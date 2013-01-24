格內其他項目
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- 遙控器電池
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- 選購配件: HDBaseT OPS 接收器 (CRD25)
- 選購配件: 燈光動態感測器 (CRD41)
內置的觸控技術帶來更多靈活性及最佳同時觸控表現，更有多種作業功能，讓您體驗前所未有的精彩互動性。多觸控屏幕具備自動觸控辨識，而 USB 更兼容 HID 讀頭，方便您即插即播放。
將螢幕的靈活性發揮至極限。QuadViewer 能在一個畫面上播放來自最多四個輸入源的內容，適合控制室、辦公室及會議室使用。
對於要求嚴格的商務使用，保持內容持續播放非常重要。雖然您未必會遇上嚴重內容錯誤，不過故障恢復功能可利用革新的技術，在發生媒體播放機故障時於屏幕上播放備份內容，做到內容備護。故障恢復會在主要輸入發生故障時自動啟用。只要選擇主要輸入連接以及故障恢復連接，就可以獲得即時防護。
CMND 乃一個強大的顯示屏管理平台，讓您完全主導多種控制功能，如以 CMND 更新及管理內容、以「CMND & 控制」建立或控制設定，全由 CMND 一手包辦。
顯示屏還可用作為多合一的數碼信號方案，並創造出緊密連接、智能安全的顯示屏網絡。開放式可插拔規範 (OPS) 屬於業界標準的嵌槽，讓您新增兼容 OPS 的媒體播放器，且毋須纜線連接，方便您隨時隨地安裝、使用或維護您的硬件。
系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。
解像度比傳統顯示屏高 4 倍，讓信號解決方案的感染力激增。具備 3840 x 2160 像素的全高清顯示屏，呈現出鉅細無遺、栩栩如生的畫面，帶來全新的視覺享受。
使用畫面切換功能輕鬆預備會議。此功能會在會議室沒有使用時從您選擇的輸入源播放背景內容，當會議開始、您需要演說或分享畫面時，只要連接電腦顯示屏便會自動切換輸入源並投放您的畫面，毋須自行切換。
影像/顯示
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