安全駕駛，安心自在
Philips X-tremeVision 鹵素車頭燈提供高達 100％ 的更廣闊視野。X-tremeVision 採用最先進的技術製成，實現極致的亮光。產品符合 ECE 規格，可在路上合法使用。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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各種 12 伏燈分別適用於甚麼用途？Philips 車用照明適用所有車輛功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側面指示燈、後指示燈、停車燈、倒車燈、後霧燈、牌照燈、後面位置/泊車燈、車內燈
強烈建議您同時更換一對車頭燈，以確保相同的照明效果
100 年來，Philips 一直位居汽車照明業的最前線，推出各種技術創新，成為現代汽車的標準。今天，歐洲每兩部汽車就有一部配備 Philips 照明。
我們的車用燈多次獲得汽車專家的讚譽。
防紫外線石英玻璃比硬質玻璃更堅固，能高度抵抗極端溫度和震動，而減低爆開的風險。Philips 石英玻璃燈（燈絲 2650º C，玻璃 800º C）可承受嚴酷的溫度改變。防紫外線石英玻璃可承受更大的燈內壓力，因而發出更強的光。^適用程度因燈泡類型而異
只有石英玻璃材質的燈泡能高度抵抗極端溫度改變（燈絲為 2650°C，玻璃為 800°C），極端溫度改變的情況可能在冷雨水觸及熱燈泡或車頭燈損壞時經過有水的地方時發生。^適用程度因燈泡類型而異
Philips 的特別防紫外線塗層技術保護車頭燈免受有害的紫外線輻射，令 Philips 紫外線塗層石英玻璃適用於各種駕駛情況，耐用堅固。
X-tremeVision 獨特的產品設計可以在道路上提供終極亮光
由於可以更早辨識到障礙物和交通標誌，X-tremeVision 也讓您反應更快。光線是駕駛的基本條件，也是防止交通事故的關鍵因素。產品可透過提高整體視野和道路照明效果，主動避免交通事故。
X-tremeVision 完全符合 ECE 認可的合法道路使用標準。
包裝資料
電氣特性
使用壽命
燈光特性
訂購資訊
外包裝資訊
產品說明
產品包裝資訊
市場推廣詳細說明