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多點觸控螢幕

43BDL4051T/00
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    多點觸控螢幕

    43BDL4051T/00

    讓人刮目相看

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      讓人刮目相看

      10 點多點觸控顯示屏

      • 43"
      • 採用 Android 系統
      • 多點式
      透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

      透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

      透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。

      CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容

      CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容

      使用 CMND 及建立，全面掌握屬於自己的內容。從是日精選到企業品牌資訊，都能透過拖放介面簡單發佈這些自創內容。使用預載範本和內置小工具，確保您的圖像、文字和影片可快速投入使用。

      故障恢復功能可確保內容播放不中斷

      故障恢復功能可確保內容播放不中斷

      從等候室到會議室，絕無空白畫面。故障恢復功能讓 Philips 專業顯示屏在主要和次要輸入之間自動切換，即使主要來源發生故障，亦能確保內容播放不中斷。只需設定後備輸入清單，即可確保業務運作永不中止。

      Android SoC 處理器。原始的網頁應用程式

      透過互聯網連接控制顯示器。Android 系統 Philips 專業顯示器經優化，適合原始的 Android 應用程式，您亦可直接於顯示器安裝網頁應用程式。全新 Android 作業系統既可保證軟件安全同時讓軟件在更長時間內保持最新規格。

      CMND 及應用。遙距安裝及啟動應用程式

      即使您不在現場，並在遙距工作，均可迅速安裝及啟動所有應用程式。CMND 及應用讓您新增及更新您的應用程式，以及 Philips 專業顯示器 App Store 的應用程式。只需掃描 QR 碼、登入店舖，並點按您想安裝的應用程式。應用程式將自動下載及啟動。

      內置記憶體，上載內容以即時播放

      儲存及播放內容而毋需使用永久性的外置播放器。Philips 專業顯示器設有內置記憶體，讓您上載媒體到顯示器，並即時播放內容。內置記憶體亦可在串流網上內容時作記憶快取。

      技術規格

      • 影像/顯示

        螢幕對角尺寸（公制）
        108.0  厘米
        屏幕對角尺寸（英制）
        42.5  吋
        螢幕解像度
        1920 x 1080p
        最佳解像度
        1920 x 1080 @ 60 Hz
        亮度
        450  cd/m²
        對比率（一般）
        1100:1
        動態對比
        500,000:1
        螢幕保護處理
        防反光屏幕保護
        螢幕比例
        16:9
        響應時間（常規）
        12  毫秒
        像素點距
        0.49 x 0.49 毫米
        顯示色彩
        1670 萬
        可視角度（水平）
        178  度
        可視角度（垂直）
        178  度
        影像增強功能
        • 3/2 - 2/2 動態下拉功能
        • 3D 梳型濾波器
        • 動態補償去交錯
        • 逐行掃描
        • 3D MA 去交錯
        • 動態對比增強
        面板技術
        IPS

      • 互動性

        多觸控技術
        紅外線觸控
        觸控點
        10 個同時觸控點
        隨插即用
        兼容 HID 讀頭
        保護玻璃
        • 5 毫米纖薄安全玻璃
        • 防反光
        • 防反射

      • 連接

        影像輸入
        • DisplayPort (1.2)
        • 2 個 HDMI
        • DVI-D
        • USB
        • VGA（透過 DVI）
        影像輸出
        • DisplayPort
        • DVI-I
        • VGA（透過 DVI-D）
        音效輸入
        • 音效左／右 (RCA)
        • 3.5 毫米插座
        音訊輸出
        • 音效左／右 (RCA)
        • 外置喇叭連接器
        外置控制
        • RJ45
        • IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔
        • RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔
        其他連接
        • Micro SD
        • micro USB
        • mPCIe
        • USB 電源插座 (5 V. 2 安培)
        • USB

      • 支援的顯示解像度

        電腦格式
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
        • 1024 x 768, 60Hz
        • 1280 x 768, 60Hz
        • 1280 x 800, 60Hz
        • 1280 x 1024, 60Hz
        • 1360 x 768, 60Hz
        • 1366 x 768，60Hz
        • 1440 x 900, 60Hz
        • 1600 x 1200, 60Hz
        • 1920 x 1080, 60Hz
        • 1920 x 1200, 60Hz
        視訊格式
        • 480i, 60Hz
        • 480p, 60Hz
        • 576p, 50Hz
        • 576i, 50Hz
        • 720p, 50, 60Hz
        • 1080i, 50, 60Hz
        • 1080p, 50, 60Hz

      • 舒適

        擺放
        • 橫向 (24/7)
        • 直向 (24/7)
        訊號穿環
        • RS232
        • VGA
        • IR 穿環
        • DisplayPort
        • DVI
        可控網絡
        • RS232
        • RJ45
        • 單一電線 (HDMI-CEC)
        • HDMI（單一電線）
        畫質
        進階色彩控制
        畫中畫
        畫中畫
        螢幕保護功能
        像素轉換，低亮
        鍵盤控制
        • 隱藏
        • 可鎖定
        遙控器訊號
        可鎖定
        節能功能
        Smart Power
        其他便捷功能
        手柄
        記憶體
        16GB eMMC

      • 尺寸

        調整寬度
        1002.6  毫米
        調整高度
        590.8  毫米
        調整深度
        91.4  毫米
        機器寬度（吋）
        39.47  吋
        機器高度（吋）
        23.26  吋
        機器深度（吋）
        3.60  吋
        產品重量
        19.4  千克
        產品重量 (lb)
        42.77  磅
        邊框寬度
        29.2 毫米
        VESA 支架
        400 x 400 毫米，M6

      • 聲音

        內置喇叭
        2 x 10 瓦

      • 操作情況

        溫度範圍（操作）
        5 ~ 40  °C
        相對濕度
        20 ~ 80  %
        MTBF
        50,000  小時
        地勢高度
        0 ~ 3000 米
        溫度範圍（儲藏）
        -20 ~ 60  °C

      • 電源

        電源
        100 ~ 240 VAC，50/60 Hz
        備用模式耗電量
        <0.5 瓦
        耗電量（典型值）
        59  瓦

      • 配件

        附配件
        • AC 電源線
        • RS232 線
        • USB 線
        • 遙控器
        • 遙控器電池
        • 快速入門指南
        選購配件
        ColourCalibrationKit (CCK4602)
        直立
        BM05922 (選購)

      • 其他

        螢幕顯示語言
        • 阿拉伯文
        • 英文
        • 法文
        • 德文
        • 意大利文
        • 日文
        • 抛光
        • 西班牙文
        • 土耳其文
        • 俄語
        • 簡體中文
        • 繁體中文
        • 丹麥文
        • 荷蘭文
        • 芬蘭文
        • 挪威文
        • 葡萄牙文
        • 瑞典文
        法令認可
        • CE
        • CCC
        • FCC Class B
        • UL/cUL
        • RoHS
        • CB
        • C-Tick
        • BSMI
        • EnergyStar 7.0
        • GOST
        • PSE
        • VCCI
        保用
        3 年保養

      • 多媒體應用程式

        USB 播放音訊
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • LPCM
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • WAV
        • WMA
        USB 播放相片
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • .jpg
        • PDF
        USB 播放影片
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV

      • 內置播放器

        CPU
        四核心 Cortex A9 1.8GHz
        GPU
        ARM Mali400 四核心 533MHz
        記憶體
        2GB DDR3
        儲存
        16GB EMMC
        WiFi
        2.4 G

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • AC 電源線
      • RS232 線
      • USB 線
      • 遙控器
      • 遙控器電池
      • 快速入門指南
      • 選購配件: ColourCalibrationKit (CCK4602)

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