度
        22.8  厘米

      • 產品包裝資訊

        每件總重量
        112.5  克
        高度
        10.9  厘米
        長度
        10.9  厘米
        每件淨重
        12  克
        寬度
        5.3  厘米
        包裝數量 / MOQ
        20

      • 使用壽命

        使用壽命
        450 小時

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