格內其他項目
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- RS232 線
- 遙控器
- 遙控器電池
- 使用手冊 CD-ROM
- 快速入門指南
- 選購配件: 底座
CMND 乃一個強大的顯示屏管理平台，讓您完全主導多種控制功能，如以 CMND 更新及管理內容、以「CMND & 控制」建立或控制設定，全由 CMND 一手包辦。
「CMND & 控制」可讓您集中管理多個顯示屏，您可從遠處實時監察顯示屏、設定及更新軟件、同時按自己需要設定多個顯示屏，如視訊墻螢幕或選單板顯示屏。
將 USB 變成具成本效益的數碼信號裝置，既可以 USB 輕易儲存內容（影片、音訊、相片）並插入顯示屏播放，亦可透過螢幕選單建立您的播放清單及時間表，隨時隨地享受影音娛樂。
對於要求嚴格的商務使用，保持內容持續播放非常重要。雖然您未必會遇上嚴重內容錯誤，不過故障恢復功能可利用革新的技術，在發生媒體播放機故障時於屏幕上播放備份內容，做到內容備護。故障恢復會在主要輸入發生故障時自動啟用。只要選擇主要輸入連接以及故障恢復連接，就可以獲得即時防護。
系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。
使用 HTML5 透過雲端連接並控制內容。設計您的信號內容並將之連接至顯示屏或顯示器網絡播放。只需簡單插入 RJ45 網絡連接線，將顯示屏連接至指定的網址，便可播放您儲存至雲端的內容。
使用畫面切換功能輕鬆預備會議。此功能會在會議室沒有使用時從您選擇的輸入源播放背景內容，當會議開始、您需要演說或分享畫面時，只要連接電腦顯示屏便會自動切換輸入源並投放您的畫面，毋須自行切換。
畫質非常重要。我們知道您想要比普遍顯示屏更好的畫質。試想像細膩的畫面質數，極致的對比度和真實的畫面，螢幕上的一切栩栩如生。
「CMND 及建立」是一個強大的製作工具，採用拖放式界面、預載模板、內置式小工具等，讓您設計並製作引人入勝的內容。
影像/顯示
支援的顯示解像度
連接
舒適
尺寸
操作情況
電源
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配件
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其他