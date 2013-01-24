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X-tremeVision

車頭燈燈泡

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    X-tremeVision 車頭燈燈泡

    12972XVS2

    安全駕駛，安心自在

    Philips X-tremeVision 鹵素車頭燈提供高達 100％ 的更廣闊視野。X-tremeVision 採用最先進的技術製成，實現極致的亮光。產品符合 ECE 規格，可在路上合法使用。 查看各種好處

    X-tremeVision 車頭燈燈泡

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      • 燈泡類型：H7
      • 每個包裝數量：2
      • 12 V，55 W
      多款不同的 12 伏燈適用於各種用途

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      各種 12 伏燈分別適用於甚麼用途？Philips 車用照明適用所有車輛功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側面指示燈、後指示燈、停車燈、倒車燈、後霧燈、牌照燈、後面位置/泊車燈、車內燈

      兩顆車頭燈同時更換更為安全

      兩顆車頭燈同時更換更為安全

      強烈建議您同時更換一對車頭燈，以確保相同的照明效果

      Philips 是各大汽車製造商之選

      Philips 是各大汽車製造商之選

      100 年來，Philips 一直位居汽車照明業的最前線，推出各種技術創新，成為現代汽車的標準。今天，歐洲每兩部汽車就有一部配備 Philips 照明。

      屢獲殊榮的車用燈製造商

      屢獲殊榮的車用燈製造商

      我們的車用燈多次獲得汽車專家的讚譽。

      Philips 車用燈採用高品質的石英玻璃製造^

      Philips 車用燈採用高品質的石英玻璃製造^

      防紫外線石英玻璃比硬質玻璃更堅固，能高度抵抗極端溫度和震動，而減低爆開的風險。Philips 石英玻璃燈（燈絲 2650º C，玻璃 800º C）可承受嚴酷的溫度改變。防紫外線石英玻璃可承受更大的燈內壓力，因而發出更強的光。^適用程度因燈泡類型而異

      Philips 車用燈能高度防潮^

      Philips 車用燈能高度防潮^

      只有石英玻璃材質的燈泡能高度抵抗極端溫度改變（燈絲為 2650°C，玻璃為 800°C），極端溫度改變的情況可能在冷雨水觸及熱燈泡或車頭燈損壞時經過有水的地方時發生。^適用程度因燈泡類型而異

      Philips 車用燈能高度防紫外線

      Philips 車用燈能高度防紫外線

      Philips 的特別防紫外線塗層技術保護車頭燈免受有害的紫外線輻射，令 Philips 紫外線塗層石英玻璃適用於各種駕駛情況，耐用堅固。

      視野增強多達 100％，看得更遠，反應更快

      X-tremeVision 獨特的產品設計可以在道路上提供終極亮光

      更舒適、更安全的駕駛

      由於可以更早辨識到障礙物和交通標誌，X-tremeVision 也讓您反應更快。光線是駕駛的基本條件，也是防止交通事故的關鍵因素。產品可透過提高整體視野和道路照明效果，主動避免交通事故。

      符合 ECE 認可的優質標準

      X-tremeVision 完全符合 ECE 認可的合法道路使用標準。

      技術規格

      • 包裝資料

        包裝類型
        S2
        EAN1
        8727900350265
        EAN3
        8727900350272

      • 電氣特性

        電壓
        12  伏
        瓦數
        55  瓦

      • 使用壽命

        使用壽命
        450 小時

      • 燈光特性

        流明
        1500 ±10%  lm

      • 訂購資訊

        訂購項目
        12972XVS2
        訂購代碼
        35026528

      • 外包裝資訊

        每件總重量
        0.421  千克
        高度
        14  厘米
        長度
        29.6  厘米
        寬度
        14.1  厘米

      • 產品說明

        類型
        H7
        應用
        • 遠光燈
        • 前霧燈
        • 近光燈
        指定名稱
        H7 X-tremeVision
        ECE 認可
        範圍
        X-tremeVision
        技術
        鹵素
        底座
        PX26d

      • 產品包裝資訊

        每件總重量
        42.1  克
        高度
        12.62  厘米
        長度
        10.6  厘米
        每件淨重
        11.8  克
        包裝數量 / MOQ
        10
        寬度
        9.5  厘米

      • 市場推廣詳細說明

        預期好處
        更光亮
        產品焦點
        視野廣闊 100%

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