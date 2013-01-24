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透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。
使用 CMND 及建立，全面掌握屬於自己的內容。從是日精選到企業品牌資訊，都能透過拖放介面簡單發佈這些自創內容。使用預載範本和內置小工具，確保您的圖像、文字和影片可快速投入使用。
從等候室到會議室，絕無空白畫面。故障恢復功能讓 Philips 專業顯示屏在主要和次要輸入之間自動切換，即使主要來源發生故障，亦能確保內容播放不中斷。只需設定後備輸入清單，即可確保業務運作永不中止。
透過互聯網連接控制顯示器。Android 系統 Philips 專業顯示器經優化，適合原始的 Android 應用程式，您亦可直接於顯示器安裝網頁應用程式。全新 Android 作業系統既可保證軟件安全同時讓軟件在更長時間內保持最新規格。
即使您不在現場，並在遙距工作，均可迅速安裝及啟動所有應用程式。CMND 及應用讓您新增及更新您的應用程式，以及 Philips 專業顯示器 App Store 的應用程式。只需掃描 QR 碼、登入店舖，並點按您想安裝的應用程式。應用程式將自動下載及啟動。
輕鬆連接 4G/LTE 組件至 Philips 專業顯示器。綜合式 mPCIe 插槽讓您的顯示器能與同一無線連接內的其他裝置通訊。如需在銀行或政府機關建築內等不能連接本地網絡的地方設置顯示器，這個功能更是份外重要。
確保您的 Android Philips 專業顯示屏即使在您不在場時，都能播放正確的內容。當透過內置媒體播放器播放內容時，您可設定顯示屏定時自動執行螢幕擷圖。螢幕擷圖將儲存於顯示屏的內置記憶體，您可選擇透過電郵接收。
儲存及播放內容而毋需使用永久性的外置播放器。Philips 專業顯示器設有內置記憶體，讓您上載媒體到顯示器，並即時播放內容。內置記憶體亦可在串流網上內容時作記憶快取。
影像/顯示
連接
支援的顯示解像度
尺寸
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其他
內置播放器