Philips 車用燈採用高品質石英玻璃製造^

抗 UV 石英玻璃比硬質玻璃更堅固，能高度抵抗極端溫度和震動，減低玻璃爆裂的風險。Philips 石英玻璃燈（燈絲 2650º C，玻璃 800º C）可承受極端的溫度改變。抗 UV 石英玻璃可承受更大的燈內壓力，並可發出更強的光線。^用途因燈泡類型而異。