Signage Solutions Q-Line 顯示器
增強您的信號傳遞力
使用 Philips Q-Line 專業全高清顯示器傳遞資訊，讓人沉醉著迷。這個可靠的解決方案可根據您的需求快速啟動並運行。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Signage Solutions Q-Line 顯示器
透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護
透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。
故障恢復功能可確保內容播放不中斷
從等候室到會議室，絕無空白畫面。故障恢復功能讓 Philips 專業顯示屏在主要和次要輸入之間自動切換，即使主要來源發生故障，亦能確保內容播放不中斷。只需設定後備輸入清單，即可確保業務運作永不中止。
以 SmartPlayer 智能播放器自訂播放時段及內容
將 USB 變成具成本效益的數碼信號裝置，既可以 USB 輕易儲存內容（影片、音訊、相片）並插入顯示屏播放，亦可透過螢幕選單建立您的播放清單及時間表，隨時隨地享受影音娛樂。
內置媒體播放機。輕鬆排程 USB 內容
輕鬆排程內容以在 USB 播放。Philips 專業顯示器將由待機模式中甦醒，播放您想要的內容，在完成播放後返回待機模式。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
80
厘米
- 螢幕對角尺寸（吋）
-
31.5
吋
- 螢幕比例
-
16:9
- 螢幕解像度
-
1920 x 1080p
- 像素點距
-
0.36375 x 0.36375 毫米
- 最佳解像度
-
1920 x 1080 @ 60 Hz
- 亮度
-
350
cd/m²
- 顯示色彩
-
1670 萬
- 對比率（一般）
-
4000:1
- 動態對比
-
500,000:1
- 響應時間（常規）
-
6.5
毫秒
- 可視角度（水平）
-
178
度
- 可視角度（垂直）
-
178
度
- 影像增強功能
-
-
3/2 - 2/2 動態下拉功能
-
3D 梳型濾波器
-
3D MA 去交錯
-
動態對比增強
-
動態補償去交錯
-
逐行掃描
- 面板技術
-
VA
- 臨床影像
-
預設 D-Image（兼容 DICOM 第 14 部分）
-
連接
- 音訊輸出
-
3.5 毫米插座
- 影像輸入
-
-
DVI-I (x 1)
-
HDMI 2.0 (x2)
-
USB 2.0 (x2)
- 音效輸入
-
3.5 毫米插座
- 外置控制
-
-
RJ45
-
RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔
-
IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔
-
便捷功能
- 擺放
-
- 平鋪式矩陣
-
最多 15 x 15
- 鍵盤控制
-
- 遙控器訊號
-
可鎖定
- 訊號迴圈
-
- 節能功能
-
Smart Power
- 可控網絡
-
- 啟動
-
- 啟動視窗
-
啟用／停用 Philips 標誌
-
聲音
- 內置喇叭
-
2 x 10 瓦 RMS
-
電源
- 電源
-
100 - 240V~，50-60Hz，1.5A
- 耗電量（典型值）
-
40
瓦
- 耗電量（最大值）
-
65 瓦
- 待機模式耗電量
-
< 0.5 瓦
- 省電功能
-
Smart Power
- 能源標籤級別
-
G
-
支援的顯示解像度
- 電腦格式
-
-
1920 x 1080, 60Hz
-
1680 x 1050, 60Hz
-
1600 x 1200, 60Hz
-
1440 x 900, 60Hz
-
1280 x 1024, 60Hz
-
1280 x 800, 60Hz
-
1280 x 720，60Hz
-
1152 x 870, 75Hz
-
1024 x 768, 60, 70, 75Hz
-
800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
-
720 x 400, 70Hz
-
640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
-
1152 x 864, 75Hz
-
832 x 624, 75Hz
- 視訊格式
-
-
720p，60Hz
-
576p, 50Hz
-
576i, 50Hz
-
480p, 60Hz
-
480i, 60Hz
-
1080i, 50, 60Hz
-
1080p, 50, 60Hz
-
尺寸
- 調整寬度
-
726.5
mm
- 產品重量
-
5.31
kg
- 調整高度
-
425.4
mm
- 調整深度
-
69.1（把手深度）/ 65.1（掛墻架深度）
mm
- 機器寬度（吋）
-
28.6
吋
- 機器高度（吋）
-
16.75
吋
- 掛牆
-
100 毫米 x 100 毫米，200 毫米 x 200 毫米，M4
- 機器深度（吋）
-
2.72 (D@Handle) / 2.56 (D@Wall mount)
吋
- 邊框寬度
-
11.9 (TLR) / 17.2 (B) 毫米
- 產品重量（磅）
-
11.71
磅
-
操作條件
- 地勢高度
-
0 ~ 3000 米
- 溫度範圍（操作）
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小時
- 溫度範圍（儲存）
-
-20 ~ 60
°C
- 濕度範圍（操作）[RH]
-
20 ~ 80% RH（無凝結）
- 濕度範圍（儲存）[RH]
-
5 ~ 95% RH（無凝結）
-
多媒體應用程式
- USB 播放影片
-
- USB 播放相片
-
- USB 播放音訊
-
-
配件
- 附配件
-
-
AC 電源線
-
RS232 線
-
遙控器
-
遙控器電池
-
快速入門指南
- 附配件
-
-
IR 傳感器線纜（1.8 米）(x1)
-
RS232 相互聯繫的纜線
-
USB 護蓋 (x1)
-
USB 護蓋和螺絲 (x2)
- 直立
-
BM02541/BM05911（另購）
-
其他
- 螢幕顯示語言
-
-
英文
-
法文
-
德文
-
意大利文
-
抛光
-
土耳其文
-
俄語
-
簡體中文
-
西班牙文
-
繁體中文
-
阿拉伯文
-
日文
- 保用
-
3 年保養
- 法令認可
-
-
CB
-
CE
-
BSMI
-
CU
-
EPA
-
ETL
-
FCC，A 級別
-
VCCI
包裝盒内容
格內其他項目
- AC 電源線
- RS232 線
- 遙控器
- 遙控器電池
- 快速入門指南
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