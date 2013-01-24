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Q-Line 顯示器

65BDL3000Q/00
  • 增強您的信號傳遞力 增強您的信號傳遞力 增強您的信號傳遞力
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    Q-Line 顯示器

    65BDL3000Q/00

    增強您的信號傳遞力

    使用強勁 Q-Line 顯示屏，以更環保的方式呈現清晰無比的影像。效能極高，非常可靠，而耗電量低，在任何方面都毫不妥協，是顯示屏的理想之選。 查看各種好處

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      「CMND 及建立」是一個強大的製作工具，採用拖放式界面、預載模板、內置式小工具等，讓您設計並製作引人入勝的內容。

      技術規格

      • 影像/顯示

        屏幕對角尺寸（英制）
        65  吋
        螢幕對角尺寸（公制）
        163.9  厘米
        螢幕解像度
        1920 x 1080p
        最佳解像度
        1920 x 1080 @ 60 Hz
        亮度
        350  cd/m²
        對比率（一般）
        3000:1
        動態對比
        500,000:1
        響應時間（常規）
        8  毫秒
        螢幕比例
        16:9
        可視角度（水平）
        178  度
        可視角度（垂直）
        178  度
        像素點距
        0.74 x 0.74 亳米
        顯示色彩
        10.7 億
        影像增強功能
        • 3/2 - 2/2 動態下拉功能
        • 3D 梳型濾波器
        • 動態補償去交錯
        • 逐行掃描
        • 3D MA 去交錯
        • 動態對比增強
        面板技術
        VA

      • 支援的顯示解像度

        電腦格式
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
        • 1024 x 768, 60Hz
        • 1280 x 768, 60Hz
        • 1280 x 800, 60Hz
        • 1360 x 768, 60Hz
        • 1600 x 1200, 60Hz
        • 1920 x 1080, 60Hz
        • 1920 x 1200, 60Hz
        • 1280 x 1024, 60Hz
        • 720 x 400, 70Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75Hz
        視訊格式
        • 480p, 60Hz
        • 576p, 50Hz
        • 720p, 50, 60Hz
        • 1080p, 50, 60Hz
        • 1080i, 25, 30Hz
        • 480i, 30, 60Hz
        • 576i, 25, 50Hz

      • 連接

        影像輸入
        • DVI-D
        • VGA (Analog D-Sub)
        • USB
        • Component (BNC)
        • Composite (BNC)
        • DisplayPort (1.2)
        • 2 個 HDMI
        音效輸入
        • 3.5 毫米插座
        • 音效左／右 (RCA)
        音訊輸出
        • 音效左／右 (RCA)
        • 外置喇叭連接器
        外置控制
        • RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔
        • IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔
        • RJ45
        影像輸出
        • DisplayPort
        • DVI-I
        • VGA（透過 DVI-D）
        其他連接
        • OPS
        • USB

      • 舒適

        螢幕保護功能
        像素轉換，低亮
        鍵盤控制
        • 隱藏
        • 可鎖定
        可控網絡
        • LAN (RJ45)
        • RS232
        • 單一電線 (HDMI-CEC)
        訊號穿環
        • DisplayPort
        • DVI
        • VGA
        • RS232
        安裝方便
        智能嵌槽
        節能功能
        Smart Power
        擺放
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        可鎖定
        矩陣分格
        最多 10 x 15

      • 尺寸

        邊框寬度
        13.9 (頂部/左方/右方) 14.9 (底部) 毫米
        調整寬度
        1458.7  毫米
        調整高度
        834.7  毫米
        調整深度
        81.6  毫米
        機器寬度（吋）
        57.43  吋
        機器高度（吋）
        32.86  吋
        機器深度（吋）
        3.21  吋
        產品重量
        24.8  千克
        產品重量 (lb)
        54.7  磅
        VESA 支架
        400 x 400 毫米，M6
        智能嵌槽安裝
        100 x 100 毫米，100 x 200 毫米

      • 操作情況

        地勢高度
        0 ~ 3000 米
        溫度範圍（操作）
        0 ~ 40  °C
        溫度範圍（儲藏）
        -20 ~ 60  °C
        相對濕度
        20 ~ 80  %
        MTBF
        50,000  小時

      • 電源

        電源
        100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
        耗電量（開啟模式）
        176 瓦
        備用模式耗電量
        <0.5 瓦
        省電功能
        Smart Power

      • 聲音

        內置喇叭
        2 x 10 瓦 RMS

      • 配件

        附配件
        • AC 電源線
        • RS232 線
        • 遙控器
        • 遙控器電池
        • 使用手冊 CD-ROM
        • 快速入門指南
        選購配件
        底座

      • 多媒體應用程式

        USB 播放影片
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV
        USB 播放相片
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • .jpg
        USB 播放音訊
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • M4A
        • LPCM
        • M3U
        • MP3
        • MP4
        • WAV
        • WMA

      • 其他

        保用
        3 年保養
        螢幕顯示語言
        • 阿拉伯文
        • 簡體中文
        • 繁體中文
        • 英文
        • 法文
        • 德文
        • 意大利文
        • 抛光
        • 俄語
        • 西班牙文
        • 土耳其文
        • 日文
        法令認可
        • EPEAT
        • CE
        • UL/cUL
        • CB
        • GOST
        • C-Tick
        • RoHS
        • FCC Class B

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • AC 電源線
      • RS232 線
      • 遙控器
      • 遙控器電池
      • 使用手冊 CD-ROM
      • 快速入門指南
      • 選購配件: 底座

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