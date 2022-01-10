格內其他項目
- 遙控器
- 2 枚 AAA 電池
- 電源線
- 快速入門指南
- 法規與安全小冊子
- 底座
擺哪裡都適合，外觀精美。
為較小的公寓或房間尋找最佳電視？這款 39 吋 Philips 電視無論您放置在哪裡都看起來很棒。畫面清晰，音效清楚，這就是智能 Philips Android TV。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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不管看甚麼都增加戲劇性。這款 Philips Android TV 兼容支援 Dolby Atmos 的 Soundbar，可再現深度和高度。您將體驗到在您上方和周圍流動的虛擬立體環迴音效。
您的 Philips Android TV 隨時呈獻您想要的內容。您可以自訂家中螢幕，以展現喜愛的應用程式，或串流您喜愛的電影和節目，甚至隨時停止內容並稍後接續觀看。
使用 Philips HD LED TV，您可以盡情享受一切觀看內容。電視的處理引擎優化了畫面質量，以提供清晰的影像、豐富的色彩和流暢的動作。您每次都能獲得生動的觀看體驗。
這款外觀時尚的 39 吋電視採用黑色邊框和纖巧機座，具有獨特的時尚感。無論您希望它在廚房中脫穎而出還是融入睡房環境，它都非常適合這類較小空間。
這款 Philips Android TV 為您提供語音助理*選擇！透過兼容 Google Assistant 的智能家居裝置，用您的聲音控制電視。
影像/顯示
支援的顯示解像度
Android TV
智能電視功能
處理中
選台器/接收/傳送
連接
多媒體應用程式
電源
聲音
配件
設計
尺寸
歐洲能源標籤
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