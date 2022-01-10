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HD LED Android TV

39PHS6707/12
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    LED HD LED Android TV

    39PHS6707/12

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    為較小的公寓或房間尋找最佳電視？這款 39 吋 Philips 電視無論您放置在哪裡都看起來很棒。畫面清晰，音效清楚，這就是智能 Philips Android TV。 查看各種好處

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      擺哪裡都適合，外觀精美。

      HD LED Android TV

      • 98 厘米（39 吋）
      • Dolby Atmos 音效
      • Android TV
      兼容支援 Dolby Atmos 的 Soundbar

      兼容支援 Dolby Atmos 的 Soundbar

      不管看甚麼都增加戲劇性。這款 Philips Android TV 兼容支援 Dolby Atmos 的 Soundbar，可再現深度和高度。您將體驗到在您上方和周圍流動的虛擬立體環迴音效。

      智能 Android TV。

      智能 Android TV。

      您的 Philips Android TV 隨時呈獻您想要的內容。您可以自訂家中螢幕，以展現喜愛的應用程式，或串流您喜愛的電影和節目，甚至隨時停止內容並稍後接續觀看。

      生動觀看體驗，盡在 Philips HD LED TV。

      使用 Philips HD LED TV，您可以盡情享受一切觀看內容。電視的處理引擎優化了畫面質量，以提供清晰的影像、豐富的色彩和流暢的動作。您每次都能獲得生動的觀看體驗。

      生來出色。

      這款外觀時尚的 39 吋電視採用黑色邊框和纖巧機座，具有獨特的時尚感。無論您希望它在廚房中脫穎而出還是融入睡房環境，它都非常適合這類較小空間。

      適用於 Google Assistant。

      這款 Philips Android TV 為您提供語音助理*選擇！透過兼容 Google Assistant 的智能家居裝置，用您的聲音控制電視。

      技術規格

      • 影像/顯示

        顯示
        LED 高清電視
        屏幕對角尺寸（英制）
        39  吋
        螢幕對角尺寸（公制）
        98  厘米
        螢幕解像度
        1366 x 768
        螢幕比例
        16:9
        影像增強功能
        • HLG（混合對數型伽瑪）
        • HDR10
        • Pixel Plus HD

      • 支援的顯示解像度

        由所有 HDMI 輸入電腦
        支援 HDR，HDR10/HLG
        由所有 HDMI 輸入視訊
        • HDR 支援
        • HDR10/HLG（混合對數型伽瑪）

      • Android TV

        作業系統
        Android TV™ 10 (Q)
        預先安裝的應用程式
        • Amazon Prime 影片
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • Netflix*
        • YouTube

      • 智能電視功能

        互動電視
        HbbTV
        SmartTV 應用程式*
        • 網上視訊商店
        • 開放互聯網瀏覽器
        • 電視點播
        • YouTube
        • Netflix TV
        語音助理*
        Google Assistant 準備就緒*

      • 處理中

        處理功率
        四核心

      • 選台器/接收/傳送

        數碼電視
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        支援 MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        影像播放
        • PAL
        • SECAM
        電視節目指南*
        8 日電子節目指南
        圖文信息
        1000 頁超文字內容
        HEVC 支援

      • 連接

        HDMI 連接端子數量
        3
        USB 數目
        2
        無線連接
        • Wi-Fi 802.11n，2x2，雙頻寬
        • 藍牙 5.0
        其他連接
        • 衛星連接器
        • Common Interface Plus (CI+)
        • 數碼音效輸出（光纖）
        • 乙太網絡-LAN RJ-45
        • 耳機輸出
        • 服務連接器
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • 遙控功能轉移
        • 系統音訊控制
        • 系統待機
        • 一鍵播放
        HDCP 2.3
        所有 HDMI 均可
        HDMI ARC
        HDMI1 有

      • 多媒體應用程式

        視訊播放格式
        • 容器：AVI，MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • HEVC (H.265)
        • VP9
        • AV1
        支援字幕格式
        • .SMI
        • .SRT
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        • .SSA
        音樂播放格式
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA（v2 向上兼容至 v9.2）
        • WMA-PRO （v9 及 v10）
        畫面播放格式
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • HEIF

      • 電源

        電源
        交流 220 至 240 伏，50/60Hz
        備用模式耗電量
        <0.3 瓦
        省電功能
        • 自動關機計時器
        • 畫面靜音（適用於收音機）
        • Eco 模式

      • 聲音

        輸出功率 (RMS)
        12 瓦
        音效增強
        • 清晰對話
        • Dolby Atmos
        • 自動音量調校器
        • Dolby Bass 增強技術
        喇叭配置
        2 個 6 瓦喇叭

      • 配件

        附配件
        • 遙控器
        • 2 枚 AAA 電池
        • 電源線
        • 快速入門指南
        • 法規與安全小冊子
        • 底座

      • 設計

        電視顏色
        黑色磨砂邊框
        機座設計
        啞黑支架

      • 尺寸

        包裝盒深度
        140.0  毫米
        包裝盒高度
        607.0  毫米
        包裝盒寬度
        963.0  毫米
        產品重量
        5.0  千克
        產品重量（包括機座）
        5.2  千克
        調整深度
        75.3  毫米
        機器深度（含機座）
        191.0  毫米
        調整高度
        517.1  毫米
        機器高度（含機座）
        539.6  毫米
        調整寬度
        890.9  毫米
        機器寬度（含機座）
        890.9  毫米
        機座深度
        191.0  毫米
        機座高度
        22.5  毫米
        機座寬度
        890.9  毫米
        兼容 VESA 掛墻架
        200 x 200 毫米
        重量 (含包裝)
        7.0  千克

      • 歐洲能源標籤

        EPREL 登記編號
        950046
        SDR 能源等級
        F
        開啟 SDR 模式的功率需求
        42  Kwh/1000h
        HDR 能源等級
        G
        聯網待機模式
        ＜2.0  瓦
        開啟 HDR 模式的功率需求
        45  Kwh/1000h
        關機模式耗電量
        n.a.
        使用面板技術
        LED LCD

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 遙控器
      • 2 枚 AAA 電池
      • 電源線
      • 快速入門指南
      • 法規與安全小冊子
      • 底座

      為本產品獲取支援

      尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

      建議產品

        最近查閱過的產品

          • EPG 及實際可視度（最多 8 天）視乎國家及營運商而定。
          • 電視支援免費廣播節目的 DVB 網絡商。可能不支援特定的 DVB 網絡商。最新的清單可於 Philips 支援網站的常見問題解答裡找到。部份網絡商必須訂閱及條件存取。詳情請聯絡您的網絡商。
          • Philips 電視遙控器應用程式及相關功能因電視型號、營運商及國家/地區，以及智能裝置型號及作業系統而異，詳情請瀏覽：www.philips.com/TVRemoteapp。
          • 智能電視應用程式禮品會因應不同電視型號和國家而有所不同。詳情請瀏覽：www.philips.com/smarttv。
          • 根據限制使用有害物质指令（RoHS Directive）現存的免責條例下，此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。
          • Amazon Prime 只支援特定語言，且只在部分國家/地區提供。
          • 需要訂閱 Disney+。受載於 https://www.disneyplus.com 的條款約束 (c) 2020 Disney 及其關聯實體。Disney+ 只支援特定語言，且只在部分國家/地區提供。
          • Google Assistant 適用於 Android O (8) 或以上作業系統版本的 Philips Android TV。Google Assistant 只支援特定語言，且只在部分國家/地區提供。
          • 需要訂閱 Netflix。受條款約束，請瀏覽 https://www.netflix.com

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