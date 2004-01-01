Philips Professional LED TV 40HFL5010T 40" MediaSuite LED DVB-T2/T/C & IPTV 40HFL5010T/60
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此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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