透過雲端連結及控制您的內容

以內置的 HTML5 瀏覽器透過雲端連接並控制內容。採用 Chromium 瀏覽器，適合在網上設計內容及連接單一顯示器或整個網絡。以橫向及人像模式播放全高清解像度內容。使用可選的 CRD22 WiFi 模組或以 LAN 將顯示器連接互聯網即可享受您創建的播放清單。