Signage Solutions EcoDesign
更出色的顯示效果
使用這款環保 4K 超高清數碼顯示器與您的觀眾互動。配備最新的 PPDS EcoDesign，與其他市場型號相比僅需一半耗電量即可運作，帶來無與倫比的 4K 超高清表現。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Signage Solutions EcoDesign
更出色的顯示效果
EcoDesign 18/7 顯示器
100% 再生和可回收包裝
Philips Signage 3650 EcoDesign 顯示器的製造流程、物理特性、材料、包裝和內置軟件均採用更環保且能源效率更高的設計，其運行功耗少於同類產品一半，但仍然提供同樣無與倫比的性能。
Android SoC 處理器。原始的網頁應用程式
這些耐用的顯示器採用我們的 Android 10 SoC 平台，並針對本機 Android 應用程式加以優化，以便可以在顯示器直接安裝網絡應用程式。靈活且安全，確保可保持顯示規格的最新狀態更久。
透過雲端連結及控制您的內容
以內置的 HTML5 瀏覽器透過雲端連接並控制內容。採用 Chromium 瀏覽器，適合在網上設計內容及連接單一顯示器或整個網絡。以橫向及人像模式播放全高清解像度內容。使用可選的 CRD22 WiFi 模組或以 LAN 將顯示器連接互聯網即可享受您創建的播放清單。
EPEAT Gold Climate+ 認證
Philips Signage 3650 EcoDesign 經 EPEAT 認可並註冊，獲得 Gold Climate+ Ecolabel，符合世界首屈一指的電子產品生態標籤制定的嚴格標準。
故障恢復功能可確保內容不斷運行
故障恢復是一項革命性技術，對要求嚴格的商業應用程式至關重要，可以在發生輸入來源或應用程式故障（不太可能發生）的情況下自動在畫面上播放備份內容。只需選擇一個主要輸入連接和一個故障恢復連接，就可立即保護內容。
可選的互動無線畫面分享
使用現有 WiFi 網絡進行無線畫面分享，即時安全連接裝置，或使用可選的 HDMI 互動傳輸接收器直接投放至螢幕上，而無需連接至安全網絡。
Philips Wave 隨時可用於遙距管理
使用 Wave 遠端解鎖強大、多功能和智能的 Philips Signage 3650 EcoDesign 顯示器。這個演進的雲端平台讓您完全掌控，簡化安裝和設定、監視和控制顯示器、升級韌體、管理播放清單和設定電源計劃。節省您的時間、能源並減少對環境的影響。
透過可選模組的 WiFi 和藍牙 5.2
輕鬆排程內容以在 USB 或從內部記憶體播放。Philips 專業顯示器將由待機模式中甦醒，播放您想要的內容，在完成播放後返回待機模式。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
163.9
厘米
- 螢幕對角尺寸（吋）
-
64.5
吋
- 螢幕比例
-
16:9
- 螢幕解像度
-
3840 x 2160
- 像素點距
-
0.372 x 0.372 毫米
- 最佳解像度
-
3840 x 2160 @ 60 Hz
- 亮度
-
350
cd/m²
- 顯示色彩
-
10.6 億
- 對比率（一般）
-
1200:1
- 動態對比
-
500,000:1
- 響應時間（常規）
-
8
毫秒
- 可視角度（水平）
-
178
度
- 可視角度（垂直）
-
178
度
- 影像增強功能
-
-
3/2 - 2/2 動態下拉功能
-
動態補償去交錯
-
逐行掃描
-
動態對比增強
- 面板技術
-
IPS
- 操作系統
-
Android 10
- 有霧
-
25%
-
連接
- 音訊輸出
-
3.5 毫米插座
- 影像輸入
-
-
DVI-I (x 1)
-
HDMI 2.0 (x2)
-
USB 2.0 (x2)
-
USB 3.0 (x2)
- 音效輸入
-
3.5 毫米插座
- 其他連接
-
Micro SD
- 外置控制
-
-
RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔
-
IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔
-
RJ45
- 可選 WiFi 功能
-
CRD22 WiFi 傳輸接收器
-
便捷功能
- 擺放
-
- 平鋪式矩陣
-
最多 15 x 15
- 鍵盤控制
-
- 遙控器訊號
-
可鎖定
- 訊號迴圈
-
- 安裝方便
-
智能嵌槽
- 節能功能
-
Smart Power
- 可控網絡
-
-
聲音
- 內置喇叭
-
2 x 10 瓦 RMS
-
電源
- 電源
-
100 - 240V~, 50/60Hz
- 耗電量（典型值）
-
86
瓦
- 耗電量（最大值）
-
133 瓦
- 待機模式耗電量
-
< 0.5 瓦
- 省電功能
-
Smart Power
- 能源標籤級別
-
C
-
支援的顯示解像度
- 電腦格式
-
-
1920 x 1080, 60Hz
-
1680 x 1050, 60Hz
-
1600 x 1200, 60Hz
-
1440 x 900, 60Hz
-
1280 x 1024, 60Hz
-
1280 x 800, 60Hz
-
1280 x 720，60Hz
-
1152 x 870, 75Hz
-
1024 x 768, 60, 70, 75Hz
-
800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
-
720 x 400, 70Hz
-
640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
-
1152 x 864, 75Hz
-
832 x 624, 75Hz
-
3840 x 2160, 24,25,30,60Hz
- 視訊格式
-
-
尺寸
- 調整寬度
-
1462.3
mm
- 產品重量
-
28.5
kg
- 調整高度
-
837.3
mm
- 調整深度
-
68.9 毫米（掛墻架深度）/ 89.9 毫米（把手深度）
mm
- 機器寬度（吋）
-
57.57
吋
- 機器高度（吋）
-
32.96
吋
- 掛牆
-
400 x 400 毫米，M8
- 機器深度（吋）
-
2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)
吋
- 邊框寬度
-
14.9 毫米（平均邊框）
- 產品重量（磅）
-
62.83
磅
-
操作條件
- 地勢高度
-
0 ~ 3000 米
- 溫度範圍（操作）
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
30,000
小時
- 溫度範圍（儲存）
-
-20 ~ 60
°C
- 濕度範圍（操作）[RH]
-
20 ~ 80% RH（無凝結）
- 濕度範圍（儲存）[RH]
-
5 ~ 95% RH（無凝結）
-
多媒體應用程式
- USB 播放影片
-
-
H.264
-
H.263
-
H.265
-
MPEG1/2
-
MPEG4
-
VP8
-
VP9
- USB 播放相片
-
- USB 播放音訊
-
-
內置播放器
- CPU
-
四核心 Cortex A55
- GPU
-
G52 MC1
- 記憶體
-
-
配件
- 附配件
-
-
IR 傳感器線纜（1.8 米）(x1)
-
RS232 相互聯繫的纜線
-
Philips 標誌 (x1)
-
USB 護蓋 (x1)
-
AC 電源線
-
AC 開關護蓋
-
電線收藏夾 (x2)
-
快速入門指南
-
RS232 線
-
其他
- 螢幕顯示語言
-
-
簡體中文
-
繁體中文
-
英文
-
法文
-
德文
-
意大利文
-
抛光
-
俄語
-
西班牙文
-
土耳其文
-
日文
-
阿拉伯文
- 保用
-
3 年保養
- 法令認可
-
-
CE
-
CB
-
BSMI
-
FCC，A 級別
-
VCCI
-
J-MOSS
-
ETL
-
RoHS
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。