故障恢復。確保您的顯示屏永不會顯示空白螢幕

故障恢復是一項革命性技術，對要求嚴格的商業應用程式至關重要，可以在發生輸入來源或應用程式故障（不太可能發生）的情況下自動在畫面上播放備份內容。只需選擇一個主要輸入連接和一個故障恢復連接，就可立即保護內容。