利用故障恢復功能，保持內容持續播放

對於要求嚴格的商務使用，保持內容持續播放非常重要。雖然您未必會遇上嚴重內容錯誤，不過故障恢復功能可利用革新的技術，在發生媒體播放機故障時於屏幕上播放備份內容，做到內容備護。故障恢復會在主要輸入發生故障時自動啟用。只要選擇主要輸入連接以及故障恢復連接，就可以獲得即時防護。