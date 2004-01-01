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    Signage Solutions Q-Line 顯示器

    32BDL3510Q/00

    增強您的信號傳遞力

    使用 Philips Q-Line 專業全高清顯示器傳遞資訊，讓人沉醉著迷。這個可靠的解決方案可根據您的需求快速啟動並運行。

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    Signage Solutions Q-Line 顯示器

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    增強您的信號傳遞力

    輕鬆設定 18/7 顯示器

    • 32 吋
    • 直接 LED 背光
    • 全高清
    透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

    透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

    透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。

    故障恢復功能可確保內容播放不中斷

    故障恢復功能可確保內容播放不中斷

    從等候室到會議室，絕無空白畫面。故障恢復功能讓 Philips 專業顯示屏在主要和次要輸入之間自動切換，即使主要來源發生故障，亦能確保內容播放不中斷。只需設定後備輸入清單，即可確保業務運作永不中止。

    以 SmartPlayer 智能播放器自訂播放時段及內容

    以 SmartPlayer 智能播放器自訂播放時段及內容

    將 USB 變成具成本效益的數碼信號裝置，既可以 USB 輕易儲存內容（影片、音訊、相片）並插入顯示屏播放，亦可透過螢幕選單建立您的播放清單及時間表，隨時隨地享受影音娛樂。

    內置媒體播放機。輕鬆排程 USB 內容

    輕鬆排程內容以在 USB 播放。Philips 專業顯示器將由待機模式中甦醒，播放您想要的內容，在完成播放後返回待機模式。

    技術規格

    • 影像/顯示

      螢幕對角尺寸（公制）
      80  厘米
      螢幕對角尺寸（吋）
      31.5  吋
      螢幕比例
      16:9
      螢幕解像度
      1920 x 1080p
      像素點距
      0.36375 x 0.36375 毫米
      最佳解像度
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      亮度
      350  cd/m²
      顯示色彩
      1670 萬
      對比率（一般）
      4000:1
      動態對比
      500,000:1
      響應時間（常規）
      6.5  毫秒
      可視角度（水平）
      178  度
      可視角度（垂直）
      178  度
      影像增強功能
      • 3/2 - 2/2 動態下拉功能
      • 3D 梳型濾波器
      • 3D MA 去交錯
      • 動態對比增強
      • 動態補償去交錯
      • 逐行掃描
      面板技術
      VA
      臨床影像
      預設 D-Image（兼容 DICOM 第 14 部分）

    • 連接

      音訊輸出
      3.5 毫米插座
      影像輸入
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      音效輸入
      3.5 毫米插座
      外置控制
      • RJ45
      • RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔
      • IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔

    • 便捷功能

      擺放
      • 橫向
      • 直向
      平鋪式矩陣
      最多 15 x 15
      鍵盤控制
      • 可鎖定
      • 隱藏
      遙控器訊號
      可鎖定
      訊號迴圈
      • RS232
      • IR 穿環
      節能功能
      Smart Power
      可控網絡
      • RS232
      • RJ45
      啟動
      • 開啟延遲
      • 開啟狀態
      • 啟動來源
      啟動視窗
      啟用／停用 Philips 標誌

    • 聲音

      內置喇叭
      2 x 10 瓦 RMS

    • 電源

      電源
      100 - 240V~，50-60Hz，1.5A
      耗電量（典型值）
      40  瓦
      耗電量（最大值）
      65 瓦
      待機模式耗電量
      < 0.5 瓦
      省電功能
      Smart Power
      能源標籤級別
      G

    • 支援的顯示解像度

      電腦格式
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 720，60Hz
      • 1152 x 870, 75Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 1152 x 864, 75Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      視訊格式
      • 720p，60Hz
      • 576p, 50Hz
      • 576i, 50Hz
      • 480p, 60Hz
      • 480i, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz

    • 尺寸

      調整寬度
      726.5  mm
      產品重量
      5.31  kg
      調整高度
      425.4  mm
      調整深度
      69.1（把手深度）/ 65.1（掛墻架深度）  mm
      機器寬度（吋）
      28.6  吋
      機器高度（吋）
      16.75  吋
      掛牆
      100 毫米 x 100 毫米，200 毫米 x 200 毫米，M4
      機器深度（吋）
      2.72 (D@Handle) / 2.56 (D@Wall mount)  吋
      邊框寬度
      11.9 (TLR) / 17.2 (B) 毫米
      產品重量（磅）
      11.71  磅

    • 操作條件

      地勢高度
      0 ~ 3000 米
      溫度範圍（操作）
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  小時
      溫度範圍（儲存）
      -20 ~ 60  °C
      濕度範圍（操作）[RH]
      20 ~ 80% RH（無凝結）
      濕度範圍（儲存）[RH]
      5 ~ 95% RH（無凝結）

    • 多媒體應用程式

      USB 播放影片
      • MPEG
      • H.264
      • JPEG
      • WMV3
      USB 播放相片
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB 播放音訊
      • AAC
      • WMA
      • HEAAC
      • MPEG

    • 配件

      附配件
      • AC 電源線
      • RS232 線
      • 遙控器
      • 遙控器電池
      • 快速入門指南
      附配件
      • IR 傳感器線纜（1.8 米）(x1)
      • RS232 相互聯繫的纜線
      • USB 護蓋 (x1)
      • USB 護蓋和螺絲 (x2)
      直立
      BM02541/BM05911（另購）

    • 其他

      螢幕顯示語言
      • 英文
      • 法文
      • 德文
      • 意大利文
      • 抛光
      • 土耳其文
      • 俄語
      • 簡體中文
      • 西班牙文
      • 繁體中文
      • 阿拉伯文
      • 日文
      保用
      3 年保養
      法令認可
      • CB
      • CE
      • BSMI
      • CU
      • EPA
      • ETL
      • FCC，A 級別
      • VCCI

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • AC 電源線
    • RS232 線
    • 遙控器
    • 遙控器電池
    • 快速入門指南
    Badge-D2C

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