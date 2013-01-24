在 16 分鐘內淨化空氣 (1)

只需按一下按鈕，空氣清新機就能過濾家中的隱形病毒、致敏原或污染物，保持家居清潔及安全。潔淨空氣輸送率 (CADR) 達到 190 立方米/小時，能快速有效地淨化空氣。 查看各種好處