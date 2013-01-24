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採用 SmoothTouch 的 LCD 螢幕

172B9T/00
  • 一流互動顯示器，配有 SmoothTouch 功能 一流互動顯示器，配有 SmoothTouch 功能 一流互動顯示器，配有 SmoothTouch 功能
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    採用 SmoothTouch 的 LCD 螢幕

    172B9T/00

    一流互動顯示器，配有 SmoothTouch 功能

    堅固耐用、防水防塵的觸控螢幕顯示器，可於任何地方靈活使用：隨附鉸接支架，適合調整至所需角度。可跨越應用程式使用，操作簡單直觀，大大提升工作效率。 查看各種好處

    採用 SmoothTouch 的 LCD 螢幕

    一流互動顯示器，配有 SmoothTouch 功能

    堅固耐用、防水防塵的觸控螢幕顯示器，可於任何地方靈活使用：隨附鉸接支架，適合調整至所需角度。可跨越應用程式使用，操作簡單直觀，大大提升工作效率。 查看各種好處

    一流互動顯示器，配有 SmoothTouch 功能

    堅固耐用、防水防塵的觸控螢幕顯示器，可於任何地方靈活使用：隨附鉸接支架，適合調整至所需角度。可跨越應用程式使用，操作簡單直觀，大大提升工作效率。 查看各種好處

    採用 SmoothTouch 的 LCD 螢幕

    一流互動顯示器，配有 SmoothTouch 功能

    堅固耐用、防水防塵的觸控螢幕顯示器，可於任何地方靈活使用：隨附鉸接支架，適合調整至所需角度。可跨越應用程式使用，操作簡單直觀，大大提升工作效率。 查看各種好處

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      一流互動顯示器，配有 SmoothTouch 功能

      • B 系列
      • 17 吋（43.2 厘米）
      • 1280 x 1024 (SXGA)
      SmoothTouch 螢幕帶來自然流暢的觸控響應體驗

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      這款 Philips 螢幕採用電容觸控面板 10 點式觸控科技，帶來流暢響應體驗。您可充分利用觸控應用程式的全新功能，並更新舊版應用程式。您可用十指觸控打字，或與好友玩刺激的互動遊戲。在工作中與同事或學校裡與同學互動合作，從而提高生產力和效率。

      顯示器的正面符合 IP65 防水防塵標準

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      在不完美的環境下，您需要一部專為承受日常生活中的濺水及灰塵而設的顯示器。異物防護 (IP) 等級以國際標準 IEC/EN 60529 定義，用來定義電子設備外殼對異物和水分入侵的密封有效水平。這個 Philips 顯示器符合防水防塵的國際 IP 等級，能夠承受日常生活中的濺水及灰塵。

      SmartContrast 帶來深沉豐盈的黑色細節

      SmartContrast 帶來深沉豐盈的黑色細節

      SmartContrast 是一項 Philips 技術，能夠分析正在播放的內容，在觀看影片或玩遊戲時遇到較暗顏色時可自動調整色彩和控制背光強度，有效加強對比度來顯示最佳數碼影像；選擇使用「經濟」模式時，會調整對比度並微調背光，以適當顯示日常辦公室應用程式並降低能源耗損。

      LowBlue 模式讓眼睛在工作時感覺舒適

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      研究顯示紫外線能損害眼睛，而長期接觸 LED 螢幕的短波長藍光會損害雙眼及影響視力。為健康而設的 Philips LowBlue 模式設定，使用智能軟件技術以減低短波長藍光對眼睛的傷害。

      不閃爍技術減少雙眼疲勞

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      由於亮度由 LED 背光螢幕操控，部份用戶會於螢幕體驗閃爍，造成雙眼疲勞。Philips 不閃爍技術採用新方案調節亮度及減少閃爍，讓您享受更舒適的視覺效果。

      HDMI 可用於通用數碼連接

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      支援 HDMI 的裝置配備所有必要硬件，可使用高解像度多媒體介面 (HDMI) 輸入，透過一條電線便可從電腦或任何 AV 裝置（包括機頂盒、DVD 機、A/V 接收器以及視像攝影機）傳送所有高質素數碼音訊和視訊。

      DisplayPort 連接帶來精彩的畫面

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      DisplayPort 是由電腦連接到顯示器的數碼連結，毋需任何轉換。它的能力比 DVI 高，能全面支援長達 15 米的電線及高達每秒 10.8 Gbps 的資料傳輸速率。在高效能和零延遲的情況下，您會得到最快的成像及畫面刷新率 - 令 DisplayPort 不單在一般辦公室或家居使用，即使在高要求的遊戲及電影，以至影像編輯等用途上都是最佳選擇；使用多款轉駁器也能保持互通性。

      EasyRead 模式帶來彷如紙上閱讀的體驗

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      SmartStand 配備可調較角度，提升生產力

      Philips SmartStand 容許靈活調整顯示器。Z 字結構可以流暢地傾斜，並配有高度調整及摺合功能，讓您可透過多種符合人體工學的姿勢使用裝置。您可以將其垂直置放，方便觸摸控制；或者向後傾斜，以便繪畫或寫註解。您更可在有需要時將顯示器幾乎平放於桌面使用。

      技術規格

      • 影像/顯示

        LCD 面板類型
        TFT-LCD (TN)
        背光類型
        W-LED 系統
        面板尺寸
        17 吋 / 43.2 厘米
        有效可視範圍
        337.9 (H) x 270.3 (V)
        螢幕比例
        5:4
        最佳解像度
        1280 x 1024 @ 60Hz
        像素密度
        96 PPI
        響應時間（常規）
        1 毫秒（灰色至灰色）*
        亮度
        250  cd/m²
        對比率（一般）
        1000:1
        SmartContrast
        50,000,000:1
        像素點距
        0.264 x 0.264 毫米
        可視角度
        • 170º (H) / 160º (V)
        • @ C/R > 10
        不閃爍
        影像增強功能
        SmartImage
        色飽和度（典型）
        NTSC 87%*，sRGB 103%*
        顯示色彩
        16.7 百萬
        掃描頻率
        30 - 85 kHz (H) / 48 - 75 Hz (V)
        sRGB
        EasyRead
        LowBlue 模式

      • 觸覺

        觸控科技
        投射電容
        觸控點
        10 點
        觸控方式
        觸控筆、指針、手套*
        觸控介面
        USB
        觸控玻璃硬度
        7 H
        觸控玻璃塗層
        反光
        可觸控區域
        337.9 毫米 (H) x 270.3 毫米 (V)
        操作系統
        Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、Android 7.1 / 7.0 / 6.0 / 5.0 / 4.4、某些版本的 Linux*
        防手掌誤觸區域
        >=30 x 30 毫米
        異物防護
        IP65 - 只限正面
        密封性
        觸控屏幕密封至邊框；觸控屏幕密封至 LCD

      • 連接

        訊號輸入
        • VGA（類比）
        • DVI-D（數碼，HDCP）
        • 顯示埠 1.2
        • HDMI 1.4
        USB
        USB 3.1x2 （1 瓦/快速充電）*
        同步輸入
        • 分離同步
        • 綠色同步
        音訊（輸入/輸出）
        • 電腦音訊輸入
        • 耳機輸出

      • 舒適

        內置喇叭
        2 瓦 x 2
        方便使用者
        • SmartImage
        • 輸入
        • 亮度
        • 功能表
        • 電源開啟/關閉
        控制軟件
        SmartControl
        OSD 語言
        • 巴西葡萄牙文
        • 捷克文
        • 荷蘭文
        • 英文
        • 芬蘭文
        • 法文
        • 德文
        • 希臘文
        • 匈牙利文
        • 意大利文
        • 日文
        • 韓文
        • 抛光
        • 葡萄牙文
        • 俄語
        • 簡體中文
        • 西班牙文
        • 瑞典文
        • 繁體中文
        • 土耳其文
        • 烏克蘭文
        其他便捷功能
        • Kensington 鎖
        • VESA 支架（100x100 毫米）
        一插即用兼容性
        • DDC/CI
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • 直立

        傾斜度
        -5 ~ 90  度
        摺合角度
        0 ~ 70 度
        高度調整
        184（水平）、76（垂直）  毫米

      • 電源

        ECO 模式
        7.7 瓦（典型值）
        開啟模式
        9.14 瓦（典型值）（能源之星測試方法）
        備用模式
        0.3 瓦（典型值）
        關閉模式
        0.3 瓦（典型值）
        能源標籤級別
        D
        電源 LED 指示燈
        • 操作 - 白色
        • 備用模式 - 白色（閃爍）
        電源
        • 外置
        • 100-240VAC，50-60Hz

      • 尺寸

        產品（含支架）（最大高度）
        376 x 399 x 227  毫米
        產品（不含支架）（毫米）
        376 x 322 x 45  毫米
        包裝（毫米）（寬x高x厚）
        445 x 420 x 159  毫米

      • 重量

        產品（含支架）（千克）
        6.24  千克
        產品（不含支架）（千克）
        3.26  千克
        產品（含包裝）（千克）
        7.95  千克

      • 操作情況

        溫度範圍（操作）
        0°C 至 40°C  °C
        溫度範圍（儲藏）
        -20°C 至 60°C  °C
        相對濕度
        20%-80  %
        地勢高度
        正常運作：+12,000 呎（3,658米）、不能運作：+40,000 呎（12,192米）
        MTBF（展示）
        70,000 小時（不包括背光）

      • 持續性

        環境與能源
        • 能源之星 8.0
        • EPEAT*
        • TCO Certified Edge
        • RoHS
        • WEEE
        可回收包裝材料
        100  %
        指定物質
        • 無 PVC / BFR 的外殼
        • 無水銀

      • 合規性和標準

        法令認可
        • CB
        • CE 標記
        • FCC Class B
        • SEMKO
        • 烏克蘭
        • ICES-003
        • TUV/GS
        • TUV Ergo
        • CU-EAC
        • EAEU RoHS

      • 外殼

        前邊框
        黑色
        後蓋
        黑色
        底部
        黑色
        飾面
        紋理

      • 包裝盒内含

        顯示器連支架
        連接線
        D-Sub 連接線、HDMI 連接線、DP 連接線、USB-A to B 連接線、音訊線、電源線
        用戶文件
        配件
        觸控筆 x 1（黑色）

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          • 響應時間值等於 SmartResponse
          • 手套物料及厚度：丁腈（0.15 毫米）、棉（0.31 毫米）、氯化聚乙烯（0.03 毫米）、聚氯乙烯（0.12 毫米）
          • 請參閱用戶手冊內的「SmoothTouch」部分，進一步了解支援觸控功能的操作系統。
          • NTSC 區以 CIE1976 為基礎
          • sRGB 區以 CIE1931 為基礎
          • USB BC 1.2 標準快速充電
          • EPEAT 評級認證僅於 Philips 註冊產品的地方有效。請瀏覽 https://www.epeat.net/，查看您國家/地區的註冊狀態。
          • 顯示器實際可能與顯示圖片有別。

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