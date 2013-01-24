一流互動顯示器，配有 SmoothTouch 功能
堅固耐用、防水防塵的觸控螢幕顯示器，可於任何地方靈活使用：隨附鉸接支架，適合調整至所需角度。可跨越應用程式使用，操作簡單直觀，大大提升工作效率。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
一流互動顯示器，配有 SmoothTouch 功能
堅固耐用、防水防塵的觸控螢幕顯示器，可於任何地方靈活使用：隨附鉸接支架，適合調整至所需角度。可跨越應用程式使用，操作簡單直觀，大大提升工作效率。 查看各種好處
一流互動顯示器，配有 SmoothTouch 功能
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一流互動顯示器，配有 SmoothTouch 功能
堅固耐用、防水防塵的觸控螢幕顯示器，可於任何地方靈活使用：隨附鉸接支架，適合調整至所需角度。可跨越應用程式使用，操作簡單直觀，大大提升工作效率。 查看各種好處
這款 Philips 螢幕採用電容觸控面板 10 點式觸控科技，帶來流暢響應體驗。您可充分利用觸控應用程式的全新功能，並更新舊版應用程式。您可用十指觸控打字，或與好友玩刺激的互動遊戲。在工作中與同事或學校裡與同學互動合作，從而提高生產力和效率。
在不完美的環境下，您需要一部專為承受日常生活中的濺水及灰塵而設的顯示器。異物防護 (IP) 等級以國際標準 IEC/EN 60529 定義，用來定義電子設備外殼對異物和水分入侵的密封有效水平。這個 Philips 顯示器符合防水防塵的國際 IP 等級，能夠承受日常生活中的濺水及灰塵。
SmartContrast 是一項 Philips 技術，能夠分析正在播放的內容，在觀看影片或玩遊戲時遇到較暗顏色時可自動調整色彩和控制背光強度，有效加強對比度來顯示最佳數碼影像；選擇使用「經濟」模式時，會調整對比度並微調背光，以適當顯示日常辦公室應用程式並降低能源耗損。
研究顯示紫外線能損害眼睛，而長期接觸 LED 螢幕的短波長藍光會損害雙眼及影響視力。為健康而設的 Philips LowBlue 模式設定，使用智能軟件技術以減低短波長藍光對眼睛的傷害。
由於亮度由 LED 背光螢幕操控，部份用戶會於螢幕體驗閃爍，造成雙眼疲勞。Philips 不閃爍技術採用新方案調節亮度及減少閃爍，讓您享受更舒適的視覺效果。
支援 HDMI 的裝置配備所有必要硬件，可使用高解像度多媒體介面 (HDMI) 輸入，透過一條電線便可從電腦或任何 AV 裝置（包括機頂盒、DVD 機、A/V 接收器以及視像攝影機）傳送所有高質素數碼音訊和視訊。
DisplayPort 是由電腦連接到顯示器的數碼連結，毋需任何轉換。它的能力比 DVI 高，能全面支援長達 15 米的電線及高達每秒 10.8 Gbps 的資料傳輸速率。在高效能和零延遲的情況下，您會得到最快的成像及畫面刷新率 - 令 DisplayPort 不單在一般辦公室或家居使用，即使在高要求的遊戲及電影，以至影像編輯等用途上都是最佳選擇；使用多款轉駁器也能保持互通性。
Philips SmartStand 容許靈活調整顯示器。Z 字結構可以流暢地傾斜，並配有高度調整及摺合功能，讓您可透過多種符合人體工學的姿勢使用裝置。您可以將其垂直置放，方便觸摸控制；或者向後傾斜，以便繪畫或寫註解。您更可在有需要時將顯示器幾乎平放於桌面使用。
影像/顯示
觸覺
連接
舒適
直立
電源
尺寸
重量
操作情況
持續性
合規性和標準
外殼
包裝盒内含
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