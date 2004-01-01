搜尋字眼

ZH
EN
  • 時刻突破技術界限 時刻突破技術界限 時刻突破技術界限
    Energy Label Europe G

    Signage Solutions D-Line 顯示屏

    50BDL4550D/00

    時刻突破技術界限

    這款智能快速的標示牌顯示屏具備 WiFi 及兼容 Android 應用程式的性能，定必令訪客留下深刻印象，成為新一代的革新標示牌解決方案。

    此產品已不再銷售。

    Signage Solutions D-Line 顯示屏

    類似產品

    See all 未對應

    時刻突破技術界限

    使用 Android 系統

    • 50"
    • 4K 超高清
    • 500cd/m²
    以內置記憶體儲存並播放內容

    以內置記憶體儲存並播放內容

    使用內置記憶體儲存並播放內容。上載媒體至顯示屏並立即播放內容。既可與內置瀏覽器配合使用，亦可在串流網上內容時作記憶快取。即使突然失去網絡連結，內置記憶體仍會播放內容的快取版本，確保您的視聽之娛不會中斷。

    利用故障恢復功能，保持內容持續播放

    利用故障恢復功能，保持內容持續播放

    對於要求嚴格的商務使用，保持內容持續播放非常重要。雖然您未必會遇上嚴重內容錯誤，不過故障恢復功能可利用革新的技術，在發生媒體播放機故障時於屏幕上播放備份內容，做到內容備護。故障恢復會在主要輸入發生故障時自動啟用。只要選擇主要輸入連接以及故障恢復連接，就可以獲得即時防護。

    SmartPower 可節能

    SmartPower 可節能

    系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。

    CMND：讓您充分控制顯示屏

    CMND：讓您充分控制顯示屏

    CMND 乃一個強大的顯示屏管理平台，讓您完全主導多種控制功能，如以 CMND 更新及管理內容、以「CMND & 控制」建立或控制設定，全由 CMND 一手包辦。

    以「CMND 及建立」製作及更新內容

    以「CMND 及建立」製作及更新內容

    「CMND 及建立」採用拖放式界面、預載模板、內置式小工具等，讓您設計並製作引人入勝的內容。可以直向及橫向方式播放內容。

    以「CMND & 控制」管理多個顯示屏的設定

    以「CMND & 控制」管理多個顯示屏的設定

    「CMND & 控制」可讓您集中管理多個顯示屏，您可從遠處實時監察顯示屏、設定及更新軟件、同時按自己需要設定多個顯示屏，如視訊墻螢幕或選單板顯示屏。

    Android SoC 處理器。原始的網頁應用程式

    透過互聯網連接控制顯示器。Android 系統 Philips 專業顯示器經優化，適合原始的 Android 應用程式，您亦可直接於顯示器安裝網頁應用程式。全新 Android 8 既可保證軟件安全，亦可讓軟件在更長時間內保持最新規格。

    確保播放內容時執行自動螢幕擷圖

    內容就是一切！有了自動螢幕擷圖功能，您就可對您內容狀態瞭如指掌。播放內容時螢幕擷圖便會不分時段自動執行，然後儲存於 FTP 伺服器，讓您隨時隨地查看。

    ADS 廣角顯示面板

    借助 ADS 廣角技術，可以從任何角度觀看。先進的 Super Dimension Switch 提供更快的顯示影像處理，實現更流暢的內容轉換、卓越的影像精確度以及 180 度視角的卓越色彩再現。

    透過雲端連結及控制您的內容

    以內置的 HTML5 瀏覽器連接並控制內容。採用 Chromium 瀏覽器，適合設計內容及連接單一顯示器或一整組顯示器。以直向及橫向模式播放全高清內容。使用 WiFi 或以 RJ45 網線將顯示器連接網絡即可創建屬於您的播放清單。

    技術規格

    • 影像/顯示

      螢幕對角尺寸（公制）
      125.7  厘米
      螢幕對角尺寸（吋）
      49.5  吋
      螢幕比例
      16:9
      螢幕解像度
      3840 x 2160
      像素點距
      0.2854 x 0.2854 毫米
      最佳解像度
      3840 x 2160 @ 60Hz
      亮度
      500  cd/m²
      顯示色彩
      10.7 億
      對比率（一般）
      4000:1
      動態對比
      500,000:1
      響應時間（常規）
      8  毫秒
      可視角度（水平）
      178  度
      可視角度（垂直）
      178  度
      影像增強功能
      • 3/2 - 2/2 動態下拉功能
      • 3D 梳型濾波器
      • 動態補償去交錯
      • 3D MA 去交錯
      • 動態對比增強
      • 逐行掃描
      面板技術
      VA
      操作系統
      Android 8.0

    • 連接

      音訊輸出
      3.5 毫米插座
      影像輸入
      • Display Port1.2 (x1)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      音效輸入
      3.5 毫米插座
      影像輸出
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      外置控制
      • RJ45
      • RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔
      • IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔
      WiFi
      雙天缐 2.4Ghz 和 5Ghz
      4G/LTE 天線連接器
      mPCIe

    • 便捷功能

      擺放
      • 橫向 (24/7)
      • 直向 (24/7)
      平鋪式矩陣
      最多 10 x 15
      螢幕保護功能
      像素轉換，低亮度
      鍵盤控制
      • 隱藏
      • 可鎖定
      訊號迴圈
      • RS232
      • IR 穿環
      • DisplayPort
      • HDMI
      節能功能
      Smart Power
      可控網絡
      RS232
      WiFi 協定
      a b g n, 802.1x

    • 聲音

      內置喇叭
      2 x 10 瓦 RMS

    • 電源

      電源
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      耗電量（典型值）
      100  瓦
      耗電量（最大值）
      132 瓦
      待機模式耗電量
      < 0.5 瓦
      能源標籤級別
      G

    • 支援的顯示解像度

      電腦格式
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720，60Hz
      • 1440 x 900，60 Hz
      • 1600 x 900, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60Hz
      • 640 x 480, 60Hz
      • 800 x 600, 60Hz
      視訊格式
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 576i, 50Hz
      • 576p, 50Hz
      • 480p, 60Hz
      • 480i, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 2160p，24、30、60Hz
      • 720p, 50.60Hz

    • 尺寸

      調整寬度
      1128.4  毫米
      產品重量
      14.75  千克
      調整高度
      649.0  毫米
      調整深度
      63.5  毫米
      機器寬度（吋）
      44.43  吋
      機器高度（吋）
      25.55  吋
      掛牆
      400（水平）x 400（垂直）毫米，M6
      機器深度（吋）
      2.50  吋
      邊框寬度
      14.9 毫米（平均邊框）
      產品重量（磅）
      32.52  磅

    • 操作條件

      地勢高度
      0 ~ 3000 米
      溫度範圍（操作）
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  小時
      溫度範圍（儲存）
      -20 ~ 60  °C
      濕度範圍（操作）[RH]
      20 - 80% RH（無凝結）
      濕度範圍（儲存）[RH]
      5 - 95% RH（無凝結）

    • 多媒體應用程式

      USB 播放影片
      • MPEG
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      USB 播放相片
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB 播放音訊
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • 內置播放器

      CPU
      2 個 A53 + 2 個 A73
      GPU
      ARM Mali G51
      記憶體
      3GB DDR
      儲存
      32 GB eMMc

    • 配件

      附配件
      • 快速入門指南
      • RS232 線
      • AC 電源線
      • IR 傳感器線纜（1.8米）
      • 遙控器及 AAA 電池
      附配件
      • RS232 相互聯繫的纜線
      • Philips 標誌 (x1)
      • AC 開關護蓋
      • USB 護蓋 (x1)
      • 螺絲
      直立
      BM05922（選購）

    • 其他

      螢幕顯示語言
      • 英文
      • 法文
      • 德文
      • 西班牙文
      • 抛光
      • 土耳其文
      • 俄語
      • 意大利文
      • 簡體中文
      • 繁體中文
      • 阿拉伯文
      • 日文
      • 丹麥文
      • 荷蘭文
      • 芬蘭文
      • 挪威文
      • 葡萄牙文
      • 瑞典文
      保用
      3 年保養
      法令認可
      • CE
      • CCC
      • RoHS
      • BSMI
      • CB
      • VCCI
      • CU
      • EMF
      • 能源之星 8.0
      • ETL
      • FCC，A 級別
      • PSB

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 快速入門指南
    • RS232 線
    • AC 電源線
    • IR 傳感器線纜（1.8米）
    • 遙控及 AAA 電池
    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。